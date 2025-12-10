Colombia

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

El joven artista compartió su experiencia personal con el Lamborghini de ‘La loba’, al compartir que aunque el auto le dio oportunidades, también le generó presión y dudas

Michael Mejía fue el ganador del vehículo de alta gama crédito @shakira/@michaelmejiaprivate/Instagram

El joven artista tolimense Michael Mejía, oriundo de Ibagué, que se convirtió en noticia mundial tras ganar el famoso Lamborghini Urus S morado que la cantautora Shakira regaló a un afortunado fanático, contó, un año después, qué pasó con el auto que la barranquillera estrenó como símbolo de su resiliencia tras su ruptura con Gerard Piqué.

El automóvil, que se hizo viral por su color “viola nebula” y su placa personalizada “Loba”, estuvo a punto de cambiar la vida de Michael, pero, como él mismo reveló, su historia con el vehículo fue más breve de lo que muchos imaginaron.

En noviembre de 2024, la artista barranquillera decidió obsequiar el vehículo como parte de una convocatoria que generó una avalancha de seguidores interesados en recibir este costoso premio. Michael, que participó con un diseño propio, resultó ser el afortunado ganador, un momento que lo catapultó al centro de atención en los medios de comunicación, no solo en Colombia, sino en varios países.

Michael Mejía reveló lo que hizo con el automóvil que Shakira le dio y que le trajo estabilidad financiera - crédito @michaelmejiaart/X

En ese entonces, la noticia recorrió el mundo, pues el Lamborghini tenía un valor estimado de USD240.000 (aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos), y no solo era un automóvil de lujo, sino que representaba el renacer emocional de Shakira, que lo había usado en el videoclip de Soltera.

En diciembre del mismo año, Michael recibió el auto en el programa Despierta América, de Univisión, junto con una cifra de USD 90.000 para sus gastos iniciales.

Sin embargo, como el joven artista confesó en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, las circunstancias cambiaron con el paso de los meses y las expectativas que había depositado en el Lamborghini fueron diferentes a la realidad.

Michael Mejía, ganador del Lamborghini que Shakira usó en su canción ‘Soltera’, reveló que disfrutó del automóvil junto con su familia - crédito @michaelmejiaart/Instagram

Qué pasó con el costoso automóvil de ‘La loba’

“Hace un año me cambiaste la vida. Ganarme este premio no solo me brindó tranquilidad financiera, sino que unió aún más a mi familia”, expresó Mejía en la red social.

El cambio que provocó el auto en su cotidianidad fue significativo, pero no de la manera que imaginó inicialmente: “Tuve que confrontar al mundo entero opinando sobre mí y conectar con una seguridad interior profunda. Ahora, más que nunca, valoro la privacidad y los momentos fuera de estas pantallas”.

Aunque el Lamborghini representaba una gran oportunidad para Michael, también vino acompañado de una presión considerable: “Tu carrito lo vendí, ahora está en muy buenas manos, nada más y nada menos que en África”.

Michael Mejía, ganador del Lamborghini Urus S de Shakira, reveló que vendió el auto a África - crédito @michaelmejiaart/Instagram

El auto, que fue un símbolo del renacer personal de Shakira, encontró un nuevo dueño en el continente africano, donde ahora circula, probablemente lejos de la atención mediática que rodeaba a la cantante cuando lo estrenó.

En su mensaje, también hizo una mención a Waka Waka, seguido del destino en el que se encuentra el lujoso vehículo, se trata de la exitosa canción de Shakira que se convirtió en el himno oficial del Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica, y que sigue resonando en las presentaciones de la artista.

Waka Waka no solo es un tema musical que marcó una época, ya que forma parte integral de la vida de Shakira, que la sigue interpretando en su gira Las mujeres ya no lloran, la cual está recorriendo América Latina actualmente.

El Lamborghini que Shakira usó en su canción 'Soltera' y que ganó un joven de Ibagué ahora está en África, curiosamente país que remite a su icónica canción 'Waka Waka' - crédito @Sahkira/Instagram

En ese sentido, Michael quiso agradecerle a Shakira por la oportunidad y el apoyo brindado: “Gracias mil gracias por tanto. Espero verte pronto y poder sentarnos y hablar un día sobre todo esto, sobre el arte y poder crear juntos, ese es mi sueño”.

Poco después de haber revelado lo sucedido con el auto, Michael también aclaró que la venta del Lamborghini fue una decisión difícil pero necesaria: “Tuve que entender que el desapego es la herramienta más poderosa para poder sanar y crecer. Lloré en tu carro, y también sané”.

