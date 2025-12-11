Petro presentará proceso contra ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional: “Ha decidido iniciar juicio revolucionario”

En video y desde la mitad de alguna selva reapareció el máximo líder de las disidencias, alias Iván Mordisco - crédito X

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las amenazas que hizo el Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, en noviembre de 2025. En un video publicado en redes sociales, advirtió sobre “juicios revolucionarios” que desarrollará la organización guerrillera por la muerte de menores de edad en operaciones militares contra el grupo armado.

“La hipocresía debe salir del ámbito político en los gobernantes. Desde la AFP, juiciosamente, evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora”, dijo “Mordisco” en el comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro aseguró que alias Iván Mordisco inició un juicio revolucionario en su contra - crédito Presidencia - EFE

La asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Viviana Vargas Ávila, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, rechazando las declaraciones del jefe guerrillero en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que la población ha denunciado hechos de violencia perpetrados por las disidencias que tiene a su mando.

“Es grotesco y cínico verlo hablar de justicia cuando yo misma he atendido cientos de denuncias de comunidades, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos por su operar; su estructura ha sostenido reclutamiento forzado de menores, ha sembrado el miedo en veredas enteras y ha cerrado el paso a cualquier intento de institucionalidad en el Guaviare; señor Mordisco ¿esa es su revolución?”, señaló.

La funcionaria Viviana Vargas Ávila rechazó juicio revolucionario anunciado por alias Iván Mordisco - crédito @Vivilaroja/X

El presidente Petro se unió al rechazo expresado por Vargas, informando que decidió recurrir a la Corte Penal Internacional para poner en conocimiento los delitos perpetrados por el cabecilla del EMC en relación con el genocidio del pueblo indígena nasa en el departamento del Cauca.

“El señor Iván Mordisco ha decidió inicia juicio “revolucionario”, contra Viviana Vargas y contra mí (sic). He decidido respaldar el proceso por genocidio contra comunidades indígenas contra Iván Mordisco y presentarlo a la Corte Penal Internacional”, precisó el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro decidió presentar el proceso penal que se adelanta contra “Iván Mordisco” por genocidio ante la Corte Penal Internacional - crédito @petrogustavo/X

Orden de captura contra ‘Iván Mordisco’ por genocidio de población indígena

La Fiscalía General de la Nación, que está a cargo de la investigación de estos hechos, informó que un juez de control de garantías ordenó la captura de alias Iván Mordisco por los crímenes cometidos contra la población indígena en el departamento. De acuerdo con el ente acusador, el cabecilla del EMC y otros 13 integrantes del grupo armado han perpetrado crímenes de manera reiterada en contra de la población indígena nasa en municipios como Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

Según informó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, existió “un patrón sistemático de criminalidad ejercido por las disidencias de las Farc contra el pueblo nasa en Cauca”. Las investigaciones hasta ahora adelantadas indican que las disidencias de “Mordisco” han dejado un saldo de 43 víctimas, entre ellas, 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 5 sabedores ancestrales y 8 firmantes de paz.

Alias Iván Mordisco es buscado por extorsión, terrorismo y otros delitos - crédito @COL_EJERCITO/X

Además de los crímenes cometidos contra los nasa, las autoridades están buscando a alias Iván Mordisco por otros hechos de violencia de los cuales sería responsable. Se le endilgan delitos como terrorismo, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y ataques contra la fuerza pública y la población civil. Por eso, el Ministerio de Defensa estableció una recompensa de $4.450.000 por información que sirva para capturarlo y llevarlo ante la justicia.

“Alias ‘Iván Mordisco’ es un criminal que se ha dedicado a sembrar violencia, dolor, sangre y muerte en nuestro país, causando profundas afectaciones a la seguridad, a las familias y al desarrollo de las comunidades. Su actuar delictivo lo mantiene como una amenaza latente que se debe combatir”, indicó el Ejército Nacional.