Colombia

Tomás Uribe respalda crítica de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella y destaca debate sin “superioridad moral”

El pronunciamiento de Tomás Uribe en X reaccionó a un video donde Paloma Valencia cuestionó propuestas carcelarias de Abelardo de la Espriella, en el marco del debate presidencial

Tomas Uribe, hijo del expresidente
Tomas Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en la red social X en el que reaccionó a un video difundido por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, en el que cuestiona planteamientos del abogado Abelardo de la Espriella, también aspirante a la Presidencia.

El pronunciamiento se conoció en medio de la discusión pública sobre propuestas relacionadas con el sistema penitenciario y la política criminal en Colombia, temas que han ocupado espacios recientes de debate entre figuras políticas.

En su publicación, Tomás Uribe expresó respaldo a la intervención de Valencia y se refirió de manera directa al intercambio entre los dos aspirantes.

Paloma Valencia, precandidata por el
Paloma Valencia, precandidata por el Centro Democrático - crédito Colprensa

En el mensaje escribió: “Qué buena crítica de @PalomaValenciaL a @ABDELAESPRIELLA. Ojalá @ABDELAESPRIELLA critique con la misma altura las propuestas de @PalomaValenciaL. Mucho mejor esto que posiciones arrogantes de superioridad moral basadas en argumentos estéticos y superfluos”. El comentario fue difundido el 12 de diciembre de 2025 y generó reacciones entre usuarios de la plataforma.

El mensaje de Tomás Uribe se dio a propósito de un video publicado por Paloma Valencia, en el que la senadora respondió a declaraciones previas de Abelardo de la Espriella sobre su visión de las cárceles en el país.

En ese material audiovisual, el abogado había señalado: “Mientras que construyo las cárceles con ustedes, los empresarios, hay que sacar de las cárceles a la mafia del Inpec y con los miembros de la reserva y los veteranos voy a montar un nuevo cuerpo de prisiones adscrito al Ejército Nacional de Colombia”.

Abelardo de la Espriella, precandidato
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial | REUTERS/Luisa Gonzalez

Ante esas afirmaciones, Valencia planteó matices sobre la política carcelaria y el enfoque institucional. En su respuesta indicó: “Bueno, lo de meter a la cárcel es a todos los delincuentes. Lo está diciendo todo el mundo. Y tiene mucho que ver con la ausencia de sanciones para los delitos que se cometen en Colombia. Pero, por supuesto, el tema aquí es de matices, porque la pregunta es ¿qué tipo de cárceles queremos?”.

La senadora profundizó en su postura frente al modelo penitenciario y el rol del Estado.

Durante su intervención, Paloma Valencia agregó: “Yo sí estoy convencida de que Colombia necesita concesionar las cárceles, porque es que el castigo para un criminal es que usted lo saca de la sociedad, pero luego no lo puede pasar a una cárcel que es una escuela de crimen, donde además se violan todos los derechos humanos y donde la gente está hacinada y en pésimas condiciones”. En ese mismo espacio, explicó que su propuesta contempla centros de reclusión con condiciones que permitan actividades productivas y procesos de resocialización.

- crédito @SenadoGovCo/X
- crédito @SenadoGovCo/X

La senadora también abordó aspectos jurídicos relacionados con la detención preventiva y otros delitos, señalando: “Primero, la detención preventiva. ¿Cuál es el límite para que una persona que no ha sido condenada se quede en la cárcel? Porque nosotros tenemos un porcentaje gigantesco de personas que no han sido condenadas y que ya están en la cárcel”. En ese contexto, mencionó el delito de inasistencia alimentaria y sus implicaciones sociales y familiares.

Valencia recordó una iniciativa normativa al afirmar: “Por eso yo saqué la norma de Estado contigo, de los alimentos por libertad. Yo creo que aquí tenemos que ir pensando muy bien, cuál es el tipo de cárceles y cuáles son los sistemas para que funcionen”. También expresó su desacuerdo con que las cárceles pasen a manos del Ejército Nacional y propuso un modelo distinto de administración y control institucional.

El intercambio se amplió con pronunciamientos de otros actores políticos, entre ellos el exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano, quien en una entrevista en SEMANA se refirió a la aspiración de Abelardo de la Espriella. En ese espacio señaló: “Abelardo, hermano, es yo creo que moralmente incapaz de dirigir este país, no tiene las condiciones éticas. Yo creo que para ser presidente se necesitan algunas condiciones éticas. Yo no creo que Abelardo las tenga”.

Lizcano agregó en esa intervención: “Es un tipo muy hábil, es un gran líder, pero no le veo, digamos, la capacidad de gobernar a Colombia en el Estado, en las condiciones éticas”. Sus declaraciones se sumaron al debate público que se ha generado alrededor de las propuestas y perfiles de los distintos aspirantes a la Presidencia.

De acuerdo con el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, la primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, se prevé una segunda vuelta el 21 de junio de 2026, y la posesión del nuevo mandatario está programada para el 7 de agosto de 2026, conforme a la normatividad vigente.

