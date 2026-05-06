Capturan a líder político del Eje Cafetero por presunta participación en asesinato de funcionaria en Risaralda

La víctima de 52 años contaba con más de 12 años de servicio en la Gobernación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura de un reconocido líder deportivo y político de Santa Rosa de Cabal, identificado como alias Tití, ha puesto de nuevo en alerta a las autoridades por el asesinato de Claudia Patricia Jaramillo, una funcionaria de la Gobernación de Risaralda.

Los hechos se presentaron en marzo de 2025 y, de acuerdo con la Fiscalía Tercera Especializada de Caldas, “Tití” habría transportado antes y después del ataque sicarial a los responsables del crimen, conocidos como “el Zorro” y “Bellota”, quienes llegaron desde Medellín para ejecutar el homicidio.

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Según las investigaciones, el crimen se relaciona con disputas de poder y deudas económicas, destacó el diario La Patria de Manizales.

Alias Chuky, señalado como enlace de la estructura criminal conocida como la M en el municipio risaraldense, habría ordenado el asesinato de Jaramillo. Por tal motivo, se presume que el motivo sería apropiarse de un diagnosticentro que pertenecía a la víctima, con quien mantenía una deuda pendiente.

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La víctima recibió varios impactos de bala, pero al llegar al centro asistencial se confirmó su deceso - crédito Claudia Jaramillo/Facebook

Sobre “Tití” se conoció que fue candidato al Concejo municipal, trabajó en la Alcaldía y, al momento de su detención, era funcionario de una empresa de aseo. Además, utilizaba su vehículo para prestar servicios de transporte a través de plataformas digitales, aunque, según las autoridades, esta actividad servía de fachada para sus movimientos vinculados con la banda criminal.

Detalles de la investigación por el homicidio de Claudia Patricia Jaramillo: el rol de “Tití”

Las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación permitieron establecer conexiones entre miembros de la estructura delincuencial conocida como de la M, como “Masato”, “Tasmania” y “el Meme”, con los sicarios “Bellota” y “el Zorro”.

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Después de cometer el asesinato de Claudia Patricia Jaramillo, estos últimos se desplazaron hasta Chinchiná, donde participaron en otro homicidio: el de Carlos Andrés Agudelo Guevara, conocido como el Gordo, dentro de un bar.

El crimen de Jaramillo se produjo cuando la funcionaria se movilizaba como pasajera en un bus de servicio público entre Santa Rosa y Pereira.

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El sicario, que viajaba en el mismo vehículo, le disparó y huyó. Mientras que el conductor trasladó a la víctima a un hospital, pero llegó sin signos vitales.

La violencia no es un hecho aislado en la familia Jaramillo. Su esposo, José Julián Giraldo Castaño, fue asesinado en 2021 en Santa Rosa de Cabal, y un hijo murió en 2015. La mujer había denunciado amenazas y solicitado protección. Las autoridades investigan si estos crímenes están relacionados.

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La organización de la M o Máxima, que según las autoridades busca consolidar su dominio en el Centrosur de Caldas mediante el tráfico de estupefacientes y el uso de la violencia, está vinculada a al menos siete homicidios, incluyendo el de un mayor de la Policía de Manizales y un amigo de este.

Los hechos ocurrieron en el sector del El Estrelladero - crédito Colprensa

No obstante, y pese a que alias Tití ha sido señalado como parte del entramado criminal, su responsabilidad aún debe ser determinada por un juez de la República, en el marco de un proceso judicial en curso.

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Las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de los hechos y las conexiones entre los diferentes actores implicados en esta ola de homicidios que sacude al Eje Cafetero.

En su momento, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, también condenó el homicidio y anunció una recompensa a quienes aportaran información que conduzca al esclarecimiento del crimen y a la captura de los responsables.

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“He dado instrucciones a la Secretaría de Gobierno para ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos a quien suministre información que contribuya al esclarecimiento de este lamentable suceso, ocurrido hace unos minutos en Santa Rosa de Cabal”, declaró el mandatario.

El mandatario ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con el paradero del responsable quien acabo con la vida de la mujer de 52 años - crédito @PatinoJuanD/X

Asimismo, manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y pidió una investigación urgente por parte de la Policía”, cerró el mandatario.

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Mientras que Paulo Gómez, alcalde de Santa Rosa de Cabal, destacó en diálogo con Caracol Radio cuando se reportó el asesinato: “Santa Rosa llevaba 67 días sin homicidios, estos hechos tienen que esclarecerse de inmediato, nos uniremos al gobernador de Risaralda con una recompensa contundente que nos permita aclarar los hechos ocurridos”.