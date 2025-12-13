Liberaron 70 trabajadores secuestrados en Boyacá: pertenecerían a una empresa de esmeralda

Liberaron trabajadores de empresa de esmeraldas secuestrados en Boyacá - crédito redes sociales/X

70 trabajadores fueron liberados tras haber sido retenidos en la bocamina “Cunas”, ubicada en Maripí, Boyacá, durante una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

El operativo, realizado el viernes 12 de diciembre de 2025, permitió además la detención de ocho personas, de las cuales cuatro pertenecían a la propia empresa Esmeraldas Santa Rosa.

En el grupo de personas secuestradas se encontraban empleados en la compañia Esmeraldas Santa Rosa y miembros del personal de seguridad privada. La intervención de las autoridades puso fin a la retención, que había sido ejecutada por un grupo armado que irrumpió de forma irregular en la mina.

La Policía Nacional informó que la coordinación con las Fuerzas Militares fue clave para garantizar la seguridad de los trabajadores y lograr la captura de los presuntos responsables. Entre los detenidos figuran empleados de la empresa afectada, lo que añade complejidad a la investigación sobre los motivos y la logística del secuestro.

El incidente en la bocamina “Cunas” pone de relieve los riesgos de seguridad en la región de Boyacá, donde la minería de esmeraldas constituye una de las principales actividades económicas.

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, la detención de estas personas se produjo por la intención de sus captures de ejecutar el robo de las esmeraldas extraídas en las minas de Santa Rosa.

Noticia en desarrollo...