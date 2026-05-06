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Maluma compartió detalles sobre su colaboración musical y amistad con Yeison Jiménez en ‘The Jennifer Hudson Show’: “Teníamos grandes planes”

El cantante colombiano habló del trabajo detrás de la canción ‘Con el corazón’, que grabó a finales del 2025 junto a Jiménez, y le dedicó un sentido mensaje

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"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España
"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España

El cantante paisa Maluma participó recientemente como invitado especial en el reconocido programa estadounidense The Jennifer Hudson Show, donde conversó sobre su nueva etapa musical a pocos días del lanzamiento de su álbum titulado Loco x volver, previsto para el 15 de mayo.

Durante la entrevista, el intérprete de Felices los 4 relató el proceso creativo de la canción Con el corazón, grabada junto a Yeison Jiménez, y expresó nuevamente su pesar por la inesperada muerte del artista de Manzanares. Maluma contó que la canción, que finalmente se publicó días después del trágico accidente aéreo en el que falleció Yeison, originalmente estaba programada para salir meses más tarde, pero se convirtió en un homenaje póstumo a su colega y amigo.

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“La canción se llama Con el corazón, es muy triste. Grabamos la canción el 10 de diciembre y Yeison murió un mes después... Fue loco, porque teníamos una conexión, teníamos una amistad muy linda, era demasiado amable conmigo", dijo Maluma, para luego reconocer que habían planeado varias cosas para promocionar la colaboración. “Teníamos grandes planes con la canción; queríamos lanzar la canción mucho después, pero después de lo que pasó, su familia me llamó y me dijeron que era su sueño lanzar la canción lo más pronto posible y pues, eso fue lo que hicimos”, añadió.

Maluma habló de su amistad y trabajo junto a Yeison en el show de Jennifer Hudson - crédito captura de pantalla @jenniferhudsonshow/ TikTok
Maluma habló de su amistad y trabajo junto a Yeison en el show de Jennifer Hudson - crédito captura de pantalla @jenniferhudsonshow/ TikTok

El cantante lamentó de nuevo la muerte de su colega musical y al final del mensaje aseguró que el complicado momento le dejó varias enseñanzas. “La única cosa que puedo decir es que tenemos que vivir en el presente. Nadie sabe lo que va a pasar y el me dio una gran lección”, dijo Maluma en el Show de Jennifer Hudson.

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“Él es todo lo que está bien en este mundo”, “y saber que Jeison iba para las grandes ligas 😔”, “Muy bien Maluma. Felicitaciones 👏🏼”, “Te amoooo Maluma eres lo máximo 💚 “, “ Amo como habla de yeison con respeto y cariño q hermoso q yeison cumplio su sueño es vdd hay q vivir como si fuera el ultimo dia Descansa en paz aventurero”, (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Las recientes declaraciones de Maluma se unen a las palabras de la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, que recientemente, para una entrevista en el programa Expediente Final de Caracol Televisión, habló de las últimas semanas de su esposo con vida, en donde destacó el trabajo y emoción que tenía Yeison por el trabajo junto a Maluma.

Según se reveló en el programa, Maluma estaba confirmado como uno de los invitados sorpresa para el concierto que Yeison tenia planeado en el estadio el campín de Bogotá para el 8 de marzo, por lo que se especula que días antes la colabioración sería lanzada, no antes como terminó pasando.

Las palabras inéditas de Sonia Restrepo en el homenaje a Yeison Jiménez - crédito @yeison_jimenez/IG
La esposa de Yeison habló sobre cómo la colaboración con Maluma lo tenía emocinado - crédito @yeison_jimenez/IG

“Este hombre estaba emocionadísimo. Ese día, después de eso, nos fuimos a comer para celebrar, porque para él era un sueño que un gran referente como es Maluma, para él era un sueño que por fin Maluma hubiera trabajado con él y hubiera decidido conocer su talento”, explicó Sonia en Expediente Final.

Banda de Yeison Jiménez lanzará un reality para buscar la voz que lo reemplace tras su fallecimiento

A casi cuatro meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, su familia y equipo de trabajo han anunciado nuevas iniciativas para preservar y proyectar su legado artístico. Durante un especial del programa Expediente Final, se presentaron detalles sobre los proyectos que buscan mantener vigente la obra del artista y continuar con el trabajo que dejó inconcluso.

Uno de los anuncios principales es la creación de un reality musical de alcance nacional. El objetivo de este concurso será seleccionar una nueva voz —o incluso más de una— que asuma el liderazgo de la agrupación que acompañaba a Jiménez. “El concurso será por toda Colombia, donde vamos a ir a buscar tal vez dos voces o una voz principal”, explicó el mánager de la banda, Rafael Muñoz. El formato contempla recorridos por diferentes regiones del país para identificar intérpretes capaces de dar continuidad al repertorio del cantante y participar en nuevas propuestas musicales.

La millonaria cifra de 2.500 a 3.000 millones de pesos destaca el valor comercial para adquirir la historia de Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Banda de Yeison Jiménez lanzará un reality para buscar la voz que lo reemplace tras su fallecimiento - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El proyecto no solo se enfoca en encontrar un reemplazo directo, sino en consolidar una propuesta musical que permita la continuidad y el crecimiento artístico de la banda. Los seleccionados tendrán la responsabilidad de interpretar tanto las canciones tradicionales del repertorio de Jiménez como material inédito que el artista dejó grabado antes de su fallecimiento.

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