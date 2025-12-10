Colombia

Senadora Cabal y Marta Lucía Ramírez tras premio Nobel de Paz a María Corina Machado: “Si regresa la paz a Venezuela, lograremos la paz en Colombia”

Las felicitaciones de María Fernanda Cabal y la excanciller reflejan el impacto regional del Nobel a la líder opositora venezolana, que es vista como ejemplo de resistencia democrática

La senadora Cabal destacó el
La senadora Cabal destacó el valor de Machado como símbolo de esperanza para la paz regional, mientras que Ramírez enfatizó que el mayor logro sería ver a Venezuela recuperar su libertad - crédito Montaje Infobae

La líder opositora venezolana María Corina Machado emprendió viaje a Oslo, aunque no podrá presentarse en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz este miércoles 10 de diciembre de 2025, según anunció el Instituto Nobel noruego.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 y permanece sin apariciones públicas desde una protesta que organizó en Caracas hace casi un año contra el presidente Nicolás Maduro.

El Instituto Nobel informó que Machado está “a salvo”, pero “no podrá llegar a la ceremonia”.

El director de la institución, Kristian Berg Harpviken, detalló que la opositora venezolana “llegará en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”.

Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, subió al estrado a recibir el premio y pronunció el discurso escrito por su madre.

El galardón reconoce el papel de Machado en la lucha pacífica por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

La líder ha mantenido un perfil bajo tras recibir amenazas y medidas judiciales que restringieron sus movimientos y participación política.

“Se espera que Ana Corina lea un mensaje preparado por su madre y represente a quienes luchan por la libertad”, confirmaron fuentes del Instituto Nobel.

La distinción ha generado reacciones internacionales. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó en la red X: “@MariaCorinaYA recibe el Nobel de Paz como símbolo de valentía frente a la tiranía. Su lucha por la libertad de Venezuela es también una esperanza para la paz de toda la región”.

En la misma plataforma, la excanciller Marta Lucía Ramírez escribió: “El Nobel es un reconocimiento valioso al esfuerzo, pero el verdadero premio será entrar a Venezuela libres”.

