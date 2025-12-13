Colombia

Corte masivo de agua en Kennedy: más de 60 barrios sin servicio por daño en una importante tubería

La emergencia se registró en la Avenida Las Américas con calle 78 y obligó a suspender el suministro mientras la Eaab adelanta trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible

Guardar
Un daño en una tubería
Un daño en una tubería de gran diámetro dejó sin agua potable a más de 60 barrios de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá - crédito AP

Un daño en una tubería de gran diámetro obligó a suspender el servicio de agua potable en amplios sectores de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. La emergencia se registró en la Avenida Las Américas con calle 78 y mantiene sin suministro a decenas de barrios, mientras operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) trabajan para superar la contingencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la afectación se extiende en una amplia franja de la localidad. La zona que permanece sin servicio comprende “desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el río Bogotá”, un perímetro que concentra una alta densidad residencial y comercial. En total, el corte impacta a más de 60 barrios, entre ellos Castilla, Ciudad Kennedy en sus diferentes sectores, Corabastos, Patio Bonito, Roma, Timiza, Tintal, Valladolid y Villa Alsacia, además de otros puntos de la localidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia por el corte
La emergencia por el corte de agua afecta zonas residenciales y comerciales entre la calle 9 y la calle 43 Sur, desde la carrera 79 hasta el río Bogotá - crédito EAAB

La Eaab explicó que la suspensión del servicio fue necesaria para poder intervenir la infraestructura afectada y evitar mayores daños en la red. Según indicó la empresa, el daño se presentó de manera imprevista, lo que obligó a activar los protocolos de atención de emergencias y a desplegar personal técnico especializado en el lugar.

“Un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con calle 78 obligó a suspender el servicio de agua en algunos barrios de la localidad de Kennedy”, señaló la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su boletín de prensa, emitido el sábado 13 de diciembre de 2025.

Desde primeras horas del día, cuadrillas operativas adelantaron labores de diagnóstico y reparación con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible. La entidad aseguró que los trabajos incluyen la evaluación del tramo afectado, la intervención directa sobre la tubería y las pruebas necesarias antes de normalizar el servicio, para garantizar que no se presenten nuevas fallas una vez se reactive el flujo de agua.

“La Eaab manifiesta su compromiso con la ciudadanía para resolver en el menor tiempo posible esta contingencia”, indicó la empresa, al tiempo que reiteró que mantiene activos todos los canales de atención para acompañar a los usuarios afectados durante la emergencia.

El corte de agua impacta
El corte de agua impacta sectores clave como Corabastos, principal centro de abastecimiento de alimentos de la ciudad, y barrios densamente poblados - crédito Fernando Vergara/AP

Mientras avanzan las labores, la empresa hizo un llamado a los habitantes de Kennedy a hacer un uso racional del agua que tengan almacenada en sus viviendas. La recomendación apunta a priorizar el consumo humano y las actividades esenciales, con el fin de evitar desabastecimientos mayores mientras se normaliza la situación.

La magnitud del corte genera especial preocupación en sectores con alta actividad comercial, como Corabastos, uno de los principales centros de abastecimiento de alimentos de la ciudad, así como en barrios densamente poblados donde la suspensión del servicio impacta de forma directa la rutina diaria de miles de familias.

Ante este escenario, la Eaab recordó que se encuentra habilitada la Acualínea 116, un canal dispuesto para atender inquietudes, reportes y solicitudes de la comunidad afectada. A través de esta línea, los ciudadanos pueden consultar información actualizada sobre el avance de los trabajos y, en caso de ser necesario, solicitar la asistencia de carrotanques para el suministro temporal de agua.

Las labores de diagnóstico, intervención
Las labores de diagnóstico, intervención y pruebas en la red de acueducto buscan restablecer el suministro de agua en el menor tiempo posible - crédito Alcaldía

“Se mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier inquietud de los usuarios del sector y en caso de requerir el servicio de carrotanques”, precisó la entidad en su comunicación oficial.

La empresa no entregó una hora estimada para la restitución total del servicio, aunque reiteró que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida hasta superar la emergencia. La Eaab aseguró que informará oportunamente a la ciudadanía una vez se logre la normalización del suministro en los barrios afectados.

Temas Relacionados

Corte de aguaAgua en KennedyDaño de tuberíaAlcantarillado de BogotáCortes de agua BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Que la novena se viva también en la mesa: qué cocinar para celebrar la Novena de Aguinaldos en Colombia y sorprender a sus invitados

Desde platos tradicionales hasta dulces infaltables, la comida se convierte en el centro de los encuentros decembrinos y refleja la diversidad regional que define la Navidad en Colombia

Que la novena se viva

Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por intenciones de radicalizar las políticas contra los empresarios del Gobierno Petro: “La dupleta diabólica”

La precandidata presidencial aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la destrucción para el sector empresarial

Vicky Dávila criticó a Iván

Tercer domingo de Adviento: Esta es la oración para encender la vela y vivir el ‘Gaudete’ en familia

El rito del encendido de la vela rosa marca el momento de la alegría en el Adviento e invita a renovar la fe y la esperanza cuando la Navidad ya se acerca

Tercer domingo de Adviento: Esta

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

El mediocampista colombiano de Flamengo viene de ganar ante Cruz Azul de México y los Pyramids de Egipto, ahora se medirá con los franceses y sueña con otro título internacional

La advertencia de Jorge Carrascal

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Pese a que los verdes tuvieron varias opciones de gol, el portero Washington Aguerre fue la figura con sus atajadas y dejó la serie abierta para el miércoles 17 de diciembre

Atlético Nacional y Medellín no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Escritor colombiano reveló los errores

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Hay Feria de Cali 2025: caleños fueron sorprendidos en el alumbrado con concierto gratuito de Carlos Vives y Grupo Niche

Deportes

La advertencia de Jorge Carrascal

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Esto es lo que se ‘embolsilla’ el campeón de la Liga BetPlay 2025-II entre premios y cupo a Libertadores