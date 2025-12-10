La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El presidente Gustavo Petro cuestiona el apoyo de la Fiscalía y sugiere preocupaciones de Camargo por la lista Clinton de Estados Unidos - crédito Presidencia - Colprensa

La controversia entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente Gustavo Petro escaló luego de un mensaje publicado por el mandatario en la red social X, en el que cuestionó la supuesta falta de apoyo de la Fiscalía General de la Nación al Gobierno nacional.

El jefe de Estado sugirió que Camargo estaría más preocupada por una posible inclusión en la lista Clinton de Estados Unidos que por avanzar en la solución del conflicto armado.

De esta manera, la fiscal respondió de manera enfática el miércoles 10 de diciembre en una rueda de prensa, destacando que la función de su entidad no es prestar ayuda al Ejecutivo y defendió la colaboración institucional que, según ella, ha mantenido con todas las ramas del poder público.

En su declaración, Camargo expresó: “Yo lo primero que quisiera decir es que la Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda de nuestra intervención”.

De esta manera, la Fiscal agregó que " la única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es poder presentar un trabajo de calidad respecto a la persecución de crímenes transnacionales, que es lo que venimos haciendo de manera muy juiciosa y muy ordenada. Eso sería".

En cuánto a la publicación del presidente Petro, Luz Adriana informó públicamente: “Yo tengo que decir que a mí no me gusta el trino, efectivamente. Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa. Yo no tengo preocupaciones como las que menciona el Presidente y no sé de dónde toma esa información”.

La confirmación del distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general Luz Adriana Camargo adquiere especial relevancia ante la filtración de archivos donde se menciona una supuesta conexión de alias Calarcá con altos mandos militares y funcionarios de inteligencia.

A través de su cuenta de X, el mandatario explicó que la raíz de este quiebre institucional reside en la inquietud de Camargo por una posible inclusión en la Lista Clinton de Narcotraficantes Especialmente Designados, luego de que Estados Unidos sancionara a funcionarios y familiares del Ejecutivo.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la Lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio-jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo”, expresó Petro en su mensaje.

La distancia entre el Ejecutivo y la Fiscalía golpea de lleno los planes oficiales para impulsar la llamada política de “paz total”. De acuerdo con lo planteado por el jefe de Estado, la preocupación de Camargo por eventuales sanciones internacionales ha debilitado el respaldo institucional a los diálogos con las disidencias de las Farc.

Según el Presidente, el avance en estas conversaciones es central para consolidar una salida negociada al conflicto armado.

Los pronunciamientos de Petro coinciden con el desarrollo del séptimo ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la facción liderada por alias Calarcá. En ese contexto, las autoridades anunciaron acuerdos destinados a frenar el reclutamiento de menores de dieciocho años y facilitar la liberación de jóvenes aún privados de libertad en poder del grupo armado, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El mandatario reiteró que “la paz siempre es el objetivo”, recalcando la necesidad de no abandonar los esfuerzos de negociación con los grupos armados ilegales pese a los obstáculos políticos y institucionales que enfrentan actualmente.