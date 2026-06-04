La Universidad del Valle suspendió clases en Cali por “paro indefinido” hasta el 23 de junio: no habrá actividades hasta después de la segunda vuelta electoral

La Asamblea General de Univalle anunció que la interrupción de actividades se mantendrá hasta el 23 de junio, en el marco del proceso electoral y con exigencias sobre educación pública y derechos democráticos - crédito Univalle / Sitio web

En medio de la convocatoria a un paro indefinido, la Universidad del Valle suspendió sus actividades académicas desde el 2 de junio de 2026. Según lo anunciado por la Asamblea General de la universidad, las clases estarán detenidas hasta el 23 de junio, dos días después de la segunda vuelta presidencial.

El paro fue impulsado por la Asamblea General de Univalle como respuesta a lo que describen como una amenaza a la educación pública y los derechos democráticos en el contexto electoral.

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Entre las principales demandas figuran la defensa de la gratuidad universitaria, el fortalecimiento presupuestal del sector, la transparencia democrática y el rechazo a propuestas de Abelardo de la Espriella, y respalda a Iván Cepeda y Aída Quilcué como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Motivos y posicionamiento político de la Asamblea Univalle

“La asamblea triestamentaria de la Universidad del Valle, sede Cali, se declara en paro indefinido hasta el martes 23 de junio del presente año, en defensa de la educación pública, la vida y la democracia”, anunció la Asamblea Univalle en su comunicado, publicado en su cuenta oficial de Instagram.

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El texto enfatiza una preocupación por el rumbo del país tras la primera vuelta electoral: “El triunfo de la primera vuelta del candidato Abelardo de la Espriella representa una amenaza directa contra la educación pública, el sistema de salud, los derechos de las comunidades y la vida de quienes han luchado por la transformación de Colombia”.

Las actividades incluirán acciones pedagógicas en estaciones del MIO, plazas de mercado y universidades, con mensajes dirigidos a indecisos y abstencionistas y con prioridad en lenguajes accesibles y piezas artísticas - crédito Asamblea Univalle

La Asamblea subraya: “Las declaraciones explícitas sobre exterminar a la izquierda, adoptar el modelo económico de Milei que extingue la educación pública, destinar recursos a las EPS que han saqueado la salud del pueblo y su historial de defensa de intereses ligados al narcotráfico y al paramilitarismo configuran un programa que esta Asamblea rechaza de manera categórica”.

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Además, se respalda firmemente la aspiración de Iván Cepeda y Aída Quilcué: “La asamblea multisectorial en pleno respalda la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué para la continuidad del proyecto del cambio, los derechos de las y los colombianos y en defensa de la vida”.

Los integrantes del movimiento afirmaron su compromiso con la movilización pacífica y organizativa: “La comunidad estudiantil de la Universidad del Valle ratifica que su movilización es y será pacífica, organizada y sustentada en el derecho a defender la educación pública como bien común”, recoge el comunicado.

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También reivindican avances como la gratuidad universitaria y la mejora en infraestructura, asegurando que “el movimiento social y estudiantil no está dispuesto a entregar esas conquistas”.

Agenda de movilización y acciones previstas

Dentro del periodo de paro, la Asamblea anunció la realización de jornadas pedagógicas en distintas zonas de Cali y priorizará las comunas 11, 12, 14 y 21, así como actividades en estaciones del MIO, plazas de mercado y universidades.

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Un comité fue creado para difundir mensajes digitales y elaborar contra narrativas frente a discursos de oposición, mientras los estudiantes preparan una pieza audiovisual para presentarse como un movimiento organizado - crédito Asamblea Univalle

“Estas jornadas estarán orientadas a la población indecisa y abstencionista, con un discurso firme, respetuoso y libre de estigmatizaciones, que hable desde la vida cotidiana y las propuestas concretas. Además, se priorizarán piezas artísticas y lenguajes accesibles por encima de los argumentos técnicos”, señala el comunicado de la Asamblea.

Con el fin de fortalecer la comunicación, se conformó un comité para difundir mensajes en redes sociales y elaborar “contra narrativas” frente a discursos de oposición. Además, los estudiantes preparan la grabación de un video colectivo para “mostrar quiénes somos: estudiantes jóvenes comprometidas y comprometidos con la universidad, la ciudad, el país y la vida misma”.

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Los días ocho y nueve de junio se celebrará un festival cultural en conmemoración del Día del Estudiante Caído, como acto de memoria y reflexión dentro del campus.

En cuanto a su papel en la jornada electoral, la Asamblea llamó a incrementar la presencia de testigos electorales estudiantiles para la segunda vuelta del 22 de junio, con el objetivo de “garantizar la transparencia del proceso democrático y proteger la voluntad popular”.

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La universidad ha coordinado con los sindicatos la continuidad de servicios esenciales como restaurantes y bibliotecas durante el paro. Las actividades de movilización y voluntariado estarán vinculadas al apoyo a las candidaturas respaldadas por la Asamblea.

Reacciones externas y llamado al orden público

La declaración del paro generó respuestas inmediatas en el ámbito local. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió en declaraciones recogidas por el diario El Colombiano que “la convocatoria no representa a la totalidad del estudiantado de la institución y reiteramos el respaldo al derecho a la protesta pacífica, pero no se permitirán hechos de violencia, actos vandálicos ni bloqueos que alteren el orden público”.

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En entrenamientos recientes, especialistas en procesos migratorios apoyaron a funcionarios para identificar señales antes del ingreso al país, una medida que se sumó a consultas en sistemas internacionales, según la Alcaldía - crédito Asamblea Univalle

Hasta el momento, la Universidad del Valle no ha emitido una declaración institucional formal sobre el paro.

Otras universidades públicas, como la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, han realizado asambleas y movilizaciones en reacción al proceso electoral y en defensa de la educación pública.

Eder reiteró su postura sobre el mantenimiento de la protesta dentro de canales pacíficos e informó que en protestas recientes hubo presencia de personas encapuchadas, lo cual motivó la movilización de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).