Un perro se hizo viral en Medellín por no abandonar a un motociclista tras un accidente: conmovió con su lealtad

El caso se presentó en abril pero gracias a las redes sociales se reconstruyeron los hechos, que se hicieron virales desde el 1 de mayo de 2026 - crédito Medellín Oscura/Facebook

Una historia que se difundió en redes sociales desde el primero de mayo de 2026 tiene como protagonista a un joven domiciliario llamado Andrés. El caso se hizo viral días después, cuando se conocieron imágenes captadas por una cámara de seguridad, justo en momentos en que él iniciaba su jornada laboral de madrugada.

Andrés suele comenzar a trabajar antes del amanecer para cumplir con los primeros pedidos del día en Medellín. Sin embargo, la mañana del 11 de abril de 2026, alrededor de las 5 a. m., mientras ascendía una de las empinadas lomas del barrio Manrique, su rutina se vio interrumpida abruptamente: un carro salió de un parqueadero y se cruzó en su camino.

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Aunque Andrés alcanzó a frenar, la moto resbaló y cayó al suelo, provocando que se golpeara la cabeza. El impacto contra el asfalto lo dejó inconsciente, tirado junto a la moto y con el casco aún puesto.

El caso se viral en redes el 1 de mayo de 2026 - crédito Medellín Oscura/Facebook

A esa hora, el cruce permanecía desierto, sin testigos ni socorristas cerca. Sin embargo, la soledad no duró mucho. Según lo documentó el portal Medellín Oscura en Facebook, pasados unos minutos, un perro criollo de pelaje crema, conocido en el sector por buscar comida en las canecas, se acercó y, sin dudarlo, se echó junto a Andrés. El animal apoyó su cabeza sobre el brazo del joven, como si quisiera protegerlo o brindarle compañía.

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La escena fue registrada por una cámara de seguridad, aunque con baja calidad de imagen. El video muestra cómo el perro permaneció inmóvil durante 40 minutos al lado del accidentado, sin moverse ni para acomodarse.

El tiempo transcurrió hasta que, con el inicio de la actividad en el barrio, el dueño de un puesto de empanadas llegó a abrir su negocio. Al ver la moto tirada, se acercó, notó la gravedad de la situación y pidió ayuda. Pronto llegaron la ambulancia y la Policía.

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Mientras subían a Andrés a la camilla, el perro se levantó y los siguió de lejos, atento a cada movimiento. Incluso permaneció en la entrada del hospital hasta el amanecer, como si esperara alguna noticia.

El domiciliario sufrió un accidente que lo dejó inconsciente - crédito Colprensa / Sergio Acero

Tres días después, Andrés fue dado de alta con seis puntos de sutura en la cabeza. Apenas pudo, regresó al mismo cruce donde ocurrió el accidente, decidido a encontrar al perro que lo acompañó en su momento más vulnerable. La historia, que se viralizó en Medellín, conmovió a decenas de usuarios. Finalmente, Andrés halló al animal dormido detrás del puesto de empanadas y no lo dudó: lo adoptó y se lo llevó a casa ese mismo día.

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Desde entonces, el perro tiene nombre propio: Manrique, en honor al barrio y al encuentro que les cambió la vida a ambos. Entre los comentarios que circulan en redes sociales, destacan mensajes como: “Yo nunca voy a entender cómo existe gente que le hace daño a estos animalitos, qué belleza” y “Nuestros mejores amigos, fieles en todo momento, dando ejemplo a los humanos de empatía con quien lo necesita. Felicitaciones, mis peluditos”; fueron algunos de los mensajes que se sumaron al apoyo en la decisión que tomó el domiciliario.

“Que bonito ellos son lo más puro, lastima los humanos nos manejemos tan mal con ellos y no los apreciemos como merecen”: y “Qué bonito ellos son lo más puro, lastima los humanos nos manejemos tan mal con ellos y no los apreciemos como merecen”, se sumaron a los comentarios que aplaudieron el noble gesto del ciudadano.

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Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar un perro de la calle

Adoptar un perro callejero puede ser una experiencia transformadora y muy gratificante, pero también implica responsabilidad y compromiso. Estas son algunas recomendaciones clave a la hora de adoptar un perro que vivía en la calle:

1. Llevarlo al veterinario

Antes de llevarlo a casa, es fundamental que el perro sea examinado por un veterinario:

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Revise su estado general de salud.

Realice desparasitación interna y externa.

Aplique las vacunas necesarias.

Evalúe la posibilidad de esterilización o castración.

Verifique si tiene microchip o si se trata de una mascota perdida.

2. Paciencia y adaptación

Un perro callejero puede haber vivido situaciones de estrés, miedo o maltrato:

Dele tiempo para adaptarse a su nuevo entorno.

Crea un espacio tranquilo y seguro donde pueda descansar.

No lo fuerce a interactuar de inmediato; permite que se acerque a su ritmo.

3. Alimentación adecuada

Consulte con el veterinario sobre el mejor tipo de alimento según su edad y estado nutricional.

Introduzca la comida nueva de forma gradual.

Mantenga siempre agua limpia y fresca disponible.

4. Higiene y primeros cuidados

Báñelo solo cuando lo indique el veterinario, especialmente si tiene heridas o problemas de piel.

Cepille su pelaje y revisa si tiene parásitos externos.

Consulte sobre tratamientos para pulgas y garrapatas.

5. Socialización y educación

Sea paciente: algunos perros pueden ser miedosos, otros muy enérgicos.

Socialícelo poco a poco con otros animales y personas.

Use refuerzo positivo para enseñarle normas básicas y rutinas.

6. Identificación

Coloque una placa con su nombre y tu número de contacto.

Considere ponerle un microchip si aún no lo tiene.

Es fundamental llevar al animal de compañía a un veterinario para su valoración - crédito Sergio Acero / Colprensa

7. Tiempo y compromiso

Recuerde que un perro necesita compañía, ejercicio, atención y cariño.

No adopte por impulso. Evalúa si tienes el tiempo y los recursos para cubrir sus necesidades a largo plazo.

8. Supervisa los primeros paseos

Siempre use correa al principio, ya que puede asustarse fácilmente y escapar.

Asegúrese de que el arnés sea seguro y cómodo.

9. Apoyo profesional

Si nota comportamientos problemáticos (ansiedad, agresividad, miedo extremo), busca ayuda de un etólogo o adiestrador canino.

10. Registro y legalidad

Consulte las normativas locales sobre la tenencia de mascotas, vacunas y registro municipal.