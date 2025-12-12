Marcela Reyes confesó qué piensa su novio de la relación que tiene con DJ Exotic: “Todo lo sabe”

Marcela Reyes habla sin filtros sobre su relación con Dj Exotic y la convivencia familiar con su actual pareja - crédito @marcelareyes/Instagram

La relación entre Marcela Reyes y su expareja, el DJ Exotic, ha despertado el interés de sus seguidores, especialmente por la manera en que la artista gestiona la convivencia entre su vida sentimental actual y la paternidad compartida.

En una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la empresaria y DJ abordó abiertamente cómo su pareja actual percibe la amistad que mantiene con Exotic, padre de su hijo Valentino, y cómo esta dinámica influye en su entorno familiar y profesional.

Durante la conversación, Marcela Reyes explicó que su novio, quien actualmente se encuentra privado de la libertad, está al tanto de todos sus proyectos y decisiones relevantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La artista enfatizó que procura mantenerlo informado en la medida de lo posible, para evitar cualquier malentendido y, según relató, cada vez que surge una nueva iniciativa, como la colaboración musical con Exotic, ella le consulta y le comunica los detalles.

La relación entre Marcela Reyes y DJ Exotic vuelve al centro de la conversación tras compartir transmisión en vivo y planes personales - crédito rechismes / Instagram

En palabras de la DJ: “Mi pareja no se enoja. Cada cosa que yo hago, siempre, cuando tengo la oportunidad de estar con mi pareja que lo puedo ver, yo le comunico todo, entonces todo lo sabe. Sabe que estamos en este live, cuando se puede, siempre yo se lo comunico, le aviso con anterioridad y todo lo sabe. Todo súper transparente“.

En cuanto a la colaboración musical que recientemente sacaron, explicó con detalles cómo se manejo el tema.

“Cuando la canción fue a salir y teníamos el proyecto y pude verme con mi pareja, fue lo primero que le pregunté cuando lo pude ver: ‘¿Qué opinas de que yo haga un proyecto con el papá de mi hijo?’ Todo. O sea, todo aquí es transparente y se lo he dicho al Negro (como le dice al DJ Exotic) y a él. Aquí nadie tiene por qué llevarse mal, porque ni él le quitó nada a él, ni el otro a él. Y lo mismo con la pareja que tenga Dani o la que vaya a tener. Yo estoy superabierta a tener una muy buena relación", aseguró Marcela Reyes.

La artista también aclaró que, aunque la relación con Exotic es cordial y cercana, no existe posibilidad de reconciliación sentimental, pero en este punto ambos han logrado sanar las diferencias del pasado y mantienen una comunicación fluida por el bienestar de su hijo.

La artista revela cómo logra un ambiente familiar sano pese a su historia con el Dj y la presencia de su actual pareja - crédito @manadamr/tiktok

Marcela Reyes subrayó que su prioridad es que Valentino crezca en un ambiente armonioso, donde se respete su lugar y se fomente el afecto entre todos los miembros de la familia.

En este sentido, la Dj manifestó su deseo de que Exotic encuentre una pareja que lo valore y que, además, sea una buena influencia para Valentino.

“Quiero que mi hijo esté en espacios donde le den su lugar”, expresó la artista, reafirmando su compromiso con el bienestar emocional del niño.

Actualmente, Marcela Reyes y Exotic continúan promoviendo su colaboración musical, un proyecto que ha sido bien recibido por el público y que ha fortalecido la relación de amistad entre ambos. Además, en las recientes apariciones públicas, se ha observado a Valentino disfrutando de la compañía de sus padres, lo que, según la artista, es un reflejo del ambiente positivo que han construido juntos.

Finalmente, durante la transmisión, hubo otro momento que llamó la atención del público y fue cuando la empresaria y DJ anunció que está buscando un nuevo embarazo para 2026,

La artista abordó durante un live sus intenciones de ampliar su familia, mientras respondía preguntas sobre su relación actual con el productor musical y aclaraba rumores sobre su vida privada - crédito rechismes / Instagram

En el tramo final de la transmisión, Reyes reiteró su determinación al afirmar: “La cigüeña viene hacia mí”, declaración que fue celebrada por los asistentes al Live y que marcó un punto de inflexión en la conversación.

La empresaria también compartió que en 2024 perdió un bebé con su entonces esposo y fallecido B King, y explicó que, aunque en ese momento no era el indicado para ampliar la familia, ahora su objetivo es tener una niña.

“A mediados del otro año me embarazo. Yo ya quiero ser mamá”, expresó Reyes, mientras que abordó preguntas y bromas de los espectadores sobre la posibilidad de una reconciliación sentimental con Exotic, especialmente después de que ambos fueran vistos compartiendo tiempo y proyectos laborales, así que Reyes respondió a los comentarios sobre la relación con su expareja destacando la buena sintonía que mantienen por el bienestar de su hijo.

“Él te mira muy lindo, ¿cómo no?, si le he dado ese ángel tan espectacular que tiene como hijo. Le di popularidad. Le di años de mi vida. Esas son miradas de agradecimiento”, dijo la artista.