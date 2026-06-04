Colombia

Alias Papucho, menor de 17 años, fue capturado en Bogotá: sería un sicario responsable de 20 homicidios

La Central de Comunicaciones reportó a una persona herida por disparos. Los uniformados cerraron vías, siguieron al señalado y lo interceptaron mientras huía por la carrera 17

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Los uniformados ubicaron al sospechoso cuando intentaba escapar por calles de Los Mártires y lo interceptaron en la carrera 17 - crédito Mebog
Los uniformados ubicaron al sospechoso cuando intentaba escapar por calles de Los Mártires y lo interceptaron en la carrera 17 - crédito Mebog

Un adolescente de 17 años, conocido como alias Papucho, fue aprehendido tras ser señalado como presunto responsable de un homicidio con arma de fuego en Bogotá, luego de que la Policía Metropolitana de la ciudad lo ubicara cuando intentaba escapar por calles de la localidad de Los Mártires.

La captura, que llamó la atención por la edad del implicado, se produjo tras un ataque armado con saldo de una persona herida en el sector de La Favorita.

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El joven fue interceptado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando intentaba escapar por la carrera 17, minutos después de que la Central de Comunicaciones recibiera la alerta sobre el incidente.

En el registro, los agentes hallaron una pistola, un proveedor y un supresor de sonido, los cuales quedaron incautados como prueba clave en la investigación.

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La rápida movilización policial, motivada por la activación de un plan candado en la zona, permitió la aprehensión del presunto responsable. Posteriormente, el adolescente fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y enfrenta cargos por homicidio y porte ilegal de armas.

Un juez ordenó su reclusión preventiva en un centro de internamiento para menores. Las investigaciones preliminares sugieren que el aprehendido estaría involucrado en otros hechos violentos ocurridos en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que lo convierte en un objetivo relevante en las acciones contra el sicariato juvenil en Bogotá.

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