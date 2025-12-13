Colombia

Atentado terrorista obligó a cerrar completamente vía entre los departamentos de Antioquia y Caldas

El operativo de inspección y seguridad en la zona busca garantizar condiciones óptimas antes de reanudar la circulación

La detonación registrada en el
La detonación registrada en el sector de Puente Guavita generó daños en la infraestructura y motivó la intervención de las autoridades, quienes evalúan las condiciones para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios

Un atentado con explosivos provocó el cierre total de la vía concesionada Pacífico Tres en el sector de Puente Guavita, municipio de La Pintada, durante la madrugada del sábado 13 de diciembre.

De acuerdo con Pacífico Tres, la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Funcional 5, específicamente en el punto de referencia PR 79+650 del sector Arquía, causó daños en la infraestructura y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

La concesionaria Pacífico Tres informó que la carretera permanece cerrada mientras se realizan labores de inspección y se busca a los responsables del ataque. En el lugar se encuentran el Ejército, la Policía y personal técnico de la concesionaria para revisar la situación y garantizar la seguridad en la zona afectada.

Según la información proporcionada por Pacífico Tres, los técnicos especializados evalúan el estado de la infraestructura vial para determinar las condiciones necesarias que permitan restablecer el tránsito vehicular. La prioridad, según la concesionaria, es asegurar que la reapertura de la vía no represente riesgos para los usuarios.

Las labores de evaluación y
Las labores de evaluación y reparación continúan en el punto afectado, donde el Ejército, la Policía y la concesionaria trabajan para restablecer la circulación sin poner en riesgo a los conductores

En cuanto a la normalización del paso, Pacífico Tres señaló que la reapertura de la carretera dependerá de los resultados de la evaluación técnica y de las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades. La empresa reiteró que mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier novedad respecto a la habilitación del tránsito en el sector afectado.

La concesionaria comunicará oportunamente cualquier actualización sobre la situación de la vía, una vez se cuente con las condiciones adecuadas para el restablecimiento del servicio.

Pese a la gravedad de los hechos, usuarios en redes sociales solo han manifestado preocupación sobre la hora en la que se habilitará la vía. Hasta el momento, se desconoce a qué grupo criminal es el autor de dicho explosivo o las características del mismo.

El ELN anuncia paro armado de 72 horas en varias regiones del país

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas que se desarrollará entre las 6:00 a. m. del 14 de diciembre y las 6:00 a. m., del 17 de diciembre, con advertencias sobre la movilidad en carreteras y ríos navegables en regiones donde el grupo mantiene presencia.

Las autoridades han activado mecanismos
Las autoridades han activado mecanismos de prevención y vigilancia en zonas rurales y urbanas, mientras se reportan restricciones al tránsito y episodios de violencia en departamentos con presencia del grupo armado

Durante el periodo del paro, las autoridades han activado alertas institucionales en al menos 22 departamentos y más de 200 municipios, donde se han registrado enfrentamientos, restricciones de movilidad y disputas con otros grupos armados ilegales.

En departamentos como Norte de Santander, especialmente en municipios como Cúcuta, Tibú y zonas del Catatumbo, se han documentado episodios de violencia, instalación de artefactos explosivos y ataques a la infraestructura vial, afectando principalmente áreas rurales y corredores secundarios.

El Chocó figura entre los territorios con presencia sostenida del ELN, donde los paros armados han impactado el transporte fluvial, el comercio y el desplazamiento de comunidades, especialmente en trayectos por el río Atrato y carreteras que conectan Quibdó con municipios cercanos.

Además, se han identificado rutas asociadas a economías ilegales, como la minería, donde la influencia del grupo ha derivado en confinamientos y limitaciones al tránsito de bienes y personas.

En Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño, la presencia del ELN en municipios específicos ha llevado a las autoridades locales a evaluar posibles impactos sobre la movilidad intermunicipal y el transporte de carga.

El Ministerio de Defensa calificó el anuncio como un “constreñimiento criminal” y dispuso el despliegue de unidades militares y policiales para proteger a la población civil y mantener operativos de control en vías principales y estratégicas.

Las medidas incluyen monitoreo constante
Las medidas incluyen monitoreo constante en rutas estratégicas y centros poblados, así como la coordinación interinstitucional para responder a posibles afectaciones en el transporte y la seguridad de comunidades

Las autoridades realizarán un monitoreo permanente de la situación, con énfasis en corredores viales, rutas fluviales y centros poblados históricamente afectados por acciones del ELN. Se mantiene el llamado a la ciudadanía para informarse a través de canales oficiales y se mantienen activas las alertas tempranas y los mecanismos de coordinación interinstitucional en los departamentos señalados.

