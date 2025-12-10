Estos son los recortes presupuestales que estaría planeando el Gobierno Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria

El archivo de la reforma tributaria por $16,3 billones obliga al Gobierno Petro a recortar la inversión pública en 2026 - crédito Colprensa

El archivo de la reforma tributaria por $16,3 billones en el Senado de Colombia obliga al Gobierno de Gustavo Petro a ajustar el Presupuesto General de 2026 a $530,6 billones, una cifra que, aunque representa el monto más alto en la historia del país, implica recortes en inversión y pone en riesgo proyectos emblemáticos como las vías 4G y el metro de Bogotá.

El presidente advirtió que, ante la imposibilidad de recortar en deuda o gasto social, el ajuste recaerá sobre la inversión pública, lo que afectará directamente a la infraestructura nacional.

En el último año, el Ejecutivo ya había enfrentado un revés similar con la caída de la Ley de Financiamiento por $12 billones, lo que obligó a recortar y reprogramar parte del gasto previsto.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que la única alternativa para financiar el presupuesto de 2026 es un recorte, como ya ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento de 2024.

Mejía precisó en entrevista con La República que “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal (...) esos $16,3 billones representan menos de 3 % del Presupuesto General de la Nación, que ascendía a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.

La votación en la Comisión Cuarta del Senado terminó con cuatro apoyos —de los liberales Laura Fortich, Claudia Pérez y John Roldán, además de Aida Avella (Pacto Histórico)— frente a nueve votos en contra de congresistas del Centro Democrático, Aico, Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde, Conservador y ADA.

Al tratarse de un proyecto en estudio por comisiones conjuntas, solo podía aprobarse si todas votaban a favor, por lo que el resultado negativo en esta comisión bastó para archivar la iniciativa.