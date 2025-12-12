Colombia

Así fue el grado como arquitecta de Claudia Bahamón: la presentadora reveló fotos inéditas del momento que vivió

La presentadora de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ abrió el baúl de los recuerdos y mostró imágenes familiares de su paso por la Universidad Javeriana de Bogotá

Claudia Bahamón sorprende al compartir
Claudia Bahamón sorprende al compartir fotos inéditas de su graduación como arquitecta y desata nostalgia entre sus fans - crédito @claudiabahamon/IG

El reciente gesto de Claudia Bahamón al compartir en sus redes sociales imágenes inéditas de su graduación como arquitecta en 2003 ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, que no solo celebraron este recuerdo, también destacaron la influencia de su familia y su trayectoria profesional.

La presentadora, reconocida por su papel en Masterchef Celebrity Colombia, publicó tres fotografías en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, mostrando momentos clave de aquel día en la Universidad Javeriana.

En una de las imágenes, Claudia Bahamón aparece junto a sus padres, Germán Bahamón —fallecido en 2019 tras un accidente de tránsito causado por un microsueño— y su madre, que comparte su nombre.

Otra fotografía la muestra acompañada de sus tres hermanos varones: Germán, Camilo y Mateo, los cuales, al parecer, estaban en su época de adolescencia y hubo una postal en la que está la presentadora en la fila junto a sus compañeras de universidad esperando la graduación.

El emotivo recuerdo de Claudia
El emotivo recuerdo de Claudia Bahamón: así fue el día que se graduó de arquitecta junto a su familia - @claudiabahamon/IG

Estaba entre recuerdos y encontré este día especial. El día de mi grado como arquitecta de la Universidad Javeriana de Bogotá. Año 2003. Solo quise compartirlo", escribió en la descripción de la publicación la presentadora por vocación.

En las instantáneas Claudia Bahamón llevaba puesto un blazer color rojo, una blusa de rayas blanco con negro, de cuello tortuga y un pantalón negro, pero después aparece con lo que sería una chaqueta color jean claro, y como era de esperarse, las imágenes despertaron comentarios en los que los usuarios resaltaron que la belleza de la presentadora permanece inalterada con el paso de los años y que, según muchos, es un rasgo heredado de sus padres.

La publicación también motivó a varios seguidores a preguntarse por qué Claudia Bahamón nunca participó en un concurso de belleza para representar a Colombia en Miss Universo, mientras otros destacaron cualidades personales que, a su juicio, reflejan su formación como arquitecta.

Además, figuras del Canal RCN como la presentadora de noticias Inés María Zabarain y Valentina Taguado se sumaron a los elogios, dejando mensajes en los que reconocieron su atractivo y carisma.

Claudia Bahamón revela el álbum
Claudia Bahamón revela el álbum secreto de su graduación y sus seguidores no dejan de hablar de su belleza - crédito @claudiabahamon/IG

“La arquitectura es la profesión que más me gusta. Tiene todo: arte, ciencia, naturaleza, sensibilidad, intelecto, es muy Tú”, “Qué linda”, “Eras luz en medio de todas esas personas. Increíble lo que alumbrabas con tu sonrisa y belleza”, “Que mujer tan hermosa. Pasan los años y sigue impactando con su belleza”, “Yo me pregunto cómo es que Claudia nunca fue Miss Universe”, “Ella siempre bella”, dicen algunos de los comentarios.

El recorrido profesional de Claudia Bahamón en la televisión colombiana comenzó en el año 2002, cuando, a punto de graduarse como arquitecta y sin experiencia previa en medios, recibió una propuesta del entonces directivo de RCN, Gabriel Reyes, para realizar un casting como presentadora, luego de que la vio caminando por las calles, según ella misma ha comentado en diferentes entrevistas.

De acuerdo con el relato de la propia Bahamón, su audición no fue exitosa, pero Reyes confió en su potencial y le ofreció la oportunidad de desarrollarse en el canal.

En ese proceso, figuras como Jota Mario Valencia la guiaron y contribuyeron a que, con el tiempo, se consolidara como una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, a pesar de no haber estudiado comunicación.

Las fotos familiares de Claudia
Las fotos familiares de Claudia Bahamón que emocionaron a sus fans - crédito @claudiabahamon/IG

La publicación de estas fotografías no solo permitió a Claudia Bahamón rememorar un momento fundamental de su vida académica, sino que también evidenció el aprecio y la admiración que despierta entre colegas y seguidores, quienes destacaron tanto su trayectoria como su vínculo familiar, mientras que ella sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano.

