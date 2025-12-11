Bancolombia define horarios de fin de año y recalca servicios disponibles en canales digitales

Bancolombia señala su horario de atención en fechas especiales de diciembre - crédito Bancolombia y Freepik

Bancolombia presentó los horarios con los que operará durante los días festivos, una información que cada año consultan miles de usuarios que necesitan completar trámites antes del cierre del 2025.

La entidad recordó que este periodo suele concentrar movimientos financieros, pagos pendientes y solicitudes de productos, lo que hace relevante conocer las fechas exactas de atención presencial y el funcionamiento de los canales digitales.

Panorámica del banco colombiano Bancolombia en Medellín, Colombia

La entidad indicó que mantendrá su operación habitual en los últimos tres sábados del año, con todos los servicios habilitados en las oficinas.

En contraste, los domingos permanecerán cerradas las sedes físicas, una medida que se mantiene conforme a la práctica histórica del sistema financiero en Colombia. Las operaciones en cajeros, corresponsales y plataformas digitales seguirán disponibles en esos días.

Respecto al 24 de diciembre, Bancolombia precisó que las oficinas atenderán hasta la 1:00 p. m., un horario reducido que coincide con la víspera de Navidad. Durante esa franja se podrán realizar los trámites que normalmente ofrece la entidad en sus sedes. La entidad reiteró que el 25 de diciembre no habrá atención presencial, aunque los cajeros electrónicos y demás servicios automáticos operarán de manera regular, permitiendo retiros, consultas y otras gestiones que no requieren funcionarios.

El banco también señaló que el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero no habrá apertura de oficinas, por tratarse de dos fechas tradicionalmente reservadas para cierres contables internos y descanso general del sector financiero. En esos días, los servicios digitales estarán completamente habilitados para quienes necesiten hacer movimientos urgentes.

A lo largo del resto del mes, los horarios permanecerán iguales a los manejados durante todo el 2025, sin variaciones adicionales. La entidad hizo énfasis en que los usuarios pueden planear sus diligencias considerando estas fechas para evitar contratiempos, especialmente quienes requieren asesoría presencial.

En la información difundida por SEMANA, se recordó que muchas personas continúan prefiriendo la atención en oficinas, pese al crecimiento sostenido del uso de canales virtuales. Sin embargo, Bancolombia destacó que su aplicación y página web permiten realizar gran parte de las operaciones cotidianas sin necesidad de desplazamiento, una alternativa relevante durante los días festivos.

El logo del banco colombiano Bancolombia en su sede de Medellín, Colombia

Dentro de los servicios disponibles de manera digital se encuentran pagos a través del sistema PSE, transferencias nacionales e internacionales, abonos a cartera y solicitudes de productos financieros. También es posible realizar la expedición de certificados, inscripción de cuentas, bloqueo de servicios y acceder a asesoría remota mediante los canales de atención establecidos.

La entidad recordó que los usuarios tienen a disposición líneas telefónicas para reportar inconvenientes o solicitar información, una herramienta útil en los días sin atención presencial. A través de estos números, las personas pueden resolver inquietudes sobre productos activos, movimientos y servicios esenciales para la administración de sus finanzas.

El fortalecimiento de los canales digitales ha sido una de las prioridades de la entidad en los últimos años. Bancolombia resaltó que estas plataformas permiten operar en cualquier momento, lo que facilita la gestión de pagos y consultas incluso en fechas con cierre físico. Además, señaló que sus desarrollos buscan ofrecer herramientas seguras y accesibles para cumplir con compromisos financieros sin depender de los horarios de oficina.

En la comunicación divulgada por la Revista Semana se recordó también que el sistema financiero nacional ha vivido transformaciones importantes desde la aparición del primer cajero electrónico del entonces Banco de Colombia en 1975, un hito que marcó el inicio de la automatización de servicios bancarios. Desde entonces, las plataformas tecnológicas se han convertido en una pieza fundamental de la atención al cliente, especialmente en temporadas como diciembre.

A lo largo del anuncio, Bancolombia reiteró que los usuarios pueden completar la mayoría de trámites desde sus dispositivos móviles, una opción que ha tenido un crecimiento notorio con el paso de los años. La entidad destacó que quienes necesiten hacer operaciones esenciales durante los días festivos podrán acceder a ellas sin interrupciones a través de la app y la página web.