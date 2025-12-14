Álvaro Uribe volvió a arremeter contra Iván Cepeda: “Nuestras candidatas están encerradas y a él lo cuidan los criminales”

El expresidente indicó que la seguridad debe ser el eje principal del sucesor de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció nuevamente sobre los retos y desafíos que depara a Colombia frente a las elecciones presidenciales de 2026.

En un evento público realizado el domingo 14 de diciembre de 2025, en el barrio Belén Las Playas de Medellín, el exmandatario enfatizó en que la puja por la elección del sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño debe realizarse bajo la ética y el respeto a la democracia.

“Este debate presidencial ahora no es un debate cualquiera. Muchos dicen el pluralismo. Hay que respetar diferentes opciones, pero dentro de la democracia. El respeto al pluralismo es el respeto a las diferentes expresiones de la democracia. Así esas expresiones tengan diferencias, pero que todas se unan en el respeto integral a la democracia”, expresó el ex jefe de Estado entre 2002 y 2010,

Sin embargo, el líder natural del Centro Democrático recalcó que “hoy no hay un debate entre matices de la democracia, sino un debate de la democracia con quienes quieren destruirla”.

El exmandatario colombiano acusó al candidato del Pacto Histórico de ser protegido por grupos criminales - crédito @AlvaroUribeVel/X

A renglón seguido, el expresidente lanzó nuevos ataques contra el presidente Gustavo Petro, considerando que, bajo su mandato, fortaleció la seguridad en el país y que, para Uribe, se descuidó bastante en el Gobierno del líder progresista.

“El gobierno mío algo recuperó, no quedó perfecto el país, pero avanzábamos. ¿Qué ocurre hoy? El presidente Petro tuvo seguridad en nuestro gobierno, pero después que fue guerrillero y lo indultaron, volvió a aliarse con la guerrilla, con el narcotráfico“, comentó.

Posteriormente, volvió a emitir nuevas acusaciones contra el senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, en la que recordó las fotografías del congresista con varios de los integrantes de las extintas Farc.

“El candidato (Iván) Cepeda no puede desvirtuar una prueba plena que apareció en los computadores de (alias Raúl) Reyes. Él le hacía las movilizaciones a las Farc. Él ayudó a que salieran del país fugados (Jesús) Santrich e Iván Márquez, y se fortaleciera todo este poder criminal”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe acusó al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de tener nexos con grupos criminales - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

Incluso, Uribe denunció que el aspirante de la izquierda colombiana tendría protección de grupos criminales. “Cepeda ha tenido la protección del Estado, pero también la protección de los criminales. Hoy, mientras nuestras candidatas tienen que pasar mucho tiempo encerradas por temor a que las asesinen, como asesinaron a Miguel Uribe, Cepeda anda tranquilo por todo el país porque a él lo cuidan los criminales a quienes él ha ayudado. Esto no es democracia, queridos amigos, esto es una gran amenaza a la democracia”, manifestó.

Del mismo modo, el expresidente colombiano reiteró que, en caso de que Iván Cepeda logre llegar a la Presidencia en 2026, existiría el riesgo de que Colombia podría tener la misma situación que Venezuela.

“Tantos jóvenes colombianos que hoy no tienen más opción que ser influencers o meterse al narcotráfico o poner un quiosco de ventas en la calle o irse al extranjero. Me decían: “Pero es que Petro no es expropiado como Chávez”, pero ahí van por ese camino”, advirtió Uribe.

Para Uribe, la reforma laboral establecida en el Gobierno Petro afectaría a las pequeñas y medianas empresas del país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Críticas a las reformas de Petro

De otro lado, Álvaro Uribe hizo nuevas críticas a algunos puntos de la Reforma Laboral, sancionada por el presidente Petro en 2025, y que incluyó aspectos como la modificación del horario para los recargos nocturnos y los recargos dominicales, algo que, para el exmandatario, afectaría a las pequeñas y medianas empresas del país.

“Muchas tiendas no pueden con eso. Muchos almacenes donde hay muchos trabajadores no pueden con esa carga. ¿Qué decimos nosotros en el Centro Democrático? Como nos gusta la economía fraterna, que le vaya bien al empresario y al trabajador, nosotros decimos: respetemos los recargos, pero bajemos los impuestos a las empresas, a las tiendas, a los generadores de empleo de Colombia", explicó.

Además, recordó que, durante su etapa como senador, impulsó un proyecto de reducción de jornada laboral para los trabajadores colombianos. “Nosotros sacamos adelante la ley de reducción de la jornada de trabajo. Baja de 48 a 42 horas. Ya está en 44, sin afectar los derechos del trabajador, para que el trabajador tenga más tiempo de familia, más tiempo de educación, más tiempo de deporte”, enfatizó.

El presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda les quitará los ahorros a los colombianos, según el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Igualmente, el expresidente Álvaro Uribe también cuestionó las reformas impulsadas por el Gobierno Petro, específicamente la reforma a la salud y la reforma pensional.

“Los trabajadores colombianos son dueños de casi 100.000 millones de dólares, reservas de pensiones. Pero Petro y Cepeda van por eso. Como no les alcanza la plata del Estado para cumplirle a los adultos mayores, programa que nosotros creamos e impulsamos, ahora le quieren quitar la platica a los trabajadores, la platica en los fondos de pensiones”, mencionó.

Por el momento, ni Gustavo Petro ni Iván Cepeda se han pronunciado frente a las acusaciones de Álvaro Uribe.