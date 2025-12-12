Colombia

Estrene su pasaporte colombiano: tres destinos internacionales para el primer viaje de 2026 por menos de $1 millón

Diversas ciudades del exterior, todas cercas de Colombia, ofrecen opciones asequibles para quienes planean salir del país al comenzar el año

Al iniciar 2026, varios destinos
Al iniciar 2026, varios destinos fuera de Colombia presentan alternativas de viaje a precios competitivos - crédito Freepik

El arranque de año marca una de las épocas con mayor movimiento para los viajeros de Colombia y 2026 mantendrá esa tendencia.

La reactivación sostenida del turismo, junto con una oferta de rutas internacionales más diversa, permite planear vacaciones fuera del país con presupuestos accesibles y trayectos cortos.

Para quienes planean su primer viaje internacional o una corta escapada, tres ciudades concentran el interés por ofrecer tiquetes aéreos por menos de un millón de pesos y trayectos directos de tres horas o menos.

Tres opciones para viajar cerca de Colombia a buenos precios

Ciudad de Guatemala, La Habana y Santo Domingo cumplen las condiciones más buscadas por quienes prefieren itinerarios ágiles y control de gastos.

Las tarifas de referencia corresponden a vuelos saliendo de Bogotá, disponibles en las fechas consideradas como ejemplo de temporada alta en enero.

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Un tiquete de ida y regreso desde Bogotá a Ciudad de Guatemala cuesta cerca de $730.000 para viajar del 21 al 28 de enero.

El vuelo directo tiene una duración estimada de 3 horas y 20 minutos.

En la capital guatemalteca, los viajeros encuentran un centro histórico donde destaca Antigua Guatemala, reconocida por sus calles de piedra, iglesias y edificaciones coloniales.

La cercanía al volcán Pacaya facilita excursiones rápidas desde la ciudad con vistas al paisaje local.

Quienes buscan patrimonio cultural y arqueológico pueden acceder desde aquí a Tikal, uno de los sitios mayas más relevantes de América, aunque requiere una conexión interna adicional.

El Mercado Central ofrece artesanías y una muestra de la vida cotidiana urbana. Guatemala estructura una experiencia completa para quienes desean combinar historia, gastronomía y compras sin recorrer largas distancias.

La Habana, Cuba

El costo estimado de un tiquete a La Habana se ubica en $830.000 para el periodo del 31 de enero al 7 de febrero. El vuelo directo desde Bogotá toma alrededor de 3 horas y 30 minutos.

La capital cubana conserva una de las zonas coloniales más visitadas de América Latina.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad, concentra fortalezas, casonas y plazas históricas.

El Malecón resalta por su vista al mar y su función como punto de encuentro cotidiano entre locales y visitantes. El sector conocido como Vedado reúne espacios culturales, teatros y tradicionales cafés.

Para los viajeros que prefieren conocer el litoral cercano, las Playas del Este quedan a corta distancia del centro urbano. La ciudad combina ritmo, arquitectura y una propuesta cultural continua en museos, galerías y sitios patrimoniales.

Santo Domingo, República Dominicana

Los colombianos encuentran tiquetes desde Bogotá a Santo Domingo por $945.000 para las fechas del 19 al 27 de enero, con un trayecto aéreo de tres horas.

En la capital dominicana se localiza la Zona Colonial, primera ciudad establecida por europeos en el continente americano, reconocida por sus catedrales, museos y edificios históricos.

El Malecón de Santo Domingo integra la oferta hotelera, restaurantes y acceso directo a la costa, mientras que el Faro a Colón figura entre los monumentos más visitados.

Punta Cana, principal destino turístico del país, queda a tres horas por carretera y puede integrarse en una visita de rutas cortas.

Santo Domingo brinda un equilibrio entre actividades urbanas, historia y propuestas de entretenimiento junto al mar.

Panorama actual del turismo en Colombia

El sector turístico colombiano finaliza 2025 en una fase de consolidación, tras el crecimiento registrado en los últimos dos años.

Entre enero y octubre de 2025, 4.730.687 colombianos salieron del país, un incremento del 3 % respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Anato.

A pesar de que este aumento se sitúa por debajo del registrado el año anterior (9,1 %), evidencia una dinámica sostenida vinculada a la recuperación de la conectividad y la presencia internacional.

En materia de ingresos, el turismo generó 5.247 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025, un crecimiento del 11,4 % en comparación al mismo periodo del año pasado.

La conectividad internacional alcanzó 1.520 frecuencias, operadas por 29 aerolíneas y cubriendo 55 ciudades fuera del país.

Así, enero de 2026 abre una ventana favorable para quienes buscan estrenar pasaporte colombiano y visitar destinos internacionales sin necesidad de grandes desplazamientos ni presupuestos elevados.

