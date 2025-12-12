Petro entregó la Orden de Boyacá a las dos colombianas que hicieron parte de la flotilla Global Sumud que pretendía entregar ayudas humanitarias en Gaza

Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que viajaron en la flotilla Global Sumud para entregar ayudas en Gaza - crédito Presidencia de la República de Colombia/Facebook

El presidente Gustavo Petro otorgó la orden de Boyacá en el grado de caballero a Manuela Bedoya y Luna Barreto durante la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, en reconocimiento a su participación en la flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Este acto, según la información oficial, representa un homenaje a su compromiso con la dignidad humana, la solidaridad internacional y la defensa de los derechos fundamentales.

La distinción concedida a las dos colombianas subraya la relevancia de su labor internacional, al integrarse en una misión humanitaria destinada a una de las zonas más afectadas por la crisis en Medio Oriente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La flotilla Global Sumud se propuso entregar asistencia a la población de Gaza, en un esfuerzo que ha sido reconocido por el gobierno colombiano como un ejemplo de solidaridad y defensa de los derechos humanos.

El presidente Petro destacó que la condecoración simboliza el respaldo institucional a quienes, como Bedoya y Barreto, han demostrado un compromiso activo con causas humanitarias más allá de las fronteras nacionales.

La orden de Boyacá es una de las máximas distinciones que otorga el Estado colombiano, reservada para quienes contribuyen de manera significativa a la sociedad y a la proyección internacional del país.

Petro Condecoró A Dos Colombianas que estuvieron en la flotilla Global Sumud que tenía como destino Gaza, donde iban a entregar ayudas humanitarias - crédito Presidencia de la República de Colombia/Facebook

Colombianas, rumbo a Palestina, confirmaron su detención por tropas israelíes

La detención de activistas colombianas en la flotilla Sumud, interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza para entregar ayuda humanitaria, generó una ola de reacciones y movilizaciones en Colombia y en el ámbito internacional.

El caso de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes confirmaron su retención el 1 de octubre de 2025, se dio en un contexto de tensiones por el bloqueo a la Franja de Gaza y la continuidad de relaciones comerciales entre Colombia e Israel, mientras la población palestina enfrenta una crisis humanitaria.

En el comunicado difundido por la Global Movement to Gaza Colombia, las activistas denunciaron su detención como una “violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”.

Este es el comunicado de las colombianas que iban en la flotilla rumbo a Palestina, en la que la emprendieron contra la Andi - crédito suministrado a Infobae Colombia

La organización subrayó que la flotilla Sumud tenía un carácter pacífico y legal, y que su objetivo era entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza. El documento detalló que la interceptación ocurrió cuando la flotilla se encontraba a 150 millas náuticas en una zona considerada de alto riesgo, donde expediciones anteriores ya habían sido atacadas o detenidas.

Según el comunicado, “Empieza el posicionamiento marítimo de barcos de Israel a las 23:59 UTC del 30 de septiembre de 2025”.

La delegación colombiana expresó su respaldo a las activistas y reiteró la postura oficial del Gobierno de Colombia en apoyo al pueblo palestino. En la comunicación se incluyó la consigna: “Si Palestina muere, la humanidad muere con ella”, que, según el texto, acompaña tanto a las activistas como a la causa palestina.

Además, la delegación exigió la “liberación inmediata de nuestras compañeras Manuela y Luna, su protección y retorno seguro”, y convocó a una movilización masiva en Colombia.

La activista colombiana grabó en tiempo real el momento en que fueron interceptados por la flotilla global Sumud, en un video que fue compartido por el perfil de X Global Movement To Gaza Colombia - crédito @GMTGCol/X

El llamado a la acción se dirigió a colectivos, movimientos estudiantiles y organizaciones comprometidas con la causa palestina, instándolos a manifestarse frente a las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

La misiva señaló a esta entidad por mantener vínculos con la misión económica de Israel en Colombia y con el sector minero, al que acusó de legitimar las relaciones comerciales con el Estado israelí.

El comunicado advirtió sobre la continuidad de estos lazos mientras “Gaza muere de hambre bajo bloqueo”, y concluyó: “El mensaje es claro: Si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico. Todos los ojos en Gaza. Nos vemos en las calles”.