Colombia

Desmantelaron red criminal que vendía cédulas, pasaportes y registros falsos a migrantes en Colombia

Tras seis meses de investigación, las autoridades identificaron el ‘modus operandi’ de los criminales, que contaban con la ayuda de un funcionario de la registraduría

Guardar
Los criminales gestionaban la entrega
Los criminales gestionaban la entrega de cédulas, registros civiles y pasaportes falsos - crédito PolicíaNacional/Colprensa

En los últimos años, debido a la popularidad que ha ganado el tapón del Darién, única frontera que existe entre Colombia y Panamá, se han conformado estructuras ilegales dedicadas al tráfico de migrantes.

Además de la ruta terrestre que conecta a Colombia con Centroamérica, estos casos han provocado que quede en evidencia el accionar de otros criminales que tienen ‘modus operandi’ similares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un caso de esa índole, la Fiscalía General de la Nación expuso los detalles relacionados con un operativo en el que fue desarticulada una red de trata de personas que entregaba identificaciones colombianas a migrantes dominicanos con la participación con funcionarios de la Registraduría Nacional.

Tres personas fueron capturadas en
Tres personas fueron capturadas en los operativos - crédito Policía Nacional

El operativo, encabezado por la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la República, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS), la Registraduría Nacional y Migración Colombia, se consolidó tras una investigación de más de seis meses. En ese tiempo se identificó el accionar ilegal de la estructura criminal, que se encargaba de gestionar y entregar documentación falsa a todo tipo de extranjeros.

Los operativos se llevaron a cabo en Medellín y Planeta Rica, en Córdoba, logrando la captura de tres personas que son señaladas por las autoridades como responsables de gestionar la expedición de registros civiles, cédulas y pasaportes, principalmente de originarios de República Dominicana.

En el informe oficial se mencionó que funcionarios de Migración Colombia identificaron a ciudadanos extranjeros que habían sido beneficiados con identidades fraudulentas, con las que lograron viajar a Estados Unidos, Francia y España tras presentar estos documentos en los aeropuertos.

De la misma forma, la Dijín realizó confrontación dactiloscópica de 27 documentos que dejaron en evidencia la verdadera nacionalidad de los sujetos involucrados, mientras los papeles fueron cancelados por la Registraduría Nacional.

Un funcionario de la registraduría
Un funcionario de la registraduría facilitaba la entrega de los documentos - crédito Registraduría Nacional

Sobre el ‘modus operandi’ de la red criminal, se expuso que captaban a extranjeros bajo promesas de que podían trasladarlos a Colombia y gestionar su salida a Europa y Estados Unidos de varias formas.

Para cumplir con lo encomendado utilizaban rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil para evitar controles migratorios, por lo que cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite fraudulento”, declaró al respecto la mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín.

Sobre los capturados, se reveló que entre ellos está Natalia Patricia Galeano, conocida como alias La Madrina y era la encargada de recibir el dinero que enviaban los migrantes dominicanos.

Otro de los detenidos es Marco Aurelio Monterrosa, alias Yeyo, pareja sentimental de “La Madrina” y gestionaba la obtención de los documentos, acompañando a los migrantes en la mayoría de los trámites.

Los criminales le aseguraban a
Los criminales le aseguraban a los extranjeros que podrían gestionar sus viajes a Europa o Estados Unidos - crédito Policía Nacional

Monterrosa se presentaba como el empleador de los extranjeros en las oficinas para pasaportes, mientras que Andrés Felipe Saltarín, tercer capturado, tramitaba las cédulas aprovechando que trabajaba como funcionario de la registraduría.

Los tres individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación luego de que un juez de control de garantías legalizó la captura e imputó a los mencionados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

“La operación fortalece la lucha bilateral contra el fraude en visados y documentos de viaje, el tráfico ilícito de migrantes, la usurpación de identidades y la afectación directa a la seguridad hemisférica”, puntualizó la mayor Ruiz, que reveló que dos de los detenidos aceptaron los cargos en su contra, mientras que el funcionario de la registraduría negó ser parte de la red criminal.

Temas Relacionados

MigrantesDocumentosCédulaPasaportesRegistrosCriminalesExtranjerosColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Alias Pipe Tuluá busca frenar su extradición: presentó una acción de tutela para impedir su entrega a Estados Unidos

Andrés Felipe Marín Silva es requerido por las autoridades norteamericanas por delitos relacionados con el narcotráfico

Alias Pipe Tuluá busca frenar

Dos colombianas fueron víctimas de feminicidio en menos de una semana en España: lo que se sabe de los casos

En L’Hospitalet y El Viso del Alcor, las dos víctimas murieron tras ser agredidas presuntamente por sus parejas, mientras las autoridades lograron capturas y mantienen abiertas las investigaciones

Dos colombianas fueron víctimas de

Futuro de la reforma a la salud en el Senado: no descartan retirar la ponencia alternativa por falta de financiación

La Comisión Séptima del Senado convocó su última sesión antes del cierre de las ordinarias de 2025, en la que se espera que se defina si la iniciativa continúa su trámite o se archiva

Futuro de la reforma a

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

Vecinos de Sebastián Villa en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Ricky Montaner rompió el silencio

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión

Ministerio del Trabajo mete mano al fútbol colombiano: investiga a la Dimayor y la Federación por violar derechos de jugadores

La selección Colombia tiene en riesgo su amistoso ante Croacia: Carlos Antonio Vélez explicó la razón

Barranquilla insistirá en hacer un Gran Premio de Fórmula 1, confirmó el alcalde Álex Char: “No depende de la nación”