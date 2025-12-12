Oficina del comisionado de Paz negó contactos con La Inmaculada tras resolución del Gobierno Petro: “No se encuentra en ningún proceso”

Oficina del alto comisionado de Paz, negó contactos para negociar con "La Inmaculada" - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

El Gobierno nacional intensificó sus esfuerzos para alcanzar acuerdos de sometimiento a la justicia con bandas criminales como La Inmaculada, Los Pepes y Los Costeños, en un intento por rescatar la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

A pesar de la resolución que autoriza los acercamientos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a Noticias RCN mediante un derecho de petición que “no se encuentra en ningún proceso de acercamiento, exploración o instalación de espacio de conversación sociojurídica con las bandas delincuenciales La Inmaculada y La Mago”.

Esta respuesta fue emitida el jueves 11 de diciembre de 2025, pocos días después de la firma de la resolución.

La estrategia del Gobierno Petro sobre entablar diálogos con esta banda criminal surge tras el estancamiento de las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc, y cuando solo restan ocho meses para el final del actual mandato.

La resolución 441, firmada por el presidente Petro, autoriza contactos confidenciales entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la banda La Inmaculada en busca de acuerdos de sometimiento - crédito Presidencia

En este contexto, el Ejecutivo autorizó el inicio de “acercamientos exploratorios y contactos” con estos grupos, con el objetivo de reducir la criminalidad y avanzar hacia la formalización de diálogos.

En el caso específico de La Inmaculada, la resolución 441 del 5 de diciembre, firmada por el presidente Gustavo Petro, habilita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para realizar trabajos confidenciales en el desarrollo de estos acercamientos.

El documento autoriza a tres personas a establecer contactos con la estructura criminal, con el propósito de “verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con objetivos indicados por el presidente”.

Además, la resolución faculta a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como intermediaria entre las personas autorizadas y la Presidencia de la República.