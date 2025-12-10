Colombia

Uribe calificó de utópica la consulta que propuso con Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo: “Me preocupa que no se logre”

El exmandatario colombiano aclaró que la búsqueda de una alianza más amplia continuará para las elecciones presidenciales de 2026

Abelardo de la Espriella y
Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, candidatos presidenciales; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

La propuesta de una gran consulta que buscaba reunir a diferentes sectores políticos en Colombia, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue calificada como “utópica” por el propio líder del Centro Democrático, luego de que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo descartaran su participación.

Así lo reconoció el expresidente Uribe en entrevista con La FM, al exponer el escenario de división que enfrenta la oposición en la carrera hacia la primera vuelta presidencial.

Durante la conversación con el citado medio, Uribe explicó que la iniciativa de consulta tenía como propósito conformar una coalición amplia capaz de enfrentar las dificultades actuales.

Ante la negativa de De la Espriella y Fajardo, el exmandatario admitió: “Ante estos hechos, mi propuesta parece hoy una utopía, pero esos son mis deseos, los de alguien que ama a su país por todo lo que ha vivido”.

Abelardo de la Espriella, precandidato
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El expresidente señaló que la fragmentación persiste y que aún persigue el objetivo de construir la unidad, aunque reconoce el desafío: “Me preocupa que ni siquiera esta gran consulta se logre, porque hay demasiados grupos fragmentados”.

El exjefe de Estado recordó en la misma entrevista los episodios que han marcado la historia reciente del país y su trayectoria política.

“Nací en medio de la violencia partidista. Mis primeros recuerdos son escuchar cómo en la zona rural donde vivíamos, al suroeste de Antioquia, llamaban a mi madre por un teléfono de magneto para avisar que habían matado a diez liberales, y al día siguiente, a diez conservadores”, mencionó Uribe Vélez durante la entrevista reproducida por La FM.

El exmandatario contextualizó la coyuntura actual, enfatizando en que las condiciones para los jóvenes en Colombia se han deteriorado de manera visible y concreta.

En sus declaraciones, Uribe manifestó inquietud frente al rumbo del país y el impacto de las políticas del actual gobierno.

Sergio Fajardo, candidato presidencial para
Sergio Fajardo, candidato presidencial para las elecciones de 2026 - crédito @sergio_fajardo/X

“El gobierno del presidente Petro está destruyendo la economía y quienes lo sucedan, como Cepeda, podrían agravar la situación. El déficit, el endeudamiento y la falta de inversión extranjera son muy graves; la inversión que llega corresponde a compromisos anteriores”, afirmó el exmandatario en su diálogo con La FM.

El exdirigente remarcó el empobrecimiento de oportunidades para las nuevas generaciones.

El expresidente también hizo mención al desempleo en Colombia, señalando: “El presidente Petro asegura que el desempleo está en el ocho por ciento, pero omite que tres millones de personas han salido de la fuerza laboral; un millón setecientas mil han quedado fuera, la mitad de la población económicamente activa”.

Frente al reto de recuperar la unidad opositora, Uribe anunció que el Centro Democrático se concentrará en definir una candidatura propia entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

“Este fin de semana el partido debe definir quién será nuestra candidata entre tres mujeres que merecen todo el respeto. María Fernanda, Paloma y Paola Holguín han sido un baluarte en el Congreso y en la democracia colombiana. Primero ellas, luego veremos los resultados de este proceso. Insistiremos en una gran coalición”, expresó a La FM.

Aclaró que la búsqueda de una alianza más amplia continuará, aunque no descarta que la unidad siga siendo esquiva debido a la multiplicidad de actores involucrados.

Álvaro Uribe anunció que el
Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático se concentrará en definir una candidatura propia entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín - crédito Colprensa

Durante la charla, Uribe insistió en la necesidad de preservar la seguridad, los valores democráticos, la iniciativa privada con sentido social y un Estado eficaz y respetuoso. “A mis setenta y tres años, no quiero un partido de corto plazo, sino dejar a la nueva generación un legado de seguridad, valores democráticos, iniciativa privada con sentido social, una democracia participativa y representativa, y un Estado eficaz y respetuoso. Eso hay que preservarlo y cuidarlo”, sostuvo el exmandatario durante su intervención en La FM.

