Un camión sin frenos provocó caos y una muerte en el sur de Bogotá: atropelló a un motociclista y a un peatón

La emergencia, ocurrida en la avenida Caracas con avenida Boyacá, generó la muerte de una persona y afectó el desplazamiento de vehículos y transporte público en una zona clave para la movilidad de la capital

Un accidente de tránsito múltiple ocurrido en la intersección de La Y de Yomasa, en la localidad de Usme, Bogotá, dejó como saldo al menos una persona fallecida y generó una fuerte afectación en la movilidad de la zona.

El incidente, registrado hace pocos minutos en la avenida Caracas con avenida Boyacá, involucró a un camión de carga que se quedó sin frenos y perdió el control, lo que provocó un choque con un vehículo particular, motociclistas y un peatón.

De acuerdo con los reportes iniciales, el camión, tras perder el control, se volcó y embistió a una motocicleta, un vehículo particular, varios motociclistas y a un peatón que transitaba por el sector. Como consecuencia del impacto, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar de los hechos.

El siniestro afectó de manera significativa el tránsito local, especialmente el paso de los buses alimentadores del sistema Transmilenio, que enfrentan dificultades para circular por la zona debido a la obstrucción generada por el accidente.

Ante la gravedad de la situación, unidades de Tránsito, Grupo Guía, Agentes Civiles y equipos de emergencia acudieron al sitio para gestionar la movilidad y brindar asistencia a los afectados.

La intersección donde ocurrió el accidente es un punto clave para la movilidad en Usme, ya que conecta importantes vías de la ciudad y es fundamental para el flujo de transporte público y particular en el sur de Bogotá.

Las labores de atención y control continúan en el lugar, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores en la zona.

A las 9:24 a. m., según la cuenta de X, antes Twitter, Bogotá Tránsito, hace presencia el grupo de criminalística y se ha informado que no hay paso por la intersección.

El Ferrari 488 GTB de una funeraria se ve involucrado en accidente mortal en La Calera

Un Ferrari 488 GTB valorado en más de 1.500 millones de pesos protagonizó un accidente fatal el 4 de diciembre en La Calera, donde uno de los motociclistas arrollados perdió la vida pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia.

El vehículo, matriculado en Bogotá desde el 5 de diciembre de 2016, pertenece a la funeraria Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio, empresa que administra cuatro cementerios distritales en la capital y ofrece servicios funerarios integrales, desde la organización de velorios hasta la atención a familias en duelo.

El propietario de la compañía, Adolfo Reyes Gómez, es conocido tanto en el sector funerario como por su afición a los autos de lujo, con una colección que incluye nueve Ferrari, motocicletas Harley-Davidson y autos antiguos, según un informe de Las dos orillas.

El historial de la funeraria revela que cuenta con al menos 90 carrozas fúnebres y buses para el traslado de familiares, además de acciones en varias floristerías cercanas a sus sedes.

Reyes Gómez, quien fundó la empresa en 1993 tras adoptar un modelo de negocio de pagos a cuotas para funerales, tiene como cliente al Ministerio de Defensa y gestiona servicios para cerca de un millón de afiliados y 4.500 empresas, con planes mensuales que oscilan entre 7.000 y 80.000 pesos.

El Ferrari 488 GTB, lanzado en 2015, está equipado con un motor V8 biturbo de 3,9 litros que desarrolla 670 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. El modelo destaca por su tracción trasera, caja automática de siete marchas y sistemas electrónicos avanzados.

Las autoridades investigan las causas del accidente, aunque el informe inicial señala que el conductor perdió el control del automóvil y terminó en el carril contrario, sin que se haya confirmado si circulaba a exceso de velocidad.