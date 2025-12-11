Colombia

Bicicletas en parqueaderos de TransMilenio podrían ser declaradas en abandono y pérdida

La empresa activó un protocolo para casos que afectan a quienes usan los parqueaderos de bicicletas en el sistema

Guardar
Transmilenio estipula un tiempo límite
Transmilenio estipula un tiempo límite para mantener las ciclas en los parqueaderos autorizados del sistema - crédito Transmilenio

La empresa Transmilenio activó el protocolo para bicicletas abandonadas en los cicloestacionamientos Transmibici de Bogotá.

La entidad reportó que ha detectado múltiples casos de bicicletas que han permanecido por más de treinta días en los parqueaderos del sistema, en contravención de las normas establecidas para su uso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Protocolo de Condiciones de Uso de las Transmibici establece de manera explícita que ninguna bicicleta puede ocupar un espacio por más de treinta días consecutivos.

El aviso oficial advierte: los usuarios que no retiren sus ciclas dentro del plazo establecido podrían perderlos, ya que la normativa permite tratarlos como bienes en estado de abandono.

Si se supera ese límite, Transmilenio iniciará trámites ante las autoridades para definir la situación legal de las bicicletas encontradas en esa condición.

La compañía detalló que estos vehículos podrían incorporarse al proceso dispuesto para bienes abandonados, según lo que dicta la regulación vigente.

Los usuarios que deseen recuperar sus bicicletas deben acercarse al cicloestacionamiento donde se encuentra el vehículo y presentar los documentos exigidos. Transmilenio detalló que acepta documento de identidad y tarjeta de propiedad de la bicicleta.

Para quienes no cuenten con la tarjeta, el comprobante de inscripción en el Registro Bici de la Secretaría de Movilidad también resulta válido. El procedimiento de verificación y entrega busca garantizar la propiedad y el uso legítimo del servicio.

Transmilenio enfatizó que la activación de este protocolo no implica la pérdida inmediata del vehículo.

El objetivo es administrar con eficiencia los parqueaderos y facilitar la rotación para que más usuarios accedan al sistema.

Los cicloestacionamientos se diseñaron para atender necesidades diarias de desplazamiento, en vez de servir como depósitos permanentes.

El control busca evitar el abuso del servicio e impedir que el espacio destinado a la movilidad sostenible se utilice como lugar de almacenamiento indefinido.

Según la entidad, el Registro Bici resulta fundamental para resolver casos de abandono, pues permite identificar a los propietarios y agilizar la recuperación de las bicicletas.

Para este proceso, es necesario mantener actualizados tanto los datos del vehículo como la información de contacto en la plataforma digital.

La administración reiteró que una base de datos confiable fortalece los mecanismos de control y aumenta la seguridad del sistema.

Transmilenio recomendó a los usuarios revisar periódicamente el estado y ubicación de sus bicicletas estacionadas en el sistema.

Al cumplir con el tiempo máximo permitido, los propietarios previenen la activación de los procedimientos administrativos y evitan el riesgo de que sus vehículos queden sujetos a procesos legales por abandono.

Estas acciones forman parte de los controles operativos puestos en marcha por Transmilenio para mantener la funcionalidad de los cicloestacionamientos y asegurar el uso adecuado de los espacios.

El sistema busca maximizar la cantidad de usuarios beneficiados con el servicio y preservar la infraestructura destinada a la movilidad urbana sostenible en Bogotá.

La empresa informó que cualquier persona interesada en conocer el estado de su bicicleta o el procedimiento para recuperarla puede acudir al punto de parqueo correspondiente o comunicarse por los canales oficiales de atención del sistema.

Los funcionarios de TransMiBici brindan orientación personalizada sobre el proceso y los requisitos, con el objetivo de facilitar la devolución a quienes legítimamente acrediten la propiedad.

La normativa actual permite que el sistema inicie trámites legales sobre cualquier bicicleta que permanezca más de treinta días en el cicloestacionamiento sin justificación. El usuario puede reclamar el vehículo antes de la resolución definitiva presentando los documentos solicitados. Si no lo hace, la bicicleta será tratada bajo los mecanismos para bienes en estado de abandono, conforme a lo establecido por TransMilenio y las autoridades locales.

El organismo acompañará los procesos hasta que se resuelva legalmente cada caso. Al mismo tiempo, exhortó a la ciudadanía a informarse de manera directa acudiendo al punto TransMiBici correspondiente o utilizando las plataformas oficiales de información.

Esta gestión busca asegurar el respeto por el bienestar común y promover el cuidado de los espacios destinados al transporte alternativo en la ciudad.

Temas Relacionados

BogotáTransmilenioBicicletasCiclasBiciusuariosTransMiBicisEstaciones de TransmilenioVehículos en abandonoParqueaderos en TransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 11 de diciembre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Menor fue abusada por su cuñado, que también es profesor del colegio donde estudia: el agresor lleva más de 10 años en el plantel

La Secretaría de Educación informó mediante un comunicado que se ha iniciado el acompañamiento a los familiares de la víctima y a la institución educativa, activando los protocolos de inspección y vigilancia para proteger la integridad física y socioemocional de los estudiantes

Menor fue abusada por su

Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencial del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

Nadia Blel es actual candidata al Senado de la República por esa colectividad, motivo por el cual señaló que su renuncia es para “competir en igualdad de condiciones”

Nadia Blel renunció de manera

Renuncia de Mónica Higuera como directora de la Unidad de Regulación Financiera ya es oficial: este sería su nuevo reemplazo de manera temporal

Diana Larisa Caruso López, quien se desempeñaba como asesora del despacho del Ministro de Hacienda, fue designada en calidad de encargada

Renuncia de Mónica Higuera como

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia cedió un empate en La Paz durante la cuarta fecha de la Liga de Naciones y cedió el primer lugar en la tabla del torneo clasificatorio a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

Colombia pierde puestos en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

La ‘Barbie colombiana’ se realizó

La ‘Barbie colombiana’ se realizó un nuevo procedimiento estético en los ojos: “La mejor decisión de mi vida”

Lokillo Flórez reveló que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentamiento con El Menor en la FMS World Series 2025

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

‘Campanita’ se une a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Más de uno no estará preparado”

Tatán Mejía realizó una contundente reflexión sobre el ‘hate’ en redes sociales: “Solo atacas a los que están por encima tuyo”

Deportes

Colombia pierde puestos en el

Colombia pierde puestos en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones

Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Así analizó la prensa portuguesa el gran partido de Richard Ríos con el Benfica por Champions League: “Este no es mi límite”

Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia