Con canción de Celia Cruz, María Fernanda Cabal se refirió a las tensiones internas del Gobierno: “Trágico reality show”

María Fernanda Cabal recordó la canción 'Burundanga' de Celia Cruz para exponer la escena política del Gobierno Petro - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Las tensiones que se evidencian entre altos funcionarios del Gobierno Nacional, incluso, con declaraciones de unos contra otros, en redes sociales, le mereció recordar una reconocida de Celia Cruz canción a María Fernanda Cabal para emitir una crítica contra la administración de Gustavo Petro.

“¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo? Porque Borondongo le dio a Bernabé ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé?... El gobierno Petro es un trágico reality show”, escribió la senadora y precandidata presidencial.

Con respecto a la famosa canción Burundanga, que se trata de una retahila cantada, Cabal comentó: “Angie Rodríguez denuncia a Carlos Carrillo.- Benedetti denuncia a Carlos Carrillo; Carrillo denuncia a Angie Rodríguez, luego Carrillo denuncia a Armando Benedetti; Laura Sarabia denuncia a Armando Benedetti, Alfredo Saade denuncia a Benedetti”; dijo.

Entonces agregó: “Y así van “gobernado” cuando entre ellos no pueden coexistir".

María Fernanda Cabal se refirió a las tensiones que hay entre funcionarios del Gobierno - crédito MariaFdaCabal/X

Las declaraciones que suscitaron el irónico pronunciamiento de Cabal fueron las recientes declaraciones del director de la Ungrd Carlos Carrillo, que comentó, en una rueda de prensa:

"Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Aquí hay dos opciones: engañaron a la doctora Angie Rodríguez y ella cayó, o me he vuelto tan incómodo para esos politiqueros que están dentro de nuestro propio Gobierno, pues que quieren mi cabeza“, dijo.

Todo el rifirrafe con Carlos Carrillo

Las declaraciones de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aumentaron la polémica alrededor del Fondo de Adaptación.

Resulta que Carrillo señaló presuntas irregularidades en esa entidad, que, según él, contaron con el visto bueno del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El directivo manifestó que informó al Gobierno sobre estos hechos y advirtió que el Fondo se ha convertido en un “espacio de influencia política”, denuncia que puso en duda el adecuado manejo de los recursos públicos dentro del Gobierno Petro.

Carlos Carrillo habló de varias denuncias de presuntas irregularidades en medio del Gobierno - crédito X

Durante una rueda de prensa, Carrillo se refirió al contrato de la Ruta del Arroz y afirmó haber recibido una denuncia que conecta ese proyecto con la llamada ‘Ñoñomanía’, una red política vinculada a Benedetti.

El funcionario declaró: “Socios políticos de Armando Benedetti, de vieja data. Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tiene Benedetti es el tema del Fonade. Los Ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”.

Carrillo agregó que ha evitado una confrontación directa con Benedetti porque “todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado. Yo he sido una piedra en el zapato para que se tomen ese Fondo de Adaptación”.

Las afirmaciones de Carrillo fueron posteriores a señalamientos de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que cuestionó al directivo por supuestas inconsistencias durante su gestión en el Fondo de Adaptación.

Rodríguez sostuvo que, durante la administración de Carrillo, disminuyó la ejecución de proyectos pese a un incremento en el número de contratistas desde 2018.

Carlos Carrillo defendió su gestión en el Fondo Adaptación y aseguró que los cuestionamientos de Angie Rodríguez tienen un trasfondo político - crédito Ungrd y Dapre

“Encontramos que hay un incremento a partir del año 2018 de las personas contratadas. Entonces, entre más personas contratadas, hay menor ejecución de los proyectos. Contrario a lo que pasaba antes y era que había más proyectos, más ejecución, con menor personal”, dijo Rodríguez.

Carrillo respondió a estas críticas en su cuenta de X. Atribuyó la información presentada por Rodríguez a la influencia de Katherine Rojas, a quien identificó como cercana a Benedetti y denunció por supuestas prácticas de “politiquería” en el Fondo.

El director de la Ungrd aseguró que “la información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas, volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente”.