Colombia

Policía capturó a ‘Rottweiler’, señalado de venta ilegal de lotes en Medellín: tenía un cartel de ‘Se busca’ de Pablo Escobar firmado por ‘Popeye’

La Alcaldía aseguró que la estructura Caicedo vendía terrenos ocupados, exigía pagos a residentes y ordenaba salidas forzadas en la comuna 9, además de alterar redes de agua y energía

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La Policía Metropolitana sostuvo que alias Rottweiler trasladó su base al corregimiento para eludir operativos y desde allí coordinaba cobros, invasiones de predios y presiones contra habitantes vulnerables - crédito Policía Metropolitana del Valle del Aburrá

Las autoridades desmantelaron una organización criminal en la comuna 9 mediante las capturas de alias Rottweiler y otros integrantes en Medellín y Santa Elena.

Según las investigaciones, esta red se dedicaba a la venta ilícita de terrenos, la extorsión y el desplazamiento forzado, actividades con las que generaban ingresos mensuales de aproximadamente $800 millones de pesos.

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Dicho monto provenía tanto del dominio territorial como del recaudo fraudulento por servicios públicos en las zonas bajo su control.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el operativo se desarrolló en Medellín y Riosucio, en Caldas, con apoyo de la Policía Nacional, el Grupo de Crimen Organizado de la Dijín, la Sipol y la Fiscalía General de la Nación.

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Así mismo, dentro de sus pertenencias se encontró un cartel de ‘Se busca’ del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, que estaba con la firma de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lugarteniente de capo antioqueño.

Alias Rottweiler tenía un cuadro de 'Se busca' firmado por alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar - crédito Alcaldía de Medellín
Alias Rottweiler tenía un cuadro de 'Se busca' firmado por alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar - crédito Alcaldía de Medellín

Las autoridades materializaron nueve órdenes judiciales: hubo ocho capturas y una imputación contra integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Caicedo.

Según la Alcaldía, alias Rottweiler era cabecilla de zona, tenía una trayectoria criminal cercana a 22 años y reportaba directamente a alias Diego Chamizo, identificado por las autoridades como máximo líder de esa estructura. También registraba antecedentes de privación de la libertad en 2010, 2013 y 2022.

De acuerdo con las autoridades, el capturado trasladó su centro de operaciones al corregimiento de Santa Elena para evadir la acción oficial. Desde allí, según la investigación, coordinaba cobros extorsivos, ordenaba desplazamientos forzados y dirigía la ocupación ilegal de predios para su loteo y comercialización.

Las afectaciones se concentraban en los barrios Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera, Cataluña, Gerona y Miraflores. El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, indicó que el material probatorio para la judicialización se recopiló durante 12 meses de investigación.

La investigación señaló que alias Rottweiler trasladó a Santa Elena el centro de operaciones desde donde coordinaba extorsiones, desplazamientos y ocupación ilegal de predios - crédito Policía Metropolitana del Valle del Aburrá
La investigación señaló que alias Rottweiler trasladó a Santa Elena el centro de operaciones desde donde coordinaba extorsiones, desplazamientos y ocupación ilegal de predios - crédito Policía Metropolitana del Valle del Aburrá

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que la organización vendía terrenos en sectores como La Asomadera y Candamo por valores de entre cinco y 40 millones de pesos, según distintos reportes del caso incluidos en el texto fuente.

Después, agregó el mandatario, cobraba entre $150.000 y $300.000 mensuales por agua y energía obtenidas mediante conexiones ilegales a redes de EPM.

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: alias Rottweiler fue capturado por ser señalado como uno de los responsables del loteo ilegal, las extorsiones, los desplazamientos forzados y la defraudación de servicios públicos en sectores del oriente de Medellín, donde, según la Alcaldía y la Policía, la estructura Caicedo se aprovechaba de familias vulnerables para venderles suelo ocupado de manera irregular y luego cobrarles por permanecer allí.

Gutiérrez afirmó: “Este tipo tenía perros rottweiler, y con eso amedrentaba a la gente. Además, los tiene tatuados. Todos van a seguir cayendo. Este ya había sido capturado en tres ocasiones. La más lejana, en el 2010; y la última, en el 2022”.

Sobre las víctimas, el mandatario añadió: “El 10% de la población de Medellín es migrante venezolana. También vienen del Chocó, del Bajo Cauca, y otros lugares. Estos delincuentes les venden terrenos ilegales poniendo a la gente en peligro. Por eso el golpe de hoy es tan importante”.

También sostuvo que varias personas tuvieron que abandonar sus barrios por amenazas de “Rottweiler” y de su grupo. Según la Alcaldía, muchas de las víctimas eran desplazados y migrantes llegados desde Venezuela, Chocó y el Bajo Cauca.

En otro pronunciamiento, Gutiérrez dijo: “Este tipo se paseó por todo el Código Penal: desplazamiento forzado, loteo ilegal, está vinculado al homicidio, extorsión, estamos hablando de delitos muy graves que este tipo ha cometido también alrededor de extorsiones y desplazamientos”.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, urbanización ilegal y defraudación de fluidos - crédito Policía Metropolitana del Valle del Aburrá
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, urbanización ilegal y defraudación de fluidos - crédito Policía Metropolitana del Valle del Aburrá

Durante un allanamiento a un inmueble del capturado en Santa Elena, el alcalde aseguró que fue encontrado “un cartel de los más buscados de la época del narcotráfico firmado por alias Popeye”. Sobre ese hallazgo, agregó: “Son los mismos con las mismas, son los mismos bandidos de siempre, son la gente que le ha hecho daño a la ciudad siempre”.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, urbanización ilegal y defraudación de fluidos. En otra relación del mismo operativo incluida en el texto fuente también aparecen cohecho e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Entre los capturados, además de “Rottweiler”, fueron mencionados alias Comerciante, “Orejas”, “Coño” o “Cachetes”, “Claudia” y otros tres integrantes de la organización. Alias Palomo, que ya estaba privado de la libertad, fue notificado de una imputación.

Durante las diligencias judiciales y 10 allanamientos en Buenos Aires, Santa Elena y Riosucio, las autoridades incautaron un revólver, 17 cartuchos calibre 38, 19 libras de marihuana, una libra de clorhidrato de cocaína, ocho celulares, una memoria USB y $5.263.000 en efectivo. Alias Diego Chamizo seguía siendo buscado por las autoridades al momento del reporte.

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