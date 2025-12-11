Colombia

Así puede solicitar la encuesta del Sisbén antes de que termine el año para acceder a beneficios del Gobierno en 2026

Los ciudadanos podrán acceder a la encuesta y modificar datos personales a través de canales presenciales y virtuales, con el objetivo de mantener actualizada la base de datos y garantizar la correcta asignación de beneficios

El Sisbén IV agrupa a la población en cuatro categorías, desde pobreza extrema hasta hogares no vulnerables, para una mejor focalización de ayudas - crédito Colombia Mayor

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el principal instrumento adoptado por el Estado colombiano para clasificar a los hogares según sus condiciones socioeconómicas y así orientar la entrega de subsidios y beneficios en función de las necesidades reales de la población.

Desde su página web Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá detalló los procedimientos vigentes de 2025 tanto para solicitar la encuesta del Sisbén por primera vez como para efectuar la actualización de datos, procesos fundamentales para asegurar la correcta focalización de las ayudas sociales.

Cabe recordar que el Sisbén clasifica a los hogares colombianos en función de su situación, permitiendo que los recursos y apoyos estatales lleguen con prioridad a quienes más los requieren. Es importante aclarar que el Sisbén no distribuye directamente los beneficios, sino que permite a los programas sociales focalizar y dirigir sus intervenciones en las zonas y familias más vulnerables.

El Sisbén es el sistema clave del Estado colombiano para clasificar hogares según condiciones socioeconómicas y orientar subsidios sociales - crédito Secretaría Distrital de Planeación

En 2025 la estructura de Sisbén IV agrupa a la población en cuatro grandes categorías:

  • Grupo A: hogares en pobreza extrema, con menor capacidad para generar ingresos. Dividido en cinco subgrupos (A1-A5).
  • Grupo B: hogares pobres, con mayor capacidad de generación de ingresos que el grupo A, conformado por siete subgrupos (B1-B7).
  • Grupo C: población vulnerable o en riesgo de pobreza, distribuida en dieciocho subgrupos (C1-C18).
  • Grupo D: hogares no pobres ni vulnerables, agrupados en veintiún subgrupos (D1-D21).

¿Quiénes pueden inscribirse en el Sisbén?

Según las directrices establecidas por Planeación Nacional, pueden solicitar el registro en la base de datos del Sisbén todas las personas que residan en Colombia, con independencia de su edad, nivel educativo o condición laboral. Los extranjeros residentes también pueden inscribirse, siempre que cuenten con cédula de extranjería, permiso de protección temporal (PPT) o un documento válido y vigente, y vivan de manera permanente en el país.

Trámites disponibles relacionados con el Sisbén

  • Solicitud de encuesta: orientada a quienes nunca han sido valorados por el sistema, a quienes han cambiado de residencia, o se encuentran en estado de verificación.
  • Inclusión de personas: permite agregar nuevos integrantes a un hogar ya registrado en la base del Sisbén.
  • Retiro de personas: opción para eliminar a quienes han dejado de formar parte del hogar.
  • Actualización de datos: para modificar información importante como identificación, dirección, composición del núcleo familiar u otras variables necesarias para conservar la vigencia en la base de datos.
Cualquier persona residente en Colombia, incluidos extranjeros con documentos válidos, puede inscribirse en la base de datos del Sisbén - crédito Colprensa

Solicitud de la encuesta del Sisbén por primera vez

La encuesta del Sisbén puede requerirse en cualquier fecha del año. En Bogotá, este trámite se realiza principalmente de forma presencial en las oficinas de la Secretaría Distrital de Planeación, en la Red Cade, SuperCade o en ferias móviles programadas en distintos sectores.

También es posible gestionarlo virtualmente a través del Portal Ciudadano Sisbén (portalciudadano.sisben.gov.co) o la sección Sisbén de la página oficial de la Secretaría de Planeación (www.sdp.gov.co), este procedimiento válido en cualquier zona del país.

Para la solicitud, el ciudadano debe proporcionar los datos de su hogar, la dirección y anexar documentos de identidad y, en algunos casos, un recibo de servicio público. El trámite es gratuito y no está totalmente habilitado para ser gestionado completamente en línea, dado que la captura de información requiere posteriormente la visita de un encuestador al domicilio para la verificación de las condiciones socioeconómicas.

Una vez presentada la solicitud, un equipo debidamente identificado realizará la visita al hogar, levantará la encuesta y cargará la información en el sistema. Esta información dará lugar a la categorización del hogar dentro del sistema Sisbén IV.

La encuesta del Sisbén se solicita presencialmente o en línea, pero siempre requiere visita domiciliaria para verificar condiciones socioeconómicas - crédito Departamento Nacional de

Actualización de datos del Sisbén

Para la actualización de la información registrada, el proceso es totalmente en línea, disponible durante todo el año. Este trámite abarca correcciones o cambios en los datos personales y familiares, actualizaciones de identificación, nuevos integrantes, cambios de dirección, modificaciones en la composición del hogar, o cualquier otra información relevante para la correcta clasificación.

En Bogotá, los usuarios pueden realizar el proceso mediante el Portal Ciudadano Sisbén, o a través del sitio oficial de la Secretaría de Planeación.

A diferencia de la solicitud inicial, el trámite de actualización busca mantener la calidad y exactitud de la base de datos, asegurando así que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan y evitando exclusiones o asignaciones indebidas.

Canales de atención habilitados

Las personas interesadas en realizar cualquier trámite relativo al Sisbén pueden consultar información, radicar solicitudes, quejas o peticiones mediante los siguientes canales:

  • Línea telefónica 195 para orientación general y validación de encuestadores.
  • Página web www.sdp.gov.co, sección Sisbén.
  • Correo electrónico: radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co.
  • Atención presencial: en puntos de la Red Cade y SuperCade, además de jornadas móviles en diferentes localidades.
  • Radicación física: directamente ante la Secretaría Distrital de Planeación.

Para garantizar la cobertura y la calidad del proceso, toda encuesta, inclusión o actualización requiere de la verificación y posterior clasificación del hogar, con el fin de conservar la equidad y focalización en la asignación de los programas sociales.

