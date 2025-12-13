Flamengo vs. PSG: Jorge Carrascal buscará sumarse a la lista de colombianos que han sido campeones intercontinentales

La final se jugará el miércoles 17 de diciembre - crédito PSG

En la tarde del 13 de diciembre, Flamengo derrotó 2-0 a Piramyds de Egipto en las semifinales de la Copa Continental, formato que volvió a disputarse en 2025 en reemplazo del Mundial de Clubes de la FIFA.

En el encuentro, el colombiano Jorge Carrascal fue titular y jugó hasta el minuto 86, en el que fue sustituido por el brasileño Pedro Guilherme, que volvió a ser tenido en cuenta por Filipe Luis tras superar una lesión muscular.

Con el triunfo en la jornada, Flamengo aseguró su lugar en la final del torneo que define cuál es el mejor club del 2025, en la que enfrentará a PSG, actual campeón de la Uefa Champions League.

Este partido se jugará el miércoles 17 de diciembre desde las 12:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido exclusivamente por DirecTV, propietario de los derechos televisivos de la competencia en el continente.

Carrascal buscará sumarse a los colombianos campeones del mundo a nivel de clubes

El colombiano fue titular en el triunfo de Flamengo ante Piramyds - crédito Reuters

En el partido ante PSG, que tiene como representantes sudamericanos al brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho, Jorge Carrascal podrá sumarse a la corta lista de colombianos que han sido campeones continentales.

Debido a la última actualización que hizo la FIFA, con la que se confirmó que todos los clubes ganadores de competencias intercontinentales desde 1960 son considerados campeones del mundo, Colombia tiene seis representantes que pueden ser nombrados de esa forma.

Los primeros son los representantes de Boca Juniors en el inicio del siglo XXI, que fueron el guardameta Óscar Córdoba, el defensor Jorge “El Patrón” Bermúdez y el mediocampista Mauricio “Chicho” Serna.

El segundo cafetero que se puede considerar campeón continental es Freddy Rincón, que en el 2000 ganó con Corinthians el primer Mundial de Clubes que se disputó con participación de equipos diferentes a los de Conmebol y la Uefa.

El Mundial de Clubes del 2000 contó con la participación de ocho clubes - crédito Conmebol

El quinto futbolista que ganó el torneo que define al mejor club del mundo fue Fabián Vargas, que lo hizo con Internacional de Brasil en 2006, uno de los últimos títulos de esa índole que no fue alzado por un equipo de Europa.

Por último, James Rodríguez también ganó el Mundial de Clubes con Real Madrid, siendo el único colombiano que ha podido levantar ese trofeo con un equipo no sudamericano.

Cabe recordar que desde 2012, cuando Corinthians derrotó a Chelsea, ningún club de Conmebol ha podido derrotar a un ganador de la Champions League en la final por el título intercontinental.

Tanto para PSG como para Flamengo será la primera oportunidad de ganar el torneo intercontinental; sin embargo, para los brasileños no será su debut en una final, puesto que han caído en dos ocasiones en esa fase.

Flamengo buscará terminar con la hegemonía de los equipos europeos - crédito Reuters

Cabe mencionar que la decisión de reconocer a campeones intercontinentales desde 1960 ha generado polémica en América del Sur, en donde clubes reclaman que no han sido mencionados, o piden que se considere mencionar a ganadores de torneos similares desde el inicio del primer mundial de naciones, es decir, 1930.

Esta es la lista oficial de campeones continentales que ha reconocido la FIFA del siglo XXI:

2025 - Chelsea

2024 - Real Madrid

2023 - Manchester City

2022 - Real Madrid

2021 - Chelsea.

2020 - Bayern Múnich.

2019 - Liverpool.

2018 - Real Madrid.

2017 - Real Madrid.

2016 - Real Madrid.

2015 - Barcelona.

2014 - Real Madrid.

2013 - Bayern Múnich.

2012 - Corinthians.

2011 - Barcelona.

2010 - Inter de Milán.

2009 - Barcelona.

2008 - Manchester United.

2007 - Milan.

2006 - Internacional de Porto Alegre.

2005 - Sao Paulo.

2004 - Porto.

2003 - Boca Juniors.

2002 - Real Madrid.

2001 - Bayern Munich.

2000 - Boca Juniors.