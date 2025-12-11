Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio podrían ser declaradas en abandono y pérdida

Transmilenio estipula un tiempo límite para mantener las ciclas en los parqueaderos autorizados del sistema - crédito Transmilenio

La empresa Transmilenio activó el protocolo para bicicletas abandonadas en los cicloestacionamientos Transmibici de Bogotá.

La entidad reportó que ha detectado múltiples casos de bicicletas que han permanecido por más de treinta días en los parqueaderos del sistema, en contravención de las normas establecidas para su uso.

El Protocolo de Condiciones de Uso de las Transmibici establece de manera explícita que ninguna bicicleta puede ocupar un espacio por más de treinta días consecutivos.

El aviso oficial advierte: los usuarios que no retiren sus ciclas dentro del plazo establecido podrían perderlos, ya que la normativa permite tratarlos como bienes en estado de abandono.

Si se supera ese límite, Transmilenio iniciará trámites ante las autoridades para definir la situación legal de las bicicletas encontradas en esa condición.

La compañía detalló que estos vehículos podrían incorporarse al proceso dispuesto para bienes abandonados, según lo que dicta la regulación vigente.

Los usuarios que deseen recuperar sus bicicletas deben acercarse al cicloestacionamiento donde se encuentra el vehículo y presentar los documentos exigidos. Transmilenio detalló que acepta documento de identidad y tarjeta de propiedad de la bicicleta.

Para quienes no cuenten con la tarjeta, el comprobante de inscripción en el Registro Bici de la Secretaría de Movilidad también resulta válido. El procedimiento de verificación y entrega busca garantizar la propiedad y el uso legítimo del servicio.

Transmilenio enfatizó que la activación de este protocolo no implica la pérdida inmediata del vehículo.

El objetivo es administrar con eficiencia los parqueaderos y facilitar la rotación para que más usuarios accedan al sistema.

Los cicloestacionamientos se diseñaron para atender necesidades diarias de desplazamiento, en vez de servir como depósitos permanentes.

El control busca evitar el abuso del servicio e impedir que el espacio destinado a la movilidad sostenible se utilice como lugar de almacenamiento indefinido.

Según la entidad, el Registro Bici resulta fundamental para resolver casos de abandono, pues permite identificar a los propietarios y agilizar la recuperación de las bicicletas.

Para este proceso, es necesario mantener actualizados tanto los datos del vehículo como la información de contacto en la plataforma digital.

La administración reiteró que una base de datos confiable fortalece los mecanismos de control y aumenta la seguridad del sistema.

Transmilenio recomendó a los usuarios revisar periódicamente el estado y ubicación de sus bicicletas estacionadas en el sistema.

Al cumplir con el tiempo máximo permitido, los propietarios previenen la activación de los procedimientos administrativos y evitan el riesgo de que sus vehículos queden sujetos a procesos legales por abandono.

Estas acciones forman parte de los controles operativos puestos en marcha por Transmilenio para mantener la funcionalidad de los cicloestacionamientos y asegurar el uso adecuado de los espacios.

El sistema busca maximizar la cantidad de usuarios beneficiados con el servicio y preservar la infraestructura destinada a la movilidad urbana sostenible en Bogotá.

La empresa informó que cualquier persona interesada en conocer el estado de su bicicleta o el procedimiento para recuperarla puede acudir al punto de parqueo correspondiente o comunicarse por los canales oficiales de atención del sistema.

Los funcionarios de TransMiBici brindan orientación personalizada sobre el proceso y los requisitos, con el objetivo de facilitar la devolución a quienes legítimamente acrediten la propiedad.

La normativa actual permite que el sistema inicie trámites legales sobre cualquier bicicleta que permanezca más de treinta días en el cicloestacionamiento sin justificación. El usuario puede reclamar el vehículo antes de la resolución definitiva presentando los documentos solicitados. Si no lo hace, la bicicleta será tratada bajo los mecanismos para bienes en estado de abandono, conforme a lo establecido por TransMilenio y las autoridades locales.

El organismo acompañará los procesos hasta que se resuelva legalmente cada caso. Al mismo tiempo, exhortó a la ciudadanía a informarse de manera directa acudiendo al punto TransMiBici correspondiente o utilizando las plataformas oficiales de información.

Esta gestión busca asegurar el respeto por el bienestar común y promover el cuidado de los espacios destinados al transporte alternativo en la ciudad.