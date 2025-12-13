Colombia

Presidente Gustavo Petro denunció que regalan boletas en los estadios para que griten “Fuera Petro”

El mandatario, al compartir las imágenes, reforzó la denuncia sobre la supuesta entrega de entradas gratuitas con fines políticos

Regalan Boletas En El Estadio A Cambio De Gritar Fuera Petro - crédito @jorgeyork1/TikTok

La controversia por la presencia de manifestantes en los estadios colombianos adquirió un nuevo matiz tras la difusión de un video en el que un aficionado del Junior de Barranquilla rechaza las acusaciones de que los asistentes reciben entradas gratuitas a cambio de protestar contra el presidente.

En la grabación, el hombre sostiene: “Aquí en Sur no gritamos ‘Fuera Petro’, aquí gritamos: te apoyamos, Petro, porque aquí no nos regalan boleta ni una verga. Aquí todos pagamos nuestra boleta. Malparidos acostumbrados a que les regalen boleta. Aquí, ¡fuerza Petro! Cara de verga”, según se escucha en el video replicado por el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

El mandatario, al compartir las imágenes, reforzó la denuncia sobre la supuesta entrega de entradas gratuitas con fines políticos. “Así es. Regalan boletas pidiendo que griten ‘Fuera Petro’”, escribió Gustavo Petro al difundir el video en sus redes sociales.

La intervención del presidente y la respuesta del seguidor del Junior de Barranquilla han puesto en el centro del debate la autenticidad de las manifestaciones en los estadios y la posible instrumentalización de los asistentes.

El episodio se habría presentado en el estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla, en el partido de ida de la final de la Lgia BetPlay 2025, entre Deportes Tolima y Junior, que se jugo en horas de la noche del 12 de diciembre de 2025.

El mandatario, al compartir las imágenes, reforzó la denuncia sobre la supuesta entrega de entradas gratuitas con fines políticos - crédito @petrogustavo/X

Presidente les respondió a los que gritaron “Fuera Petro” durante el partido de Colombia vs. Bolivia

El presidente Gustavo Petro respondió a las manifestaciones de desaprobación que se escucharon durante el partido entre la Selección Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde parte del público coreó “Fuera Petro” y exhibió una bandera con ese mensaje.

En contraste, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero difundió un video en redes sociales en el que, junto a un grupo de seguidores, entonó “Fuerza, Petro” como respuesta a los abucheos, lo que generó una ola de reacciones en distintos sectores políticos y sociales.

El episodio se produjo tras la victoria de Colombia por 3 a 0 ante el seleccionado suramericano, resultado que aseguró la clasificación del equipo nacional a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

El presidente no dejó pasar la clasificación de la Tricolor al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que será en 2026 - crédito @fcfseleccioncol/IG y @petrogustavo

En su cuenta de X, el presidente Petro replicó un mensaje de la usuaria Adriana Ruiz (@LaMismaMafalda), quien escribió: “Cómo así que cuando van y gritan ‘Fuera Petro’ la selección pierde y cuando gritan ‘Fuerza Petro’ la selección gana. Música para mis oídos. #FuerzaPetro”.

El mandatario dejó constancia de este mensaje en su perfil, en alusión directa a los hechos ocurridos en el estadio y a la viralización del video de Quintero.

Daniel Quintero defendió su manifestación de apoyo al presidente y atribuyó los abucheos al rechazo de “los ricos”. En una de sus publicaciones, afirmó: “Mientras los ricos gritan ‘Fuera, Petro’, nosotros decimos ‘Fuerza, Petro’”, reforzando la polarización de opiniones sobre el Gobierno en espacios públicos y deportivos.

El mensaje que replicó Petro - crédito @LaMismaMafalda/X | @petrogustavo/X

Las manifestaciones políticas en los estadios colombianos durante partidos recientes evidenciaron la polarización social en torno al Gobierno de Gustavo Petro.

El cruce de videos y mensajes entre aficionados, líderes políticos y el propio presidente mostró cómo los eventos deportivos se han convertido en escenarios de disputa simbólica, donde se cuestiona tanto la autenticidad de las protestas como la eventual instrumentalización de los asistentes.

Las respuestas desde distintos sectores también reflejaron la creciente utilización de estos espacios para expresar posturas a favor y en contra del Gobierno, intensificando el debate público sobre la legitimidad y el origen de las manifestaciones en eventos masivos.

