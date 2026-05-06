Colombia

Dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección habrían sido atacadas en Cauca: uno de los vehículos transportaba a la esposa del alcalde de Florencia

Las autoridades investigan lo ocurrido en zona rural del departamento, donde se habrían presentado hechos violentos contra esquemas de protección

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una escena nocturna lluviosa en una carretera rural montañosa. Dos camionetas civiles están detenidas, y varias figuras humanas se ven en la distancia.
Vehículos de la UNP habrían sido interceptados en zona rural del suroccidente del país durante presuntos ataques armados simultáneos - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Una serie de presuntos ataques coordinados contra vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el departamento del Cauca habría generado alerta entre las autoridades colombianas, luego de que durante la noche del 5 de mayo de 2026 se registraran dos asaltos simultáneos en zonas rurales de la región.

Los hechos, que aún estarían siendo objeto de verificación, habrían involucrado a grupos armados no identificados y se habrían desarrollado bajo una modalidad de interceptación violenta en corredores viales estratégicos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información preliminar conocida por El Tiempo, uno de los ataques habría tenido como objetivo una camioneta en la que se movilizaría la esposa del alcalde de Florencia, Erminson Cruz Lasso.

Según versiones en investigación, la mujer habría resultado ilesa tras la activación de un protocolo de seguridad y la rápida reacción del esquema de protección que la acompañaba.

PUBLICIDAD

Las autoridades dieron a conocer que ya han sido recuperados algunos de los vehículos robados - crédito Gobernación de Santander, UNP
Vehículos vinculados a esquemas de la UNP habrían sido interceptados en una zona rural del suroccidente del país durante un presunto ataque armado, en hechos que son materia de verificación por parte de las autoridades - crédito Gobernación de Santander y UNP

Los ocupantes del vehículo habrían sido obligados a descender por un grupo de aproximadamente siete personas armadas, que habrían utilizado al menos dos vehículos para bloquear el paso del convoy.

En este presunto hecho, los atacantes se habrían apoderado de varios elementos, entre ellos siete teléfonos celulares, dinero en efectivo, un arma de dotación oficial, dos proveedores, un chaleco antibalas y un vehículo blindado con placas QIQ-966, según reportes citados por el medio citado.

Las autoridades no han confirmado oficialmente estos detalles, pero los mismos estarían siendo analizados dentro de la investigación en curso.

De manera casi simultánea, se habría registrado un segundo ataque en el sector rural de Las Cruces, jurisdicción del municipio de Timbío.

En este caso, un vehículo de la UNP habría sido interceptado por un automóvil tipo Spark desde el cual habrían descendido hombres armados con fusiles. Según los reportes preliminares, los agresores habrían disparado contra la camioneta, obligando a sus ocupantes a detenerse.

La Tercera División del Ejército bloquea la ruta entre Nariño y Cauca para eliminar explosivos y proteger a los viajeros - crédito @Ejercito_Div3/X
La vía Panamericana habría sido escenario de un presunto ataque armado en zona rural del suroccidente del país, en un corredor estratégico que conecta varios municipios del Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

Uno de los ocupantes de este segundo vehículo, quien se habría identificado como firmante del acuerdo de paz, habría logrado posteriormente trasladarse hasta la estación de Policía de Timbío para interponer la denuncia correspondiente.

Las autoridades estarían verificando si el automóvil utilizado en este hecho corresponde al mismo que habría participado en el ataque contra la esposa del alcalde, lo que podría indicar una posible conexión entre ambos eventos.

Tras los incidentes, unidades del Ejército Nacional habrían sido desplegadas en la zona para asegurar el área y apoyar las labores de verificación.

Los hechos habrían ocurrido en un corredor cercano a la vía Panamericana, a aproximadamente 50 minutos del municipio de Cajibío, donde semanas atrás se habría registrado otro ataque armado con múltiples víctimas, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad en la región.

De acuerdo con los reportes de inteligencia citados por El Espectador, la estructura asociada a alias Marlon ha seguido conservando corredores de movilidad y redes de apoyo local en varios municipios del Cauca, lo que le ha permitido sostener operaciones de carácter financiero, logístico y armado.

Zona del suroccidente del país donde el atentado del 25 de abril habría dejado 20 personas muertas y más de 30 heridas en Cajibío (Cauca) - crédito Jair Coll/Reuters
Zona del suroccidente del país donde el atentado del 25 de abril habría dejado 20 personas muertas y más de 30 heridas en Cajibío (Cauca) - crédito Jair Coll/Reuters

En ese sentido, los investigadores han advertido que la captura de figuras como “El Mono”, aunque significativa, ha hecho parte de un proceso más amplio que ha requerido fases de intervención sostenida en el territorio.

Por su parte, el Ejército Nacional ha reiterado que ha continuado desarrollando operaciones conjuntas con la Policía para afectar lo que denomina los “centros de gravedad” de estas organizaciones, con énfasis en la identificación de rutas de financiación, almacenamiento de material bélico y articulación de redes urbanas y rurales.

Las acciones recientes, sumadas a las detenciones previas, han sido interpretadas como un incremento en la presión institucional sobre la cadena de mando.

No obstante, las autoridades han mantenido la alerta en el Cauca y departamentos vecinos, ante la posibilidad de nuevas acciones violentas en respuesta a los golpes recientes.

En este escenario, la situación de seguridad en el suroccidente ha continuado siendo considerada prioritaria, mientras han avanzado las investigaciones para esclarecer el alcance total de la estructura liderada por alias Marlon y sus posibles conexiones con otras facciones disidentes activas en el país.

Google icon

Temas Relacionados

Camionetas UNPAtentado UNPAlcalde de FlorenciaAtentado CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Profesor de la Universidad Nacional denunció amenazas en su contra por oponerse a procesos constituyentes: Paloma Valencia se pronunció

El sindicato de empleados públicos docentes Atenea, que agrupa a profesores de la universidad, emitió un comunicado oficial en el que relacionó la aparición de amenazas con el clima de tensión generado tras la visita presidencial

Profesor de la Universidad Nacional denunció amenazas en su contra por oponerse a procesos constituyentes: Paloma Valencia se pronunció

Claudia López criticó video de Juan Daniel Oviedo en el que afirmó que el futuro de Colombia está en tres candidatos: “Igual de falsos que la IA”

La candidata presidencial criticó la reducción del espectro electoral a solo tres alternativas y acusó a los responsables del video de ocultar su verdadera posición política bajo una imagen centrista

Claudia López criticó video de Juan Daniel Oviedo en el que afirmó que el futuro de Colombia está en tres candidatos: “Igual de falsos que la IA”

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” llegan al duelo decisivo de vuelta en el Allianz Arena, con la desventaja de un gol, pero con la fortaleza ofensiva mostrada en condición de local

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón volvió a criticar a Aida Victoria Merlano por declaraciones en 'La mansión VIP': "La supuesta empoderada"

Juliana Calderón volvió a criticar a Aida Victoria Merlano por declaraciones en 'La mansión VIP': "La supuesta empoderada"

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

Westcol sorprendió al presumir cómo quedó la lujosa camioneta que mandó a personalizar: “No puedo dejar de verla”

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Deportes

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: Luis Díaz será titular

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: Luis Díaz será titular

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Portugal, rival de Colombia, confirmó la ciudad sede de su último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026 ante RD Congo