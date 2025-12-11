Así es cómo Bogotá impulsará su futuro gastronómico con innovación y estímulos para fortalecer la identidad y la economía local

La integración de tradiciones extranjeras y saberes locales transforma la oferta culinaria y plantea retos de inclusión, visibilidad y reconocimiento en la agenda cultural de la ciudad - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Secretaría de Cultura

La gastronomía se conviertió en símbolo de orgullo y unión en Bogotá gracias a la estrategia distrital ‘Sabor Bogotá’, impulsada desde la Secretaría de Cultura bajo la instrucción del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. Así lo planteó en entrevista con Infobae Colombia la Subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de Bogotá, Angélica Martínez Torres, que destacó el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia a través de la cocina y las tradiciones culinarias.

“Sabor Bogotá es una estrategia liderada desde la Secretaría de Cultura, pero es una estrategia distrital en donde el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, nos dio la instrucción de fortalecer el orgullo de la ciudad a través de algo que nos une a todos y es la comida”, afirmó Martínez en conversación con el medio.

La funcionaria explicó que la gastronomía, más allá de recetas y técnicas, constituye “un puente para el reconocimiento, el diálogo y la identidad en una Bogotá diversa y en constante movimiento”. En sus palabras, “la gastronomía nos permite acercarnos, tender nuevos diálogos y abrir otras conversaciones”.

La comida y la cultura en Bogotá logran unir a la ciudadanía más allá de las divisiones políticas y sociales - crédito Angélica Martínez Torres/X

Bogotá, un escenario intercultural de diálogo de saberes y sabores

A lo largo de los últimos años, la capital ha sido escenario de una reconfiguración cultural impulsada por políticas que ponen el foco en la participación ciudadana y la visibilización de saberes colectivos. “No podíamos quedarnos en la disputa de quién tiene la mejor receta; el propósito es que el barrio nos una, que se reconozca la historia y el trabajo colectivo de quienes llevan décadas transmitiendo saber y sabor”, recalcó la funcionaria.

Para Martínez, el poder transformador de la comida ha quedado demostrado: “La gastronomía une, a veces lo que la política y los odios en redes sociales dividen, la cultura y la comida logran que nos encontremos de otra manera. A esos festivales llegaron familias, mascotas, vecinos, y fue realmente increíble el ambiente que se vivió”.

Durante la conversación, la subsecretaria insistió en que la gastronomía es hoy un hilo conductor en la construcción del tejido social y cultural: “La comida nos permite acercarnos, tender nuevos diálogos y abrir otras conversaciones. Vimos que en la ciudad existe una agenda pública en gastronomía, pero sin una base institucional fuerte, y por eso apostamos a construir casi una gobernanza propia”.

Sabor Bogotá, su origen, evolución y apuesta intercultural

La estrategia Sabor Bogotá toma cuerpo a partir de la percepción de que la cocina —con su multiplicidad de tradiciones, costumbres y propuestas— era algo más que una actividad económica: era un escenario de memoria, diversidad y orgullo colectivo.

La edición Recargada del Fritanga Fest se celebrará el 4 y 5 de octubre de 2025 en plazas, restaurantes y piqueteaderos de Bogotá - crédito Ipes

“Cuando llegamos a la secretaría, nos dimos cuenta que había una agenda pública muy fuerte en gastronomía, pero que no existía una base institucional robusta en los últimos años en la ciudad”, relató Martínez . Por ello, bajo la directriz del alcalde Carlos Fernando Galán, se propuso “construir una gobernanza de la gastronomía, en la que se sentaran alrededor de la mesa entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo, el IPES, las alcaldías locales y otros actores”.

Este proceso —más que rediseñar convocatorias o crear festivales nuevos— implicó construir consensos, distribuir recursos y diseñar instrumentos para potenciar no solo la participación ciudadana, sino el desarrollo económico y la reactivación de un sector golpeado por la pandemia.

Sobre los inicios de la estrategia, la subsecretaria precisó que: “Comenzamos en 2024 con una invitación cultural que heredamos llamada ‘Bogotá Saborea Centro - Saborea Llanos’, la cual contaba entonces con treinta millones de pesos. La llevamos a cien millones y logramos que sesenta restaurantes se inscribieran, aunque éramos apenas dos personas en el equipo”.

El fortalecimiento se reflejó en que “en 2025 la inversión fue cercana a seiscientos millones de pesos solo desde la Secretaría de Cultura, y cada entidad sumó recursos y capacidades para fortalecer la estrategia. Desde Chon Bogotá, que impulsa capacidades productivas, hasta la promoción internacional con el Instituto Distrital de Turismo, la clave estuvo en trabajar juntos, cada uno desde su misión”.

Un caso ilustrativo fue el Festival de la Lechona: “Hicimos una prueba piloto, y lo interesante fue ver cómo los lechoneros decidieron dejar a un lado la rivalidad y empezar a reconocerse por lo que compartían: la tradición y el orgullo de su barrio. Ese fue el aprendizaje más grande: que juntos podemos tener mayor proyección y resonancia”.

La institucionalización de políticas públicas y la visibilización de trayectorias personales evidencian el potencial transformador de la cocina como fuente de orgullo y cohesión ciudadana - crédito Alcaldía de Bogotá

La convocatoria fue masiva: “El primer año tuvimos diez mil personas en el Festival de la Lechona. Este año logramos articular cerca de quince festivales y eventos gastronómicos en la ciudad, y aún faltan otros como el Festival Gastronómico de Navidad para cerrar el calendario. La articulación interinstitucional nos permitió apoyar con tarimas, artistas y promoción cultural, y dar escala distrital a lo que antes era solo local”.

Gastronomía, ciudad y diversidad: retos y aprendizajes principales

La identidad culinaria de Bogotá es, para Martínez Torres, la expresión más viva de su diversidad:“Bogotá no se puede describir en un solo plato”; asimimo adviritó que: “La cocina capitalina es la muestra de que aquí conviven tanto la comida internacional como el ajiaco santafereño, el puchero, el ceviche, la bandeja paisa y otras cocinas nacionales y extranjeras presentes en las calles y barrios”.

Este mosaico impone retos, pero sus ventajas son claras: “Lo que hace única a Bogotá es que coexisten los grandes sabores, desde la señora que ganó con su corrientazo en La Candelaria o el mejor ajiaco en la plaza el 12 de Octubre hasta el restaurante gourmet que hoy encabeza rankings como Chato, el mejor de América Latina según 50 Best Latinoamérica”.

El principal desafío, explicó Martínez, es canalizar esa riqueza de voces, recetas y tradiciones para fortalecer el tejido social y económico. “Buscamos exaltar talento y creatividad, desde la persona mayor que transmite el sabor de sus manos hasta jóvenes que comienzan a fortalecer sus competencias en escuelas y facultades de gastronomía. Todo esto es posible gracias a alianzas con universidades, con el sector empresarial y con un trabajo colaborativo que incluye a cada vez más actores”.

A menudo, las historias detrás de los festivales y competencias son lecciones de vida, superación e innovación. “La gastronomía une —insistió—, lo que a veces separa la política, lo que en redes termina en conflicto, la cultura y la comida logran que nos encontremos de modo distinto”.

El festival del postre y el pan, realizado en un momento especialmente difícil para la ciudad, logró congregar a más de quince mil personas. “Fue un encuentro de familias, de mascotas y de barrios; la cocina se volvió el punto de partida para nuevas historias”.

Festivales, alianzas y estímulos impulsan la creatividad y el emprendimiento, convirtiendo la cocina en un eje estratégico para el desarrollo y la proyección internacional - crédito Alcaldía de Bogotá

La subsecretaria resumió el aprendizaje acumulado: “La industria gastronómica está más viva que nunca. La gente en Bogotá sabe resolver problemas a través de la cocina, y queremos seguir fortaleciendo esa capacidad con nuevas competencias, cursos y espacios para aprender y crecer juntos”.

Alcance y proyección internacional: alianzas y festivales

Una de las grandes apuestas de la gestión cultural en Bogotá gira en torno a la internacionalización y visibilidad de las cocinas migrantes y extranjeras que conviven todos los días en la ciudad. Martínez lo explicó con entusiasmo: “Después de la pandemia, en todos los barrios aparecieron taquerías. Eso muestra el amor tan grande que Colombia tiene por México, pero también cómo nos hemos apropiado de culturas que llegan para quedarse”.

El festival ‘México en el Corazón de Bogotá’ es emblema de esa apertura y de las posibilidades que surgen editando fronteras: “Pensábamos que asistirían 10.000 personas y recibimos más de 47.000 en solo dos días. Con el apoyo de la embajada mexicana y la participación de las ciudades invitadas Colima y Atlixco, transformamos el evento en una experiencia de hermandad y celebración, donde se mezclaron tradiciones como el Día de Muertos con la venta masiva de productos locales”.

La administración enfrenta, sin embargo, retos para incluir a todas las cocinas migrantes: “La oferta de restaurantes peruanos, españoles, venezolanos, coreanos, palestinos, entre otros, es muy grande, pero muchas veces la comunicación con estos restaurantes es dificultosa porque las bases de datos se concentran en las embajadas y no logramos ampliar el número de participantes en las convocatorias”.

Sobre este escenario, la respuesta del distrito es reforzar los canales de diálogo y cooperación con el equipo de internacionalización y la Consejería Internacional. “Italia es un buen ejemplo: nos ha ayudado a difundir nuestras convocatorias y a acercar a sus connacionales, y Argentina apoyó trayendo chefs expertos que compartieron su conocimiento con los restauranteros de la ciudad”, apuntó la subsecretaria.

Las nuevas generaciones y los emprendedores encuentran en la gastronomía una oportunidad para crecer y crear lazos - crédito Alcaldía de Bogotá

El reto para los siguientes años, enfatizó la subsecretaria, es posicionar a Bogotá como ciudad gastronómica internacional. “Perú tiene su cocina marina, México el maíz y el chile, y Colombia empieza a posicionar la lechona como el mejor plato de cerdo del mundo, según Taste Atlas 2024. Pero Bogotá, como tal, debe mostrar que cuenta con calidad internacional, historias y sabores para cautivar a cualquier visitante”.

Inclusión de cocinas populares y participación territorial

El corazón de Sabor Bogotá y sus apuestas culturales reside en integrar las cocinas populares y tradicionales de los barrios a la agenda oficial de la ciudad. Martínez subrayó la importancia de las nuevas herramientas para lograrlo: “La mejor manera de llegar a la gente ha sido a través de la cultura digital y de los creadores de contenido gastronómico, los foodies. Después de la pandemia, fueron ellos quienes visibilizaron las historias y los sabores locales en barrios que antes no tenían ninguna oferta gastronómica relevante”.

La subsecretaria pone como ejemplo a Carlos Muñoz y su concepto de ‘comer en la calle’: “Él logró poner en el mismo nivel la vida en la calle, el arte, los emprendedores y cocineras populares, mostrando historias de superación, como la de un parrillero que salió de la cárcel, trabajó haciendo carne en barril y finalmente formalizó su negocio”.

El proceso de adhesión busca ser lo más amplio posible, pero las barreras de acceso digital aún existen. “La invitación cultural se abre cada año. Para el 2026 vamos a entregar 24 estímulos en ocho categorías, incluyendo comida internacional, corrientazo, café, y la apuesta por ‘entre panes’, porque hamburguesas y perros calientes también son parte de la economía y la identidad local”, detalló la funcionaria, que además agregó que:

“Sabemos que es difícil para algunas personas mayores o cocineras populares inscribirse digitalmente. Por eso vamos a dejar la invitación abierta un mes y medio, hacer más socialización desde el principio y acompañar territorialmente a quienes lo necesiten, para que nadie se quede afuera por un error administrativo”.

Sabor Bogotá impulsa la participación de cocineras populares, emprendedores y jóvenes en la agenda cultural y económica de la capital - crédito IDT

La alianza con alcaldías locales, instituciones como Ipes y juntas de acción comunal es vital en esta tarea. “Sabor Bogotá empezó como una bolita de nieve pequeña y hoy no para de crecer. Aprendimos de los errores y mejoramos para ser más incluyentes; los creadores de contenido digital son aliados fundamentales para difundir y contagiar a toda la ciudad de este nuevo orgullo gastronómico”, concluyó.

Innovaciones, presupuesto y perspectivas para 2026

El crecimiento del programa y el impacto conseguido abren camino a nuevas innovaciones. Martínez anticipó un 2026 lleno de retos y posibilidades: “Con el presupuesto distrital, que solo para la Secretaría de Cultura será de 1.3 billones de pesos, podemos atrevernos a hacer cosas distintas y a reforzar nuestras apuestas”.

Entre las novedades, destaca la llegada de dos nuevas categorías a la convocatoria de Sabor Bogotá: “Tendremos una categoría para bebida y café, porque nos preparamos para el Gran Encuentro Internacional de Café en 2027, donde Bogotá será anfitriona, y otra llamada ‘Entre Pares’, reconociendo la importancia de la panadería, el café y la comida entre panes como motores de cultura y economía local”.

El espectro de acción no se limita a la gastronomía pura y dura, sino que se extiende a otras disciplinas: “El Festival de Artes Vivas será otra oportunidad para recordar que somos una ciudad de teatro y de artes. Buscamos, además, integrar Sabor Bogotá y la comida local a festivales musicales emblemáticos como Rock al Parque, Jazz al Parque y otros”.

La subsecretaria no perdió de vista la dimensión social y económica: “Queremos atrevernos a hacer un gran evento de comida callejera, pero donde quienes participen sean emprendedores formalizados gracias a los apoyos del distrito. Además, promoveremos ofertas de venta en espacios como la Biblioteca Virgilio Barco e impulsaremos la innovación en cafés y espacios culturales en toda la ciudad”.

Sabor Bogotá y la gastronomía local se integrarán a festivales musicales como Rock al Parque y Jazz al Parque - crédito Alcaldía de Bogotá

La creación de la mesa distrital de gastronomía y políticas públicas

Uno de los pasos clave para garantizar continuidad y robustez en el proceso de transformación gastronómica será la mesa distrital de gastronomía. Angélica Martínez describió la propuesta con claridad y firmeza: “Es un instrumento institucional con metas claras, indicadores y capacidad de evaluar el impacto y la evolución de la industria en Bogotá”.

La mesa será un punto de encuentro y conversación entre actores diversos: “Aquí no se sentarán sólo los restaurantes de alta cocina, sino también cocineras populares, corrientazos y nuevos emprendedores, los gremios como Acodes, Ibapan y las entidades públicas involucradas. Nuestro énfasis es articular el diálogo entre lo público y lo privado, evaluar recursos, inversión y acciones, y construir juntos una política de turismo gastronómico de largo plazo”.

Para Martínez, el respaldo político es clave: “Contamos con el apoyo del Concejo Distrital y de concejales del Nuevo Liberalismo. Este proceso, acompañado por proyectos de acuerdo y normativa clara, blindará las iniciativas y les dará proyección más allá de la coyuntura del momento”.

Esta institucionalidad fortalecerá especialmente proyectos como Sabor Bogotá, y elevará la conversación gastronómica a un nivel de impacto y sostenibilidad que la ciudad requiere para ser destino y referente internacional.

Medir el impacto: historias de transformación y orgullo bogotano

Al final del día —concluyó la subsecretaria— la medida real del éxito no se cifra únicamente en la cantidad de festivales o de estímulos entregados. El verdadero valor está en las historias de vida y transformación que nacen cada año en el marco de la estrategia.

El 76% de los habitantes de Bogotá considera la gastronomía su mayor motivo de orgullo, según el Observatorio de Cultura - crédito Alcaldía de Bogotá

“Crecimos de sesenta a doscientas tres propuestas en un año, e incluso logramos la participación de internos e internas de las cárceles del Buen Pastor y la Modelo, que sueñan con el día de convertir el incentivo en su propio emprendimiento una vez estén libres”, narró Martínez Torres.

Ejemplos como el de la señora Margarita muestran la fuerza de esas transformaciones: “Su nieta la inscribió; después de cuarenta años haciendo empanadas, ganó, estuvo en Estéreo Picnic y montó un local en Engativá. Ahora sigue vendiendo en iglesias y colegios, y su talento y sabor son reconocidos por toda la ciudad”.

La relación con universidades y escuelas de gastronomía permite sumar a nuevas generaciones: “Queremos que más jóvenes se atrevan a inscribirse, a poner a prueba su creatividad y a continuar la tradición que hace de Bogotá una ciudad resiliente e innovadora”.

Detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada historia, un orgullo colectivo. Un estudio del Observatorio de Cultura resume la magnitud del fenómeno: “En noviembre de 2024, el 76% de los encuestados afirmó que la gastronomía es su mayor motivo de orgullo al habitar Bogotá. Esto valida todo el empeño y la inversión”.

Para la subsecretaria, esas voces, sabores y saberes colectivos son la mejor respuesta: “Sabor Bogotá es orgullo, es historia, es futuro. Y seguiremos construyendo comunidad a través de nuestra diversidad gastronómica”.