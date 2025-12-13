Colombia

Cuerpos hallados con la cabeza incinerada en zona rural de Medellín eran de dos hermanos: esta es la historia

Las víctimas presentaban signos de tortura y un aparente intento de incineración en la cabeza; fueron encontradas en la vereda Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista, en Medellín, pocas horas después de que sus familiares reportaran su desaparición ante las autoridades

Guardar
Los cuerpos de dos hermanos
Los cuerpos de dos hermanos fueron hallados en una zona boscosa de la vereda Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista - crédito Colprensa y red social Facebook

Los cuerpos a los que les intentaron incinerar la cabeza, hallados en una zona rural del corregimiento de Altavista, en Medellín, pertenecían a dos hermanos cuya desaparición había sido reportada horas antes por sus familiares.

El macabro hallazgo, ocurrido en la vereda Aguas Frías, generó conmoción entre los habitantes del sector y encendió las alarmas de las autoridades por la crudeza del crimen y los signos de tortura evidenciados en las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los análisis forenses realizados por Medicina Legal, los fallecidos fueron identificados como Kevin Alberto Álvarez Mazo, de 25 años, y Camilo Andrés Álvarez Mazo, de 29, ambos residentes del barrio Las Violetas, en la comuna 16 (Belén) de Medellín, según información del medio Teleantioquia.

Los hermanos habían salido de su vivienda la noche del miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 9:00 p. m., y desde entonces se perdió todo contacto con ellos, lo que llevó a sus familiares a reportar su desaparición ante las autoridades.

El hallazgo se produjo en la mañana del jueves 11 de diciembre, hacia las 7:00 a. m., cuando habitantes del sector conocido como La Isla, una zona rural donde opera una ladrillera, observaron desde la distancia lo que parecían ser dos cuerpos abandonados en una zona boscosa cercana a la quebrada La Picacha.

Tras dar aviso a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos patrullas se desplazaron hasta el lugar y confirmaron la escena.

Los cuerpos fueron encontrados a pocos metros de la quebrada, en condiciones que los investigadores calificaron como particularmente violentas y atípicas.

Según el medio El Colombiano, ambos cadáveres presentaban signos de tortura, múltiples quemaduras concentradas en la cabeza y el rostro, y tenían bolsas plásticas negras cubriéndoles la cabeza, lo que sugiere un intento deliberado por ocultar su identidad y causar mayor daño.

Temas Relacionados

Dos personas asesinadasHermanos asesinatoKevin Alberto Álvarez MazoCamilo Andrés Álvarez MazoAltavista MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Encontraron altares de santería en operativo contra red que falsificaba visas de Estados Unidos en Colombia

una organización criminal combinó manipulación religiosa, suplantación de identidad y sofisticados esquemas financieros para engañar a miles de personas en América Latina

Infobae

Westcol mostró sus lujosas casas y sus costosos vehículos en Medellín: Ibai Llanos visitó sus propiedades

Durante la visita del popular streamer español, Westcol realizó un tour por sus apartamentos, espacios de grabación y colección de motos y autos, poniendo en evidencia el alcance de su carrera digital

Westcol mostró sus lujosas casas

Video de objeto extraño en el cielo de Cartagena causó alarma: se registró un fenómeno similar en Bogotá

En horas de la noche, personas en Cartagena grabaron un objeto no identificado con movimientos y luces atípicas, seguido de otro avistamiento reportado en la capital, ¿es un ovni?

Video de objeto extraño en

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

El delantero barranquillero provoca la expulsión de Sebastián Guzmán tras un cruce caliente, dejando al Deportes Tolima con diez jugadores y facilitando el dominio del Junior de Barranquilla en el partido de ida

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que reúne a los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Medellín EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Westcol mostró sus lujosas casas

Westcol mostró sus lujosas casas y sus costosos vehículos en Medellín: Ibai Llanos visitó sus propiedades

Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se fueron a vivir juntos: “Somos más poderosos”

Johanna Fadul confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “No me gusta la morronguería”

Rubigol se encontró con J Balvin y llevó a su familia: así fue la reunión

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Teófilo Gutiérrez provocó expulsión en la final del Junior vs. Tolima: “Ingresó a hacer sus juegos mentales”

Leyenda del Boca Juniors le pidió a Miguel Ángel Borja que juegue en el cuadro argentino: “Que venga”

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón