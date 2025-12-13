Corte masivo de agua en Kennedy: más de 60 barrios sin servicio por daño en una importante tubería

Un daño en una tubería de gran diámetro dejó sin agua potable a más de 60 barrios de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá - crédito AP

Un daño en una tubería de gran diámetro obligó a suspender el servicio de agua potable en amplios sectores de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. La emergencia se registró en la Avenida Las Américas con calle 78 y mantiene sin suministro a decenas de barrios, mientras operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) trabajan para superar la contingencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la afectación se extiende en una amplia franja de la localidad. La zona que permanece sin servicio comprende “desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el río Bogotá”, un perímetro que concentra una alta densidad residencial y comercial. En total, el corte impacta a más de 60 barrios, entre ellos Castilla, Ciudad Kennedy en sus diferentes sectores, Corabastos, Patio Bonito, Roma, Timiza, Tintal, Valladolid y Villa Alsacia, además de otros puntos de la localidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia por el corte de agua afecta zonas residenciales y comerciales entre la calle 9 y la calle 43 Sur, desde la carrera 79 hasta el río Bogotá - crédito EAAB

La Eaab explicó que la suspensión del servicio fue necesaria para poder intervenir la infraestructura afectada y evitar mayores daños en la red. Según indicó la empresa, el daño se presentó de manera imprevista, lo que obligó a activar los protocolos de atención de emergencias y a desplegar personal técnico especializado en el lugar.

“Un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con calle 78 obligó a suspender el servicio de agua en algunos barrios de la localidad de Kennedy”, señaló la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en su boletín de prensa, emitido el sábado 13 de diciembre de 2025.

Desde primeras horas del día, cuadrillas operativas adelantaron labores de diagnóstico y reparación con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible. La entidad aseguró que los trabajos incluyen la evaluación del tramo afectado, la intervención directa sobre la tubería y las pruebas necesarias antes de normalizar el servicio, para garantizar que no se presenten nuevas fallas una vez se reactive el flujo de agua.

“La Eaab manifiesta su compromiso con la ciudadanía para resolver en el menor tiempo posible esta contingencia”, indicó la empresa, al tiempo que reiteró que mantiene activos todos los canales de atención para acompañar a los usuarios afectados durante la emergencia.

El corte de agua impacta sectores clave como Corabastos, principal centro de abastecimiento de alimentos de la ciudad, y barrios densamente poblados - crédito Fernando Vergara/AP

Mientras avanzan las labores, la empresa hizo un llamado a los habitantes de Kennedy a hacer un uso racional del agua que tengan almacenada en sus viviendas. La recomendación apunta a priorizar el consumo humano y las actividades esenciales, con el fin de evitar desabastecimientos mayores mientras se normaliza la situación.

La magnitud del corte genera especial preocupación en sectores con alta actividad comercial, como Corabastos, uno de los principales centros de abastecimiento de alimentos de la ciudad, así como en barrios densamente poblados donde la suspensión del servicio impacta de forma directa la rutina diaria de miles de familias.

Ante este escenario, la Eaab recordó que se encuentra habilitada la Acualínea 116, un canal dispuesto para atender inquietudes, reportes y solicitudes de la comunidad afectada. A través de esta línea, los ciudadanos pueden consultar información actualizada sobre el avance de los trabajos y, en caso de ser necesario, solicitar la asistencia de carrotanques para el suministro temporal de agua.

Las labores de diagnóstico, intervención y pruebas en la red de acueducto buscan restablecer el suministro de agua en el menor tiempo posible - crédito Alcaldía

“Se mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier inquietud de los usuarios del sector y en caso de requerir el servicio de carrotanques”, precisó la entidad en su comunicación oficial.

La empresa no entregó una hora estimada para la restitución total del servicio, aunque reiteró que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida hasta superar la emergencia. La Eaab aseguró que informará oportunamente a la ciudadanía una vez se logre la normalización del suministro en los barrios afectados.