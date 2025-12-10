Colombia

Resultados Lotería del Huila 9 de diciembre: números ganadores del $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Todos los números ganadores del último sorteo celebrado este martes

Resultados Lotería de Huila (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 9 de diciembre de 2025.

Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Huila

Fecha: 2 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4733

Premio Mayor de $2.000 Millones

9490 Serie 083

Premios sin serie:

  • 0861
  • 9490

Seco de $100 Millones:

  • 1876 Serie 058

Seco de $60 Millones:

  • 6762 Serie 114

Seco de $10 Millones

  • 3733 Serie 046
  • 1080 Serie 041
  • 0764 Serie 167
  • 0738 Serie 146
  • 4162 Serie 099
  • 7574 Serie 175
  • 1762 Serie 021
  • 9406 Serie 139
  • 4476 Serie 062
  • 1742 Serie 135

Seco de $10 Millones:

  • 6943 Serie 134
  • 4392 Serie 093
  • 7992 Serie 077
  • 8035 Serie 080
  • 0390 Serie 087
  • 2285 Serie 161
  • 3232 Serie 108
  • 2653 Serie 075
  • 8211 Serie 006
  • 4675 Serie 083
  • 2681 Serie 023
  • 7152 Serie 174
  • 6901 Serie 112
  • 3325 Serie 057
  • 8160 Serie 008
A qué hora se juega la Lotería del Huila

Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:

  • Premio mayor de 2.000 millones de pesos
  • Un seco de 100 millones de pesos
  • Un seco de 60 millones de pesos
  • 10 secos de 20 millones de pesos
  • 15 secos de 10 millones de pesos

¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?

Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.

Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.

Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:

  • el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud
  • el 7%para el fondo de investigación en salud
  • el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad
  • el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,
  • el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos

