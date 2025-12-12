Desmantelaron red criminal que vendía cédulas, pasaportes y registros falsos a migrantes en Colombia

Los criminales gestionaban la entrega de cédulas, registros civiles y pasaportes falsos - crédito PolicíaNacional/Colprensa

En los últimos años, debido a la popularidad que ha ganado el tapón del Darién, única frontera que existe entre Colombia y Panamá, se han conformado estructuras ilegales dedicadas al tráfico de migrantes.

Además de la ruta terrestre que conecta a Colombia con Centroamérica, estos casos han provocado que quede en evidencia el accionar de otros criminales que tienen ‘modus operandi’ similares.

En un caso de esa índole, la Fiscalía General de la Nación expuso los detalles relacionados con un operativo en el que fue desarticulada una red de trata de personas que entregaba identificaciones colombianas a migrantes dominicanos con la participación con funcionarios de la Registraduría Nacional.

Tres personas fueron capturadas en los operativos - crédito Policía Nacional

El operativo, encabezado por la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la República, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS), la Registraduría Nacional y Migración Colombia, se consolidó tras una investigación de más de seis meses. En ese tiempo se identificó el accionar ilegal de la estructura criminal, que se encargaba de gestionar y entregar documentación falsa a todo tipo de extranjeros.

Los operativos se llevaron a cabo en Medellín y Planeta Rica, en Córdoba, logrando la captura de tres personas que son señaladas por las autoridades como responsables de gestionar la expedición de registros civiles, cédulas y pasaportes, principalmente de originarios de República Dominicana.

En el informe oficial se mencionó que funcionarios de Migración Colombia identificaron a ciudadanos extranjeros que habían sido beneficiados con identidades fraudulentas, con las que lograron viajar a Estados Unidos, Francia y España tras presentar estos documentos en los aeropuertos.

De la misma forma, la Dijín realizó confrontación dactiloscópica de 27 documentos que dejaron en evidencia la verdadera nacionalidad de los sujetos involucrados, mientras los papeles fueron cancelados por la Registraduría Nacional.

Un funcionario de la registraduría facilitaba la entrega de los documentos - crédito Registraduría Nacional

Sobre el ‘modus operandi’ de la red criminal, se expuso que captaban a extranjeros bajo promesas de que podían trasladarlos a Colombia y gestionar su salida a Europa y Estados Unidos de varias formas.

“Para cumplir con lo encomendado utilizaban rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil para evitar controles migratorios, por lo que cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite fraudulento”, declaró al respecto la mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín.

Sobre los capturados, se reveló que entre ellos está Natalia Patricia Galeano, conocida como alias La Madrina y era la encargada de recibir el dinero que enviaban los migrantes dominicanos.

Otro de los detenidos es Marco Aurelio Monterrosa, alias Yeyo, pareja sentimental de “La Madrina” y gestionaba la obtención de los documentos, acompañando a los migrantes en la mayoría de los trámites.

Los criminales le aseguraban a los extranjeros que podrían gestionar sus viajes a Europa o Estados Unidos - crédito Policía Nacional

Monterrosa se presentaba como el empleador de los extranjeros en las oficinas para pasaportes, mientras que Andrés Felipe Saltarín, tercer capturado, tramitaba las cédulas aprovechando que trabajaba como funcionario de la registraduría.

Los tres individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación luego de que un juez de control de garantías legalizó la captura e imputó a los mencionados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

“La operación fortalece la lucha bilateral contra el fraude en visados y documentos de viaje, el tráfico ilícito de migrantes, la usurpación de identidades y la afectación directa a la seguridad hemisférica”, puntualizó la mayor Ruiz, que reveló que dos de los detenidos aceptaron los cargos en su contra, mientras que el funcionario de la registraduría negó ser parte de la red criminal.