Colombia

Salario mínimo de 2026: hay cambio en el calendario y ya habría fecha para dar una buena noticia “antes de las 12:00 p.m.”

El cambio de fecha para la discusión central introduce nuevas variables en el proceso que definirá el ingreso básico de los trabajadores en el país

Guardar
Para 2025, el aumento del
Para 2025, el aumento del salario mínimo en Colombia fue de 9,54% - crédito Colprensa

El Gobierno nacional modificó el calendario de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo al posponer la próxima sesión, que originalmente estaba prevista para el viernes 12 de diciembre, para el lunes 15 a las 2:00 p. m.. El ajuste altera el cronograma divulgado por el Ministerio del Trabajo a finales de noviembre y sitúa la nueva reunión en una fecha clave para la negociación, que afecta a millones de trabajadores y sus familias en todo el país.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que, en los días previos a la sesión, mantendrán conversaciones con el presidente Gustavo Petro. Detalló que el lunes por la mañana se desarrollará una audiencia pública para escuchar a sectores que no forman parte de la mesa de concertación, lo que resaltó la importancia de incluir diversas voces en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el funcionario, la discusión definitiva se llevará a cabo ese mismo lunes en la tarde, con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes de la medianoche. “Seguramente, el día lunes en la tarde daremos la discusión definitiva hasta que termine el día, hasta antes de las 12:00 p. m., a efectos de poder entregarle una noticia que, yo espero, sea una buena noticia de un incremento justo y razonable, obtenido por un acuerdo en la mesa de concertación”, afirmó.

La mesa de concertación del aumento del salario mínimo incluye a Gobierno, empresarios y sindicatos laborales. Por un lado, se solicita una subida del 7,21% y, por otro, del 16% - crédito Ministerio del Trabajo

Sanguino insistió en el compromiso de todas las partes para mantener el diálogo hasta el último momento permitido por la ley.

“Estamos en la conversación y todos tenemos el compromiso de conversar y de intentar concertar hasta el 15, antesito de las 12:00 p. m.. Nadie ha hecho ningún anuncio de levantarse de la mesa y yo aspiro a que así mantengamos ese compromiso”, señaló el ministro, que se mostró optimista respecto a la posibilidad de lograr un consenso.

Postura de los trabajadores

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente, Fabio Arias, reiteró la postura sindical frente a los argumentos que asocian los incrementos del salario mínimo con efectos negativos en la economía. Destacó que “esas tesis típicamente neoliberales y proempresariales las ha refutado la realidad”. El dirigente sindical recordó que, durante los tres periodos anteriores, se advirtió que los aumentos decretados por el Gobierno serían inflacionarios y perjudiciales para el empleo y la formalidad, pero los hechos, según él, demostraron lo contrario.

“No es cierto que un incremento salarial importante en el salario mínimo inmediatamente dispare la inflación, dispare el desempleo y dispare la informalidad. Eso no ha sucedido, por lo menos, en estos tres años”, enfatizó.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, manifestó quequedaron “sorprendidos” ante la propuesta de los sindicatos para el incremento del salario mínimo y señaló: “Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta”.

El 30 de diciembre se
El 30 de diciembre se cumple la fecha límite para establecer el aumento del salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

Calendario de negociación

El calendario de la negociación establece fechas precisas para cada etapa del proceso. Hasta hoy, teniendo en cuenta que lea fecha límite para la expedición del decreto que fija el salario mínimo corresponde al 30 de diciembre, conforme a lo dispuesto en el artículo ocho, inciso dos, de la Ley 278 de 1996, se mantiene así:

  • 15 de diciembre (8:00 a. m. a 4:00 p. m):

Primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo.

  • 16 y 17 de diciembre:

Presentación de escritos de salvedades de cada parte.

  • 18 de diciembre (8:00 a. m. a 1:00 p. m):

Sesión para estudiar las salvedades.

  • 19, 22, 23, 24, 26 y 29 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):

Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

  • 30 de diciembre:

Fecha límite para la expedición del Decreto de Salario Mínimo (Ley 278 art 8 Inc 2).

En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El marco legal que regula este proceso establece que, si empresarios, sindicatos y Gobierno no logran un acuerdo antes del quince de diciembre, la responsabilidad de fijar el salario mínimo recae en el Gobierno nacional, que debe emitir el decreto correspondiente antes del 30 de diciembre (para 2025 lo estableció en 9,54%).

Para determinar el nuevo monto, el Ministerio de Trabajo toma en cuenta indicadores como la inflación (5,30% en noviembre de 2025, según el Dane), el crecimiento de la productividad y otros factores económicos relevantes, tal como lo estipula la Ley 278 de 1996.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Aumento del Salario Mínimo ColombiaSalario Mínimo ColombiaSalario MínimoTrabajadoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Partido Conservador es blanco de críticas por haber dado aval al Senado a expresidente del Congreso, salpicado en el escándalo de “Papá Pitufo”

Luis Miguel Marimón, ex juez de la República y que oficia como veedor nacional, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos electorales, frente a lo que serían candidaturas sobre las que habría manto de duda

Partido Conservador es blanco de

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

El delantero del Manchester City afirmó que su obsesión con el deporte ha provocado que tenga discusiones con su actual pareja

Erling Haaland reveló los problemas

Lina María Garrido ganó batalla judicial contra Maria José Pizarro: esto decidió la Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Instrucción concluyó que ciertas expresiones cuestionadas no tienen connotación penal y están amparadas por la libertad de expresión

Lina María Garrido ganó batalla

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

El cuadro Matecaña logró que la Dimayor no lo desafiliara por perder el reconocimiento deportivo, que fue anunciado por la cartera del Gobierno nacional debido a sus deudas salariales

Deportivo Pereira le hizo “jugadita”

Tribunal admitió tutela que busca tumbar la sanción del CNE a la campaña Petro y se pronunció sobre posible suspensión provisional

La acción fue presentada por la Colombia Humana contra la resolución que impuso sanciones por presuntos excesos en los topes de campaña en 2022

Tribunal admitió tutela que busca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro acusó a Francisco Barbosa

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

ENTRETENIMIENTO

Erling Haaland reveló los problemas

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

Esta sería la fecha de la final del ‘Desafío Siglo XXI’: el ‘reality’ saldrá del aire temporalmente

J Balvin sorprendió a sus fans mostrando su habilidad como futbolista antes de su concierto en Bogotá: “Vinimos a jugar”

Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala, reveló nuevos detalles de su rescate: “Cuando escuché ‘bienvenidos a la libertad’, ahí me rompí”

Marbelle arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos y le lanzó fuertes palabras a Petro: “Hampón drogadicto y bruto”

Deportes

Deportivo Pereira le hizo “jugadita”

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que tendrá el fútbol colombiano

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000