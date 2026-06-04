Colombia

La Universidad del Valle suspendió clases en Cali por “paro indefinido” hasta el 23 de junio: no habrá actividades hasta después de la segunda vuelta electoral

Las jornadas de movilización priorizan expresiones culturales y comunicación comunitaria en Cali, con un enfoque en fortalecer la defensa de derechos sociales

Guardar
Google icon
Ataque armado sacudió el campus de Palmira, provocando la muerte de Sirley López - crédito Univalle / Sitio web
La Asamblea General de Univalle anunció que la interrupción de actividades se mantendrá hasta el 23 de junio, en el marco del proceso electoral y con exigencias sobre educación pública y derechos democráticos - crédito Univalle / Sitio web

En medio de la convocatoria a un paro indefinido, la Universidad del Valle suspendió sus actividades académicas desde el 2 de junio de 2026. Según lo anunciado por la Asamblea General de la universidad, las clases estarán detenidas hasta el 23 de junio, dos días después de la segunda vuelta presidencial.

El paro fue impulsado por la Asamblea General de Univalle como respuesta a lo que describen como una amenaza a la educación pública y los derechos democráticos en el contexto electoral.

PUBLICIDAD

Entre las principales demandas figuran la defensa de la gratuidad universitaria, el fortalecimiento presupuestal del sector, la transparencia democrática y el rechazo a propuestas de Abelardo de la Espriella, y respalda a Iván Cepeda y Aída Quilcué como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Motivos y posicionamiento político de la Asamblea Univalle

La asamblea triestamentaria de la Universidad del Valle, sede Cali, se declara en paro indefinido hasta el martes 23 de junio del presente año, en defensa de la educación pública, la vida y la democracia”, anunció la Asamblea Univalle en su comunicado, publicado en su cuenta oficial de Instagram.

PUBLICIDAD

El texto enfatiza una preocupación por el rumbo del país tras la primera vuelta electoral: “El triunfo de la primera vuelta del candidato Abelardo de la Espriella representa una amenaza directa contra la educación pública, el sistema de salud, los derechos de las comunidades y la vida de quienes han luchado por la transformación de Colombia”.

Las actividades incluirán acciones pedagógicas en estaciones del MIO, plazas de mercado y universidades, con mensajes dirigidos a indecisos y abstencionistas y con prioridad en lenguajes accesibles y piezas artísticas - crédito Univalle
Las actividades incluirán acciones pedagógicas en estaciones del MIO, plazas de mercado y universidades, con mensajes dirigidos a indecisos y abstencionistas y con prioridad en lenguajes accesibles y piezas artísticas - crédito Asamblea Univalle

La Asamblea subraya: “Las declaraciones explícitas sobre exterminar a la izquierda, adoptar el modelo económico de Milei que extingue la educación pública, destinar recursos a las EPS que han saqueado la salud del pueblo y su historial de defensa de intereses ligados al narcotráfico y al paramilitarismo configuran un programa que esta Asamblea rechaza de manera categórica”.

Además, se respalda firmemente la aspiración de Iván Cepeda y Aída Quilcué: “La asamblea multisectorial en pleno respalda la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué para la continuidad del proyecto del cambio, los derechos de las y los colombianos y en defensa de la vida”.

Los integrantes del movimiento afirmaron su compromiso con la movilización pacífica y organizativa: “La comunidad estudiantil de la Universidad del Valle ratifica que su movilización es y será pacífica, organizada y sustentada en el derecho a defender la educación pública como bien común”, recoge el comunicado.

También reivindican avances como la gratuidad universitaria y la mejora en infraestructura, asegurando que “el movimiento social y estudiantil no está dispuesto a entregar esas conquistas”.

Agenda de movilización y acciones previstas

Dentro del periodo de paro, la Asamblea anunció la realización de jornadas pedagógicas en distintas zonas de Cali y priorizará las comunas 11, 12, 14 y 21, así como actividades en estaciones del MIO, plazas de mercado y universidades.

Un comité fue creado para difundir mensajes digitales y elaborar contra narrativas frente a discursos de oposición, mientras los estudiantes preparan una pieza audiovisual para presentarse como un movimiento organizado - crédito Asamblea Univalle
Un comité fue creado para difundir mensajes digitales y elaborar contra narrativas frente a discursos de oposición, mientras los estudiantes preparan una pieza audiovisual para presentarse como un movimiento organizado - crédito Asamblea Univalle

Estas jornadas estarán orientadas a la población indecisa y abstencionista, con un discurso firme, respetuoso y libre de estigmatizaciones, que hable desde la vida cotidiana y las propuestas concretas. Además, se priorizarán piezas artísticas y lenguajes accesibles por encima de los argumentos técnicos”, señala el comunicado de la Asamblea.

Con el fin de fortalecer la comunicación, se conformó un comité para difundir mensajes en redes sociales y elaborar “contra narrativas” frente a discursos de oposición. Además, los estudiantes preparan la grabación de un video colectivo para “mostrar quiénes somos: estudiantes jóvenes comprometidas y comprometidos con la universidad, la ciudad, el país y la vida misma”.

Los días ocho y nueve de junio se celebrará un festival cultural en conmemoración del Día del Estudiante Caído, como acto de memoria y reflexión dentro del campus.

En cuanto a su papel en la jornada electoral, la Asamblea llamó a incrementar la presencia de testigos electorales estudiantiles para la segunda vuelta del 22 de junio, con el objetivo de “garantizar la transparencia del proceso democrático y proteger la voluntad popular”.

La universidad ha coordinado con los sindicatos la continuidad de servicios esenciales como restaurantes y bibliotecas durante el paro. Las actividades de movilización y voluntariado estarán vinculadas al apoyo a las candidaturas respaldadas por la Asamblea.

Reacciones externas y llamado al orden público

La declaración del paro generó respuestas inmediatas en el ámbito local. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió en declaraciones recogidas por el diario El Colombiano que “la convocatoria no representa a la totalidad del estudiantado de la institución y reiteramos el respaldo al derecho a la protesta pacífica, pero no se permitirán hechos de violencia, actos vandálicos ni bloqueos que alteren el orden público”.

En entrenamientos recientes, especialistas en procesos migratorios apoyaron a funcionarios para identificar señales antes del ingreso al país, una medida que se sumó a consultas en sistemas internacionales, según la Alcaldía - crédito Asamblea Univalle
En entrenamientos recientes, especialistas en procesos migratorios apoyaron a funcionarios para identificar señales antes del ingreso al país, una medida que se sumó a consultas en sistemas internacionales, según la Alcaldía - crédito Asamblea Univalle

Hasta el momento, la Universidad del Valle no ha emitido una declaración institucional formal sobre el paro.

Otras universidades públicas, como la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, han realizado asambleas y movilizaciones en reacción al proceso electoral y en defensa de la educación pública.

Eder reiteró su postura sobre el mantenimiento de la protesta dentro de canales pacíficos e informó que en protestas recientes hubo presencia de personas encapuchadas, lo cual motivó la movilización de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

Temas Relacionados

Paro Indefinido UnivalleEducación PúblicaMovilización EstudiantilUnivalleColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Papucho, menor de 17 años, fue capturado en Bogotá: sería un sicario responsable de 20 homicidios

La Central de Comunicaciones reportó a una persona herida por disparos. Los uniformados cerraron vías, siguieron al señalado y lo interceptaron mientras huía por la carrera 17

Alias Papucho, menor de 17 años, fue capturado en Bogotá: sería un sicario responsable de 20 homicidios

Asesinaron a tiros a un exfutbolista en Cartagena: meses atrás habría sido señalado de participar en un robo

Las autoridades confirmaron que el hombre tenía una anotación judicial por porte ilegal de armas de fuego en 2023. Además, reportes policiales indicaron que presuntamente se dedicaba al hurto a mano armada

Asesinaron a tiros a un exfutbolista en Cartagena: meses atrás habría sido señalado de participar en un robo

Policía capturó a ‘Rottweiler’, señalado de venta ilegal de lotes en Medellín: tenía un cartel de ‘Se busca’ de Pablo Escobar firmado por ‘Popeye’

La Alcaldía aseguró que la estructura Caicedo vendía terrenos ocupados, exigía pagos a residentes y ordenaba salidas forzadas en la comuna 9, además de alterar redes de agua y energía

Policía capturó a ‘Rottweiler’, señalado de venta ilegal de lotes en Medellín: tenía un cartel de ‘Se busca’ de Pablo Escobar firmado por ‘Popeye’

Gustavo Petro explicó porqué se retiró la propuesta de una asamblea nacional constituyente

El mandatario aseguró que el objetivo de la convocatoria era impulsar los proyectos sociales que no fueron aprobados por el Congreso de la República

Gustavo Petro explicó porqué se retiró la propuesta de una asamblea nacional constituyente

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial de la FIFA 2026

El capitán de la selección Colombia está en la lista de 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: Caracol Televisión habría cambiado de planes para renovar el programa en 2026

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

La selección Colombia parte rumbo a la tierra del Mundial 2026: así será la agenda del último día de la Tricolor en Bogotá