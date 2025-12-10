Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

El amor llegó a su fin para algunas de las parejas más famosas del país - crédito Freepik

En el transcurso de 2025, varias parejas de la televisión colombiana y creadores de contenido sorprendieron al público al anunciar el fin de sus relaciones, muchas de ellas tras años de convivencia, en medio de rumores de infidelidad o procesos personales de transformación, lo que causó impacto en sus fanáticos.

Estas rupturas, que involucran a figuras reconocidas en la televisión y en las plataformas digitales, lo que desató toda una conversación sobre cómo los famosos manejan su vida privada, especialmente cuando hay hijos de por medio y la exposición mediática es constante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las rupturas más sonadas en 2025

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Paola Rey y Juan Carlos Vargas, que pusieron fin a dos décadas de matrimonio. La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas y por haber ganado la novena temporada de MasterChef Celebrity Colombia, comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

La famosa explicó que la decisión se tomó 2 años y medio antes de oficializarlo en 2025, además de ser de común acuerdo, y que desde entonces han transitado “un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”.

Del mismo modo, reiteró que, aunque ya no son pareja, siguen siendo una familia unida y priorizan el bienestar emocional de Oliver y Leo, sus dos hijos: “Nuestra amistad se ha fortalecido y el vínculo que nos une como padres permanece intacto”.

La pareja compartió durante años, por lo que su ruptura sorprendió - crédito Instagram

La ruptura entre Dominica Duque y Alejandro Estrada también acaparó la atención durante semanas. El actor confirmó en julio de 2025 que la separación se dio en buenos términos, sin conflictos ni dramas, y que ambos optaron por caminos personales distintos tras haberse conocido en MasterChef Celebrity 2024.

La relación surgió después de que Estrada se divorciara de Nataly Umaña, que se involucró sentimentalmente con Miguel Melfi durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2024. Esa situación generó tanta polémica que el actor ingresó al reality para formalizar el divorcio en una dinámica de “congelados”.

Dominica Duque y Alejandro Estrada terminaron su relación tras unos meses - crédito @alejoestrada/Instagram

Otra separación que generó especulaciones fue la de Claudia Bahamón y Simón Brand, padre de sus hijos Samuel y Luca. La presentadora confirmó la noticia tras meses de rumores y la aparición de Brand con una joven, lo que alimentó versiones de una posible infidelidad, aunque esta versión nunca se confirmó.

Pese a la separación, los dos han demostrado que mantienen una relación cordial y que su prioridad es la crianza conjunta de sus hijos, estableciendo reglas claras y un ambiente de respeto.

Claudia Bahamón y Simón Brand terminaron en medio de rumores de infidelidad - crédito @claudiabahamon/Instagram

La actriz y presentadora Carla Giraldo confirmó a principios de 2025 su separación del productor Mauricio Fonnegra, tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, llamados Adrián y Damián.

Aunque los rumores comenzaron en 2024, la presentadora abordó abiertamente en entrevistas el proceso de separación unos meses después, refiriéndose a la división de responsabilidades y la adaptación de sus hijos a la nueva dinámica familiar, pues también presentó a una nueva pareja.

La actriz y el DJ se separaron y a ella se le vio con un nuevo amor - crédito @carlagiraldo/Instagram

Por su parte, la actriz Katherine Porto y el productor musical Max Oldham pusieron fin a su matrimonio de 11 años a comienzos del año. Porto explicó que, a pesar de mantener una relación estable y amorosa, no se sentía plena ni feliz, por lo que decidió buscar un nuevo capítulo de crecimiento personal.

Max Oldham, exesposo de Katherine Porto - crédito @maxoldham/Instagram

Adriana Romero y Rodrigo Candamil se separaron en 2021, aunque la actriz habló del tema en 2025, asegurando que el desgaste de la relación fue un proceso silencioso que se hizo evidente durante la pandemia.

En entrevista con La Red, expresó: “No nos habíamos dado cuenta y, cuando nos dimos cuenta, llegó la pandemia, que fue tan dura, y una cantidad de situaciones que sí o sí había que reflexionar. De pronto, antes, el día a día pasaba, pero con la pandemia fue como: míralo, revísalo, entiéndelo”. A pesar de la ruptura, Romero aseguró que mantiene una relación respetuosa y cercana con Candamil, siempre pensando en sus hijas.

Adriana Romero y Rodrigo Candamil llevan tres años divorciados y sostienen una bonita amistad sin anteponer a su hijas - crédito @adrianaromeroh/Instagram

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como el Agropecuario, continúa generando controversia en redes sociales debido a las disputas públicas relacionadas con la manutención de su hijo.

Aunque la separación se hizo oficial en septiembre de 2025, ambos confirmaron públicamente que el fin de su relación sentimental se dio semanas atrás, lo que intensificó la atención mediática sobre el caso.

En los días posteriores al anuncio, la polémica se incrementó con la aparición de acusaciones mutuas y la difusión de conversaciones privadas, lo que alimentó el debate en plataformas digitales. La situación se agravó por los conflictos previos que la pareja ya enfrentaba, especialmente en torno a la responsabilidad económica del padre del menor, al que se le vio grabando un reality con Westcol a final de año.

Juan David Tejada y Westcol en el mismo proyecto y ponen en el ojo de las redes sociales a Aida Victoria - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

En el ámbito de los realities, la relación entre Cris Valencia y Yana Karpova, conocida como la rusa, terminó tras la salida de ella de La casa de los famosos Colombia 2025. La ruptura estuvo marcada por rumores de infidelidad por parte de Valencia mientras Karpova permanecía en el concurso.

Posteriormente, la joven inició una relación con Marlon Solórzano, a quien conoció en el mismo reality y que también tuvo un vínculo sentimental con Karina García. Sin embargo, la relación entre Karpova y Solórzano también llegó a su fin. Incluso, durante la primera semana de diciembre, Karpova publicó un video con el texto: “¿Engañarme a mí? Jaja, yo ya hice posgrado en Colombia, bebé”, lo que llevó a muchos a preguntarse si el modelo también le fue infiel.

Ninguna de las relaciones de La rusa prosperó - crédito @marlonsolorzanoz - @la_rusayana - @soycrisvalencia/Instagram

Finalmente, la relación entre Karina García y Altafulla tampoco duró mucho tiempo tras su unión en La casa de los famosos Colombia 2025: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y, de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe; no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

Días después, en el programa Mañana Express de RCN, Altafulla confirmó la ruptura y manifestó que el comunicado de García lo tomó por sorpresa: “Hubiese preferido tener una conversación en persona, y que hubiera sido un poco distinto, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos y quiero lo mejor para ella”.

Como era de esperarse, la pareja no duró mucho - crédito @altafulla/Instagram