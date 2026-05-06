Dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección habrían sido atacadas en Cauca: uno de los vehículos transportaba a la esposa del alcalde de Florencia

Vehículos de la UNP habrían sido interceptados en zona rural del suroccidente del país durante presuntos ataques armados simultáneos - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Una serie de presuntos ataques coordinados contra vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el departamento del Cauca habría generado alerta entre las autoridades colombianas, luego de que durante la noche del 5 de mayo de 2026 se registraran dos asaltos simultáneos en zonas rurales de la región.

Los hechos, que aún estarían siendo objeto de verificación, habrían involucrado a grupos armados no identificados y se habrían desarrollado bajo una modalidad de interceptación violenta en corredores viales estratégicos.

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De acuerdo con información preliminar conocida por El Tiempo, uno de los ataques habría tenido como objetivo una camioneta en la que se movilizaría la esposa del alcalde de Florencia, Erminson Cruz Lasso.

Según versiones en investigación, la mujer habría resultado ilesa tras la activación de un protocolo de seguridad y la rápida reacción del esquema de protección que la acompañaba.

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Vehículos vinculados a esquemas de la UNP habrían sido interceptados en una zona rural del suroccidente del país durante un presunto ataque armado, en hechos que son materia de verificación por parte de las autoridades - crédito Gobernación de Santander y UNP

Los ocupantes del vehículo habrían sido obligados a descender por un grupo de aproximadamente siete personas armadas, que habrían utilizado al menos dos vehículos para bloquear el paso del convoy.

En este presunto hecho, los atacantes se habrían apoderado de varios elementos, entre ellos siete teléfonos celulares, dinero en efectivo, un arma de dotación oficial, dos proveedores, un chaleco antibalas y un vehículo blindado con placas QIQ-966, según reportes citados por el medio citado.

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Las autoridades no han confirmado oficialmente estos detalles, pero los mismos estarían siendo analizados dentro de la investigación en curso.

De manera casi simultánea, se habría registrado un segundo ataque en el sector rural de Las Cruces, jurisdicción del municipio de Timbío.

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En este caso, un vehículo de la UNP habría sido interceptado por un automóvil tipo Spark desde el cual habrían descendido hombres armados con fusiles. Según los reportes preliminares, los agresores habrían disparado contra la camioneta, obligando a sus ocupantes a detenerse.

La vía Panamericana habría sido escenario de un presunto ataque armado en zona rural del suroccidente del país, en un corredor estratégico que conecta varios municipios del Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

Uno de los ocupantes de este segundo vehículo, quien se habría identificado como firmante del acuerdo de paz, habría logrado posteriormente trasladarse hasta la estación de Policía de Timbío para interponer la denuncia correspondiente.

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Las autoridades estarían verificando si el automóvil utilizado en este hecho corresponde al mismo que habría participado en el ataque contra la esposa del alcalde, lo que podría indicar una posible conexión entre ambos eventos.

Tras los incidentes, unidades del Ejército Nacional habrían sido desplegadas en la zona para asegurar el área y apoyar las labores de verificación.

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Los hechos habrían ocurrido en un corredor cercano a la vía Panamericana, a aproximadamente 50 minutos del municipio de Cajibío, donde semanas atrás se habría registrado otro ataque armado con múltiples víctimas, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad en la región.

De acuerdo con los reportes de inteligencia citados por El Espectador, la estructura asociada a alias Marlon ha seguido conservando corredores de movilidad y redes de apoyo local en varios municipios del Cauca, lo que le ha permitido sostener operaciones de carácter financiero, logístico y armado.

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Zona del suroccidente del país donde el atentado del 25 de abril habría dejado 20 personas muertas y más de 30 heridas en Cajibío (Cauca) - crédito Jair Coll/Reuters

En ese sentido, los investigadores han advertido que la captura de figuras como “El Mono”, aunque significativa, ha hecho parte de un proceso más amplio que ha requerido fases de intervención sostenida en el territorio.

Por su parte, el Ejército Nacional ha reiterado que ha continuado desarrollando operaciones conjuntas con la Policía para afectar lo que denomina los “centros de gravedad” de estas organizaciones, con énfasis en la identificación de rutas de financiación, almacenamiento de material bélico y articulación de redes urbanas y rurales.

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Las acciones recientes, sumadas a las detenciones previas, han sido interpretadas como un incremento en la presión institucional sobre la cadena de mando.

No obstante, las autoridades han mantenido la alerta en el Cauca y departamentos vecinos, ante la posibilidad de nuevas acciones violentas en respuesta a los golpes recientes.

En este escenario, la situación de seguridad en el suroccidente ha continuado siendo considerada prioritaria, mientras han avanzado las investigaciones para esclarecer el alcance total de la estructura liderada por alias Marlon y sus posibles conexiones con otras facciones disidentes activas en el país.