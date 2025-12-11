Colombia

Armando Benedetti estalló contra Luis Felipe Henao en una guerra sucia en redes sociales: “Me cansé de ti, un lavaperros”

El enfrentamiento entre el jefe de la cartera del Interior y el exministro estalló en las plataformas digitales con ambos políticos lanzándose duras acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico

El Ministro del Interior, Armando
El Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao protagonizaron un enfrentamiento explosivo en las redes sociales - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

Un intercambio explosivo tuvo lugar en la red social X entre Armando Benedetti, ministro del Interior, y Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos y excandidato a la Procuraduría General de la Nación.

Todo comenzó cuando el exfuncionario, aludiendo a las denuncias de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, sobre las bajas ejecuciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo la dirección de Carlos Carrillo.

“Se ve claramente el desespero de conseguir un nuevo OLMEDO para financiar irregularmente campañas y que imputados por corrupción como Benedetti y Quintero lo ataquen, solo habla bien de su gestión”, escribió Henao en su cuenta de X, aludiendo a posibles maniobras de financiamiento ilícito.

Luis Felipe Henao lanzó acusaciones
Luis Felipe Henao lanzó acusaciones sobre el Gobierno de Petro, al sugerir corrupción y maniobras irregulares en el manejo de contratos - crédito @luisfelipehenao/X

El también columnista aprovechó para señalar que todo esto formaba parte de un complot del Gobierno de Gustavo Petro para crear una nueva versión de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que habría utilizado su cargo para desviar fondos públicos. Este escándalo de corrupción involucró a altos funcionarios del Estado, que habrían utilizado estos recursos para asegurar votos a favor de las reformas del presidente Petro en el Congreso; de allí ola crítica de un “nuevo Olmedo”.

Frente a las declaraciones de Henao, la respuesta de Benedetti no se hizo esperar, y de inmediato arremetió contra su ‘oponente’ con duras acusaciones personales.

“Me cansé de ti, un lavaperros del grupo AVAL, que cuando lo conocí vivías en un apartamento de 200 metros cuadrados y ahora andas con propiedades en Madrid y en otros lados. Sé quiénes son tus socios (sic)”, comenzó el ministro del Interior, disparando acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Henao.

El ministro del Interior no
El ministro del Interior no se detuvo y atacó directamente a Henao, al sugerir que el exministro de Vivienda estaba vinculado con el narcotraficante Ñeñe Hernández - crédito @AABenedetti/X

Benedetti continuó su ofensiva, al vincular al exministro con el narcotraficante José Guillermo Hernández, alías “Ñeñe Hernández” y con el escándalo de Odebrecht —red de corrupción internacional donde la constructora brasileña sobornó a políticos y funcionarios de 12 países, incluidos Colombia—.

“Íntimo del Ñeñe Hernández, le recogías la plata, y además de eso trabajaste para tu jefe actual, Néstor Humberto Martínez y Santos para el famoso CONPES corrupto 3817 de la prórroga de Odebrecht en 2014 (sic)”, lanzó Benedetti, implicando a Henao en un entramado de corrupción y prácticas ilícitas.

Henao respondió con dureza, lanzando más leña al fuego

El exministro Henao no tardó en replicar a Benedetti, acusándolo de actuar impulsivamente en redes debido a sus “cargas judiciales” y de no estar en condiciones de ofrecer lecciones de moralidad.

“Trato de entender sus calenturas de redes y su estado febril al acceder a ellas. Poca cabeza tiene usted para pensar y expresarse con altura, cuando tiene tanta carga judicial a espaldas”, escribió Henao, al hacer referencia a los procesos legales que enfrenta el ministro del Interior.

Luis Fernando Henao replicó a
Luis Fernando Henao replicó a Armando Benedetti, ministro del Interior, acusándolo de actuar impulsivamente debido a los procesos judiciales que enfrenta - crédito @luisfelipehenao/X

Henao también aprovechó para desafiar la moralidad de Benedetti, al sugerir que el ministro debería dar explicaciones sobre su propio comportamiento y sus problemas judiciales. “Le explico: declarar en un proceso judicial es un deber ciudadano y firmar un Compes es un deber funcional. Yo voy a la Corte Suprema de Justicia como testigo; usted, como imputado”, encendió el debate Henao, al hacer un claro contraste entre su papel y el de Benedetti en el sistema judicial.

El ministro Armando Benedetti no se detuvo y continúo con otro ‘round’

El intercambio se intensificó cuando el ministro del Interior respondió con más dureza, al revelar detalles de la vida privada de Henao y acusándolo de enriquecimiento ilícito.

“Bandido, ibas a Puerto Vallarta, en México, a la casa de Carlos Jacks a cobrar comisiones y te ibas con uno de tus jefes de Cambio Radical y esposas”, atacó Benedetti, al sugerir que Henao estaba involucrado en negocios turbios con miembros el colectivo que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Armando Benedetti intensificó el enfrentamiento
Armando Benedetti intensificó el enfrentamiento con nuevas acusaciones sobre la rápida acumulación de propiedades de Luis Fernando Henao - crédito @AABenedetti/X

Benedetti no dejó de señalar el estilo de vida de Henao, al cuestionar la rapidez con la que, según él, había aumentado su patrimonio: “Explícame cómo pasaste de un apartamento de 80 metros cuadrados en la 122 en Bogotá a uno de 400 en la Circunvalar con 76. Y no hablemos del de Madrid (sic)”.

Para cerrar su serie de acusaciones, Benedetti lanzó una dura crítica al carácter de Henao, acusándolo de “hipocresía” y “doble moral”.

“Y no es un tema de calentura porque siempre has sido tan servil que no inspiras nada, es un tema que me mamé de tu hipocresía y doble moral, y lo payaso que eres (sic)”, escribió el ministro, al dejar en claro que no tenía intención de retroceder en la confrontación.

Luis Felipe Henao estalló contra
Luis Felipe Henao estalló contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por su papel en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @luisfelipehenao/X

De este modo, el ministro del Interior generó controversia al poner en duda la integridad de Henao, su origen de enriquecimiento. Por su parte, el político respondió cuestionando al ministro por su trabajo con el Gobierno de Gustavo Petro.

