Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

La empresaria y deportista reveló sus secretos para mantener un abdomen plano - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

La empresaria y deportista Daniela Ospina compartió con sus seguidores los detalles de su rutina para mantener un abdomen plano, fuerte y saludable.

Ante la constante curiosidad en redes sociales sobre su estado físico, Ospina decidió responder abiertamente a preguntas de su comunidad digital, que supera los siete millones de personas. La revelación incluyó hábitos de alimentación, ejercicio y reflexiones personales.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Ospina respondió a una seguidora interesada en saber cómo lograr un abdomen tonificado después de un parto. La empresaria fue clara acerca de la importancia de una rutina sostenida.

“Siempre he mantenido una alimentación saludable”, aseguró. Explicó que, si bien la constancia en buenos hábitos requiere sacrificios, logra retomar el equilibrio, incluso cuando se permite disfrutar en momentos sociales: “Confieso que hay sacrificios, pero se vuelve un estilo de vida, pero no me cohíbo de nada cuando estoy en espacios de compartir”.

En su intercambio, Ospina indicó que no suele consumir dulces ni licor y que, por recomendación médica ante episodios de inflamación abdominal, eliminó el gluten de su dieta hace un año. Precisó que este cambio mejoró notablemente su bienestar y su energía.

La empresaria y deportista reveló sus tips y dieta para mantener su abdomen plano - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

“No me gusta mucho el dulce ni el alcohol, adicional, hace un año por temas de salud, me quité el gluten, la verdad es muy inflamatorio”, añadió Ospina. Para ella, el acompañamiento profesional también resulta fundamental: cuenta con una mentora y recurre a suplementos específicos que apoyan su meta de salud y apariencia física.

El tema despertó amplio interés y los seguidores solicitaron nuevos consejos. Ante preguntas sobre cómo saber si se avanza por el camino correcto, la empresaria compartió su filosofía: “Ser fiel a ti, a quien eres para que lo que estás construyendo con errores y todo sea lo correcto, enfrentarnos a nosotros mismos es lo más importante”. Añadió una reflexión sobre el autoconocimiento y los valores: “Al final, somos nuestros peores enemigos. Sé fiel a ti mismo, a tus valores y obra, siempre con honestidad y buen corazón”.

Daniela aconsejó a sus seguidores ser fieles al proceso que lleva cada uno - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

La atención que genera el estilo de vida de Daniela Ospina se refleja en la recurrencia de dudas sobre temas de nutrición y entrenamiento.

Daniela Ospina explica por qué protege la imagen de su hija en redes sociales

Durante su constante interacción con seguidores, Daniela también ha abordado temas relacionados con su faceta de madre, lo que ha generado interés entre quienes siguen su vida tanto profesional como personal. En una reciente dinámica de preguntas en Instagram, la empresaria y modelo respondió sobre su hija Salomé Rodríguez y los motivos detrás de mostrar con menor frecuencia su rostro en redes sociales.

Daniela Ospina explicó que busca resguardar a Salomé de comentarios negativos y preservar su bienestar ante el escrutinio digital - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Una seguidora preguntó a Daniela Ospina por qué ahora cubre o evita mostrar el rostro de Salomé en sus contenidos, detalle que contrastaba con publicaciones anteriores donde la niña aparecía con mayor frecuencia. La empresaria aclaró que no existe una razón específica ni un evento puntual que la haya llevado a esa decisión, pero sí enfatizó el cambio de perspectiva que implica la exposición pública de la vida familiar en redes.

“No, nada en particular. Solo que he entendido las opiniones y todo, que uno es una figura pública, pero honestamente ninguna mamá está preparada para ver malos comentarios, es más, ni uno. Y claro, entiendo que Salo ya está creciendo, su proceso, sus etapas, y ustedes me han acompañado estos 12 años”, respondió Ospina.

La creadora de contenido expresó que, como madre, busca resguardar a sus hijos de comentarios inesperados y las críticas duras que pueden surgir en plataformas digitales. Remarcó la importancia de reconocer el crecimiento y los cambios en las etapas de sus hijos, señalando también el acompañamiento constante de sus seguidores a lo largo de los años.

Al ser consultada por una seguidora, Daniela Ospina aseguró que no existe un motivo puntual para mostrar menos a Salomé, sino un compromiso con su seguridad emocional - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina se ha caracterizado por ser genuina y abierta en las respuestas que ofrece sobre su vida familiar. Su historia reciente incluyó referencias a vivencias junto a sus hijos y a celebraciones como el Día de las Velitas, para el que procura viajar a Colombia y compartir en familia. La empresaria colombiana resaltó también que su trayectoria como madre le ha permitido vivir diferentes etapas y transformaciones, cuidando la privacidad y el bienestar de sus pequeños.