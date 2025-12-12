Colombia

Oficina del comisionado de Paz negó contactos con La Inmaculada tras resolución del Gobierno Petro: “No se encuentra en ningún proceso”

La administración nacional anunció que inició contactos exploratorios con organizaciones delictivas, en un contexto de estancamiento de diálogos con otros grupos armados y a pocos meses de concluir el actual periodo presidencial

Guardar
Oficina del alto comisionado de
Oficina del alto comisionado de Paz, negó contactos para negociar con "La Inmaculada" - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

El Gobierno nacional intensificó sus esfuerzos para alcanzar acuerdos de sometimiento a la justicia con bandas criminales como La Inmaculada, Los Pepes y Los Costeños, en un intento por rescatar la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

A pesar de la resolución que autoriza los acercamientos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a Noticias RCN mediante un derecho de petición que “no se encuentra en ningún proceso de acercamiento, exploración o instalación de espacio de conversación sociojurídica con las bandas delincuenciales La Inmaculada y La Mago”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta respuesta fue emitida el jueves 11 de diciembre de 2025, pocos días después de la firma de la resolución.

La estrategia del Gobierno Petro sobre entablar diálogos con esta banda criminal surge tras el estancamiento de las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc, y cuando solo restan ocho meses para el final del actual mandato.

La resolución 441, firmada por
La resolución 441, firmada por el presidente Petro, autoriza contactos confidenciales entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la banda La Inmaculada en busca de acuerdos de sometimiento - crédito Presidencia

En este contexto, el Ejecutivo autorizó el inicio de “acercamientos exploratorios y contactos” con estos grupos, con el objetivo de reducir la criminalidad y avanzar hacia la formalización de diálogos.

En el caso específico de La Inmaculada, la resolución 441 del 5 de diciembre, firmada por el presidente Gustavo Petro, habilita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para realizar trabajos confidenciales en el desarrollo de estos acercamientos.

El documento autoriza a tres personas a establecer contactos con la estructura criminal, con el propósito de “verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con objetivos indicados por el presidente”.

Además, la resolución faculta a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como intermediaria entre las personas autorizadas y la Presidencia de la República.

Temas Relacionados

La InmaculadaOtty PatiñoPaz totalGustavo PetroBandas criminalesOficina del Alto Comisionado para la PazAndrés Felipe Marín SilvaDirección Nacional de InteligenciaColombia-noticias

Más Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Las ocho profesiones en Colombia que reciben más dinero por prima de diciembre

Elegir una carrera profesional implica considerar la demanda laboral, las condiciones de contratación y los beneficios económicos ofrecidos por las empresas

Las ocho profesiones en Colombia

Estas son las canciones navideñas más escuchadas en Colombia: ya suman varios millones de producciones

Pastor López y los villancicos tradicionales concentran millones de reproducciones en diciembre, mostrando la vigencia de la música en las celebraciones familiares

Estas son las canciones navideñas

Encontraron los restos óseos de la comerciante Ángela María Chisacá: fue secuestrada y quemaron su carro antes de matarla

Por este caso fueron detenidas un total de cinco personas en tres diligencias de allanamiento, las cuales se efectuaron entre diciembre de 2024 y enero y mayo de 2025. El cabecilla de la organización perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia

Encontraron los restos óseos de

Figura del Junior en el campeonato de 2018, anunció su retiro del fútbol profesional: “Dejó secuelas”

El exjugador del Real Cartagena y Junior de Barranquilla se despide del fútbol profesional, después de una trayectoria marcada por el liderazgo y la superación de adversidades físicas

Figura del Junior en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones navideñas

Estas son las canciones navideñas más escuchadas en Colombia: ya suman varios millones de producciones

Iron Maiden regresará a Bogotá con su gira Run For Your Lives en el 2026: fecha y boletería

Yina Calderón salió en defensa de Karina García tras comentario del papá de su hijo Valentino: “Vives ardido”

Así fue el grado como arquitecta de Claudia Bahamón: la presentadora reveló fotos inéditas

Murió ‘Papo’ Rosario, voz histórica de El Gran Combo de Puerto Rico

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Figura del Junior en el campeonato de 2018, anunció su retiro del fútbol profesional: “Dejó secuelas”

Richard Ríos brilla en Europa con el Benfica: este fue el reconocimiento que recibió tras su actuación en la victoria ante Napoli

Deportes Tolima recibió visita del Ministerio del Trabajo antes de la gran final ante el Junior: qué pasó

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene mayor presión en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”