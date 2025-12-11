Salario mínimo 2026: así quedaría la prima de servicios con las propuestas presentadas por empresarios y sindicatos

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 impactará directamente el valor de la prima de servicios de millones de trabajadores - crédito Adobe Stock

El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 cobró relevancia tras la presentación oficial de las propuestas de empresarios y trabajadores, lo que permite anticipar cómo podría variar el pago de la prima de servicios el próximo año para quienes perciben el salario mínimo.

Aunque la cifra definitiva aún no se ha fijado, el monto de la prima, que representa un ingreso clave para millones de trabajadores, dependerá directamente del porcentaje de incremento que finalmente se acuerde o decrete.

En caso de que no se alcance un consenso en la mesa de concertación antes del 15 de diciembre, la decisión recaerá en el presidente Gustavo Petro, que tendría la facultad de establecer el aumento mediante decreto el 30 de diciembre.

Según explicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el proceso de negociación se desarrolla en un ambiente de diálogo respetuoso, con la participación activa de gremios, sindicatos y representantes del Gobierno nacional

El ministro Antonio Sanguino destaca el ambiente de diálogo respetuoso y la disposición de las partes para lograr un consenso salarial - crédito Colprensa

Sanguino destacó la disposición de las partes para avanzar hacia un consenso, señalando que “ellos entregaron un documento por escrito y los trabajadores plantearon sus propuestas. Creo que eso da cuenta de un buen ambiente de discusión respetuosa”.

La propuesta de los empresarios consiste en un incremento del 7,21% para el salario mínimo en 2026, cifra que resulta de la suma de la inflación observada en noviembre (5,3%), la productividad total de los factores (0,91%) y un ajuste adicional de 100 puntos básicos.

De aprobarse este porcentaje, el salario mínimo se ubicaría en $1.740.544 (compuesto por $1.526.134 de salario base y $213.420 de subsidio de transporte).

En consecuencia, la prima de servicios, que se paga en dos cuotas anuales, ascendería a $870.272 tanto en junio como en diciembre, conforme a lo estipulado por la legislación nacional.

Las centrales de trabajadores solicitan un aumento del 16% en el salario mínimo y auxilio de transporte, respaldados por la OIT - crédito @cutcolombia/X

Por su parte, las centrales de trabajadores, respaldadas en un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propusieron un aumento del 16% para el salario mínimo y el auxilio de transporte. De prosperar esta propuesta, el salario mínimo alcanzaría los $1.883.260 ($1.651.260 de salario base más $232.000 de subsidio de transporte), y la prima de servicios se elevaría a $941.630 en cada uno de los dos pagos anuales.

Así mismo, el ministro Sanguino subrayó que las propuestas presentadas por ambas partes se fundamentan en “supuestos macroeconómicos” y consideran variables como la productividad, la inflación y el impacto del costo de vida en áreas como educación, salud, vivienda y servicios públicos.

Además, durante la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se recibieron informes técnicos del Dane, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, así como estudios de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las confederaciones de pensionados.

Las centrales obreras y las confederaciones de pensionados han insistido en la necesidad de un incremento del 16%, argumentando que esta medida responde a estudios sobre salario vital y móvil de la OIT y a la brecha existente entre los ingresos de los trabajadores y el costo de la canasta básica familiar.

El proceso de concertación salarial involucra a gremios, sindicatos y el Gobierno, con informes técnicos del Dane y el Banco de la República - crédito @AntonioSanguino/X

La vocera de los gremios y directora de Acopi, María Elena Ospina, detalló que la propuesta empresarial tuvo en cuenta la inflación reportada por el Dane, la productividad total de los factores y los datos de ocupación laboral, destacando que de los 23 millones de ocupados en el país, 11,3 millones ganan menos de un salario mínimo y 2,4 millones reciben exactamente un mínimo.

La prima de servicios, según lo establece el Ministerio del Trabajo, corresponde a un mes de salario por cada año laborado, pagado en dos cuotas: la primera en junio y la segunda durante los primeros 20 días de diciembre. Esta prestación social constituye una retribución económica fundamental para los trabajadores, ya que depende directamente de los ingresos mensuales y se ajusta automáticamente al incremento del salario mínimo.

El Gobierno, a través del ministro Sanguino, reiteró su compromiso con un aumento real de los ingresos de los trabajadores, una decisión que impactará a cerca de 12 millones de personas que devengan hasta un salario mínimo en Colombia.