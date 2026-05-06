Exdirector deportivo del Bayern Múnich se rindió en elogios a Luis Díaz y su compañero Michael Olise: “De clase mundial”

El exdirector deportivo del FC Bayern, Hasan Salihamidžić, elogió a Luis Díaz y Michael Olise como "absolutamente de clase mundial" por su desempeño esta temporada-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La actuación de Luis Díaz y Michael Olise con el FC Bayern Múnich en la actual temporada ha motivado elogios de figuras internacionales.

A vísperas de lo que será el partido de vuelta ante París Saint Germain en el estadio Allianz Arena, de Múnich, programado para el 6 de mayo de 2026 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), antiguos directivos de los “Gigantes de Baviera” se rinden en elogios a los atacantes del Bayern Múnich.

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Salihamidžić destacó la calidad, creatividad y dinamismo de Díaz y Olise como factores que posicionan al Bayern como el equipo ofensivo más fuerte de Europa-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El exdirector deportivo del club alemán, Hasan Salihamidžić, quien fue jugador en la década de los 2000, calificó a ambos futbolistas como “absolutamente de clase mundial” en declaraciones al medio alemán Abendzeitung, el 6 de mayo de 2026. Según el dirigente bosnio, el aporte de Díaz y Olise, claves en la semifinal de Champions League ante el PSG, ha sido extraordinario.

Salihamidžić subrayó que ambos extremos se distinguen por su “enorme calidad, creatividad y dinamismo”, una combinación que, a su juicio, convierte al Bayern en “el equipo ofensivo más fuerte de Europa”, tal como expresó en la entrevista con Abendzeitung. Destacó, además, la gestión del club al reunir a estos jugadores en la plantilla actual.

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“Para ambos, solo hay una palabra: absolutamente de clase mundial. Lo que Díaz y Olise están jugando esta temporada es extraordinario. Junto con los demás jugadores de ataque, el FC Bayern tiene actualmente, en mi opinión, el equipo ofensivo más fuerte de Europa”.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich

Luis Díaz es la gran figura del Bayern Múnich-crédito /Gonzalo Fuentes/REUTERS

A falta de dos fechas para que finalice la Bundesliga, y con la posibilidad de superar sus actuales registros jugando la final de la Champions League en caso de derrotar al París Saint Germain (vigente campeón de Europa), Díaz acumula un total de 47 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.760 minutos, y marcó en 26 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 21 oportunidades.

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22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid