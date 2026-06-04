Colombia

Gustavo Petro explicó porqué se retiró la propuesta de una asamblea nacional constituyente

El mandatario aseguró que el objetivo de la convocatoria era impulsar los proyectos sociales que no fueron aprobados por el Congreso de la República

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Petro afirmó que respondió a las palabras del candidato de la Espriella porque él lo señaló con nombre propio - crédito @gustavopetrourrego/IG
Petro afirmó que respondió a las palabras del candidato de la Espriella porque él lo señaló con nombre propio - crédito @gustavopetrourrego/IG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, utilizó sus redes sociales para referirse al retiro de la propuetsa para convocar una asamblea nacional constituyente.

En su cuenta de X, el mandatario sostuvo que la decisión obedeció a los recientes resultados de la primera vuelta presidencial, donde el candidato de derecha Abelardo de la Espriella superó al aspirante oficialista Iván Cepeda.

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“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, comentó el jefe de Estado en las redes sociales.

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