Cuerpos hallados con la cabeza incinerada en zona rural de Medellín eran de dos hermanos: esta es la historia

Los cuerpos de dos hermanos fueron hallados en una zona boscosa de la vereda Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista - crédito Colprensa y red social Facebook

Los cuerpos a los que les intentaron incinerar la cabeza, hallados en una zona rural del corregimiento de Altavista, en Medellín, pertenecían a dos hermanos cuya desaparición había sido reportada horas antes por sus familiares.

El macabro hallazgo, ocurrido en la vereda Aguas Frías, generó conmoción entre los habitantes del sector y encendió las alarmas de las autoridades por la crudeza del crimen y los signos de tortura evidenciados en las víctimas.

De acuerdo con los análisis forenses realizados por Medicina Legal, los fallecidos fueron identificados como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, ambos residentes del barrio Las Violetas, en la comuna 16 (Belén) de Medellín, según información del medio Teleantioquia.

Los hermanos habían salido de su vivienda la noche del miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 9:00 p. m., y desde entonces se perdió todo contacto con ellos, lo que llevó a sus familiares a reportar su desaparición ante las autoridades.

El hallazgo se produjo en la mañana del jueves 11 de diciembre, hacia las 7:00 a. m., cuando habitantes del sector conocido como La Isla, una zona rural donde opera una ladrillera, observaron desde la distancia lo que parecían ser dos cuerpos abandonados en una zona boscosa cercana a la quebrada La Picacha.

Tras dar aviso a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos patrullas se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la escena.

Los cuerpos fueron encontrados a pocos metros de la quebrada, en condiciones que los investigadores calificaron como particularmente violentas y atípicas.

Según el medio El Colombiano, ambos cadáveres presentaban signos de tortura, múltiples quemaduras concentradas en la cabeza y el rostro, y tenían bolsas plásticas negras cubriéndoles la cabeza, lo que sugiere un intento deliberado por ocultar su identidad y causar mayor daño.