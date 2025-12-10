Resultados Lotería del Huila 9 de diciembre: números ganadores del $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Resultados Lotería de Huila (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 9 de diciembre de 2025.

Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Huila

Fecha: 2 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4733

Premio Mayor de $2.000 Millones

9490 Serie 083

Premios sin serie:

0861

9490

Seco de $100 Millones:

1876 Serie 058

Seco de $60 Millones:

6762 Serie 114

Seco de $10 Millones

3733 Serie 046

1080 Serie 041

0764 Serie 167

0738 Serie 146

4162 Serie 099

7574 Serie 175

1762 Serie 021

9406 Serie 139

4476 Serie 062

1742 Serie 135

Seco de $10 Millones:

6943 Serie 134

4392 Serie 093

7992 Serie 077

8035 Serie 080

0390 Serie 087

2285 Serie 161

3232 Serie 108

2653 Serie 075

8211 Serie 006

4675 Serie 083

2681 Serie 023

7152 Serie 174

6901 Serie 112

3325 Serie 057

8160 Serie 008

A qué hora se juega la Lotería del Huila

Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?

Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.

Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.

Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:

el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud

el 7%para el fondo de investigación en salud

el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos