Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

El presidente Gustavo Petro salió a responderle al exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, luego de que el abogado y académico reprochó que durante el Consejo de Ministros llevado a cabo la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño (Bogotá).

Todo se dio porque el jefe de Estado se refirió a su homólogo estadounidense Donald Trump como un hombre “desinformado” de la realidad de Colombia.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, sus interlocutores lo engañan por completo”, dijo Petro en respuesta a lo que dijo el mandatario de los EE. UU. ese mismo día y horas antes en rueda de prensa de desde la Casa Blanca (Washington), al referirse que Petro será “el siguiente”.

Esto último, tiene que ver con la presión que está ejerciendo el Gobierno Trump frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, además de que el mismo presidente norteamericano dijo que Petro “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”, destacó CNN.

“Palabrería sin sentido. Petro le entregó el país a los narcotraficantes a través de ‘la Paz Total’, sacó a los narcos a las calles a través de sus solicitudes de levantamiento de órdenes de captura y para rematar miembros de su entorno compartieron inteligencia militar con las disidencias de las Farc”, escribió en la primera parte del mensaje Barbosa, que publicó en su cuenta de X la misma noche del miércoles.

Seguido a esto, el abogado y docente precisó sobre las disidencias: “Banda de narcotráfico en la frontera con Venezuela— según el informe de @NoticiasCaracol de Ricardo Calderón”.

Al día siguiente, Petro le contestó de manera tajante que el responsable de entregarle el país a los grupos dedicados al narcotráfico fue el mismo Barbosa a través de la Fiscalía (uno de los puntos más polémicos y que ha permeado en la agenda política y el desmoronamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y EE. UU.), incluido el nombre de un narco uruguayo que está en el radar de las autoridades en todo el continente americano: Sebastián Marset

De Petro al exfiscal Barbosa: qué tiene que ver el fiscal paraguayo Marcelo Pecci y Sebastián Marset

“Señor Francisco Barbosa, lo peor que se puede hacer con el narcotráfico es entregarle el órgano que debe investigarlo: la fiscalía. Usted le entregó la conducción de la fiscalía al cartel más poderoso del narcotráfico en el mundo”, inicia la réplica de Petro.

Sobre el modus operandi de los narco criminales, el presidente colombiano expresó que “no caminan por las montañas y selvas como piensa, sino que compran decenas toneladas de cocaína en los envíos por barco mercante y usan los puertos”.

Para darle un ejemplo concreto al ex fiscal Barbosa, Petro le dijo en su publicación (también vía X) que “uno de sus funcionarios en su propia Fiscalía lograba controlar el puerto de Buenaventura para exportar decenas de toneladas a Europa, al servicio de ese cartel y varios de sus fiscales de confianza participaron del negocio”.

Asimismo, el jefe de Estado le cuestionó al Barbosa que “muchísimos bienes de los narcos que debían ser entregados al estado se perdieron”.

Sumado a lo anterior, Petro agregó que “oficiales en el Ejército o la Policía que terminen en negocios con narcos no es de ahora ni es secreto, se han investigado decenas de casos y he sacado del servicio los evidentes. Y seguiremos haciéndolo”.

Otro de los dardos que Petro le lanzó al es fiscal Barbosa fue el siguiente: “Lástima que la Fiscalía no tuviera la misma actividad permanente de exclusión de los corruptos”.

En esa misma línea, el presidente colombiano, dijo que “el cartel que se tomó su fiscalía se llama la Junta del narcotráfico”.

Sumado a lo anterior, Petro siguió arremetiendo al poner sobre la mesa el caso del crimen del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, que se registró en Cartagena de Indias el 10 de mayo de 2022 y mientras disfrutaba de su luna de miel al lado de su esposa.

De paso volvió a mencionar al narco uruguayo Sebastián Marset, que como ya había indicado en anteriores consejos, podría estar relacionado con la planeación de este homicidio, y por la que el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia de Pecci y que superaría los 2.000 millones de pesos colombianos, indicó un informe del diario El Tiempo a inicios de octubre de 2025.

Pero Petro también se refirió a los asesinatos de dos esmeralderos en el norte de Bogotá, uno de ellos Hernando Sánchez, considerado como el ‘zar’ de las esmeraldas.

“Por eso ustedes no investigaron a cabalidad el asesinato del fiscal Pecci de Paraguay, en la ciudad de Cartagena. Por eso un narco poderoso como Marset pudo vivir en la ciudad de Medellín sin ningún problema y lavar sus dólares en el país a través de espectáculos artísticos e iglesias falsas”, agregó Petro.

Al final, el presidente dejó otro caso como ejemplo para el ex fiscal Barbosa: “Por eso murieron sicariadas 15 personas con francotiradores en Bogotá. Por eso hubo una expansión del narco a Ecuador”.

Qué más le dijo el ex fiscal Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro

En el mismo mensaje que dejó la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, Barbosa detalló: “Sobre la cifra de incautaciones debe aclararse que estas las mide el mismo Petro y su ministro de Defensa parte de este gobierno mafioso que hay en Colombia”.

“Por eso, las cifras de incautación son una fábula. Ni la Fiscalía entrega públicamente esas cifras como se hacía, ni hay un órgano independiente que las constate”, agregó en su argumento el académico.

Por último, Barbosa sentenció que “Petro no saldrá de su laberinto”.

“Hoy está incluido en una lista de narcos por los Estados Unidos y no hay claridad sobre su suerte judicial. Lo dije en enero de 2023 al advertir que Pablo Escobar estaría feliz en su gobierno. No me equivoqué”, cerró el ex precandidato presidencial.