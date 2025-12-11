Un hombre logró escapar desnudo de voraz incendio en Medellín gracias a la ayuda de la comunidad: quedó en video

Los vecinos del sector trataron de contener las llamas, pero tuvieron que intervenir los bomberos - crédito El Trino / Facebook

Un incendio en el barrio Manrique Las Esmeraldas, de Medellín, generó momentos de pánico entre los residentes.

Un cortocircuito en una vivienda desató un fuego que se propagó con rapidez y obligó a uno de los habitantes a escapar desnudo por un muro lateral para salvar su vida.

La emergencia, que ocurrió cerca del mediodía en una edificación del barrio, movilizó a los Bomberos Medellín y a vecinos, quienes colaboraron con baldes de agua y herramientas improvisadas para evitar que las llamas alcanzaran otras casas.

Las autoridades confirmaron que no hubo lesionados por el fuego ni por la inhalación de humo, aunque un espectador sufrió una caída al tropezar con una manguera y requirió atención médica, sin que su estado revistiera gravedad.

El incidente quedó registrado en video, donde se observa cómo el hombre, sorprendido por la intensidad de las llamas, logra trepar por el muro con la ayuda de los vecinos y ponerse a salvo antes de que el incendio consumiera la vivienda.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín, junto a los residentes, logró controlar la situación antes de que el fuego se extendiera a otras edificaciones.

Tras el suceso, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la ciudad para que revisen el estado de las conexiones eléctricas en sus hogares.