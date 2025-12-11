Tras la aparición de María Corina Machado en Oslo, políticos colombianos aprovecharon para lanzar pullas: “Salvaremos a nuestro país”

Los políticos colombianos siguieron elogiando a María Corina Machado por su aparición en Oslo - crédito Montaje Infobae

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado apareció públicamente en Oslo luego de meses en la clandestinidad.

La líder, entrevistada por la BBC, reconoció que conoce “exactamente los riesgos” que entraña viajar a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, porque vive en la clandestinidad en Venezuela.

Machado se presentó de madrugada en la capital noruega y saludó desde el balcón de un hotel. El trayecto fue realizado en secreto, conscientes de las advertencias del régimen venezolano, que amenazó con considerarla prófuga si salía del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un acto simbólico y emocionante, la política se reunió con simpatizantes apostados frente al Grand Hotel.

“¡María! ¡María!”, coreaban quienes la acompañaban mientras ella enviaba besos y cantaba junto a la multitud. Después descendió a la calle, traspasó una barrera de seguridad y saludó personalmente a quienes la esperaban.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, reacciona desde un balcón del Grand Hotel, después de que su hija Ana Corina Sosa Machado, aceptara el premio en su nombre, en Oslo, Noruega. 11 de diciembre de 2025 - crédito Leonhard Foeger/REUTERS

Horas antes, su hija, Ana Corina Sosa, recogió el galardón en representación de Machado. El Instituto Nobel justificó la distinción por la contribución de la opositora a “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela”, reconociendo la trascendencia de su labor.

Políticos colombianos siguieron pronunciarse en X, tras la aparición de María Corina Machado

El excandidato presidencial colombiano Enrique Gómez compartió: “María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega) y emociona, genera esperanza”.

Gómez aprovechó el momento para advertir sobre los riesgos que implican los regímenes autoritarios, afirmando que el destino de Venezuela debe ser un “recordatorio para los colombianos” sobre los efectos de “las terribles acciones generadas por los socialistas” y subrayó: “Salir de ese poso (sic) puede costarnos décadas, como le ha ocurrido a Venezuela. No podemos perder Colombia, salvaremos a nuestro país”.

Enrique Gómez elogió a María Corina Machado y lanzó advertencia a los colombianos - crédito @Enrique_GomezM

Por su parte, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró la fortaleza de la líder opositora venezolana, exclamando: “¡Qué viva la libertad!” y vaticinando: “Pronto Venezuela será un país democrático y Maduro con su banda pagarán por todo el daño hecho”.

María Fernanda Cabal aseveró que pronto "Venezuela será un país democrático" - crédito @MariaFdaCabal

El abogado y también precandidato presidencial Abelardo de la Espriella resaltó la relevancia simbólica de la imagen de Machado en la ceremonia: “El símbolo que representa esta foto, es el principio del fin de la narcodictadura chavista. Venezuela pronto será libre. ¡Grande @MariaCorinaYA!”.

Abelardo de la Espriella aseguró que "es el principio del fin de la narcodictadura chavista" - crédito @ABDELAESPRIELLA

El respaldo traspasó fronteras. Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Cambio Radical, expresó en X: “Grande @MariaCorinaYA”, acompañando su mensaje con emojis alusivos a la bandera venezolana y muestras de apoyo.

Lina María Garrido llamó "grande" a María Corina Machado - crédito @linamariagarri1

El expresidente colombiano Iván Duque calificó como “histórica” la jornada vivida en Oslo en apoyo a la libertad en Venezuela.

A través de un mensaje en X, Duque destacó: “El discurso de la Academia Noruega fue contundente: Maduro debe irse y la lucha de @MariaCorinaYA está plenamente legitimada”.

El exmandatario insistió: “La libertad no admite dilaciones”, respaldando así el reconocimiento internacional a la oposición venezolana y subrayando la importancia de defender los principios democráticos en la región.

Iván Duque afirmó que Nicolás Maduro "tiene que irse" - crédito @IvanDuque

En la plataforma X, el exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón afirmó: “Emociona y alegra tu presencia. Dios nos permita gobernar nuestros países para salvar a nuestros pueblos de las garras del narco-comunismo y de aquellos que se han beneficiado o se benefician aún del régimen de Maduro”.

Juan Carlos Pinzón elogió a María Corina Machado y le tiró al dictador Nicolás Maduro - crédito @PinzonBueno

La senadora y también precandidata Paloma Valencia también compartió su apoyo público a la dirigente, destacando su ejemplo: “Muy emocionante ver de nuevo a @MariaCorinaYA. Ejemplo de lucha. Definición de liderazgo. Héroe”.

Por último, Miguel Uribe Londoño se sumó a las reacciones con un mensaje optimista: “Emociona ver estas imágenes. Venezuela, pronto será libre”.

Paloma Valencia mostró admiración por María Corina Machado - crédito @PalomaValenciaL

Los comentarios reflejan la atención mundial sobre la figura de la líder opositora María Corina Machado contra el régimen de Nicolás Maduro, y el respaldo visible desde sectores políticos colombianos, quienes consideran su liderazgo clave para alcanzar una futura transición democrática en Venezuela.

La aparición de la líder en la capital noruega refuerza la expectativa por posibles cambios políticos en Venezuela.