Colombia

Comprar carro eléctrico sí sale más barato: estos son los descuentos que muchos no están aprovechando

Los beneficios del Gobierno permiten descontar hasta el 50% de la inversión en el impuesto de renta, acceder a exclusiones de IVA y aranceles, e instalar cargadores con costos reducidos

Guardar
Conductor cargando su carro eléctrico
Conductor cargando su carro eléctrico en una estación pública, un ejemplo de la infraestructura que hace más accesible la movilidad eléctrica en Colombia - crédito Mapfre

Comprar un carro eléctrico o híbrido en Colombia ya no es solo una decisión ambiental: también es una manera inteligente de ahorrar plata. Y no poca.

Gracias a los incentivos tributarios del Gobierno nacional, los propietarios —o quienes están pensando en dar el salto a la movilidad limpia— pueden reducir el costo total de su vehículo aprovechando beneficios que incluyen deducciones en renta, exclusiones de IVA y rebajas en la importación de equipos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En lo que va de 2025, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) ha certificado inversiones en energías limpias por $6,56 billones, un número que muestra que miles de colombianos ya están usando estos incentivos para abaratar la compra de carros eléctricos e híbridos.

¿Por qué hay tantos beneficios para estos vehículos?

El Gobierno lleva varios años empujando la transición hacia tecnologías menos contaminantes. Y una de las estrategias clave ha sido reducir los impuestos asociados a la compra e importación de vehículos eléctricos e híbridos.

La solicitud para acceder a
La solicitud para acceder a los incentivos tributarios se radica en línea a través del Sistema Único de Usuarios (SUU) de la Upme, donde los propietarios deben cargar la factura del vehículo y los documentos técnicos - crédito página web Upme

Los alivios están respaldados por las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, que establecen incentivos para cualquier persona natural o empresa que invierta en proyectos relacionados con energía limpia, incluida la adquisición de este tipo de vehículos.

La lógica es simple: si usted aporta a disminuir las emisiones, el Estado le ayuda con la carga tributaria.

¿Qué beneficios puede recibir un propietario de carro eléctrico o híbrido?

Los más importantes son:

  • Deducción del 50 % de la inversión en la compra del vehículo sobre la base gravable del impuesto de renta, válida hasta por 15 años. Si usted declara renta como persona natural o si su empresa compra un vehículo para operación, puede descontarse la mitad de lo invertido.
  • Exclusión del IVA para equipos y servicios asociados a la instalación de cargadores o adecuaciones necesarias. Esto baja notablemente los costos para quienes instalan cargadores en casa o en su empresa.
  • Exención de aranceles al importar vehículos eléctricos, híbridos o partes necesarias para su funcionamiento.
  • Depreciación acelerada, una ventaja clave para empresas, porque les permite recuperar más rápido el valor contable del activo.

En resumen: entre deducciones, exclusiones y exenciones, un carro eléctrico o híbrido se puede volver mucho más económico de lo que parece en el concesionario.

¿Y cómo se accede a estos beneficios? Paso a paso

Una vez enviada la información,
Una vez enviada la información, la Upme evalúa el proyecto y, si cumple los requisitos, emite el certificado que permite hacer efectivos los beneficios ante la Dian - crédito página web Upme

Aquí es donde muchos se enredan, pero el trámite es más sencillo de lo que suena.

Para aplicar a los incentivos, el propietario debe obtener un certificado de la Upme, que es el documento que habilita los descuentos tributarios ante la Dian.

1. Todo empieza en el SUU

La solicitud se radica en el Sistema Único de Usuarios (SUU) de la Upme. Allí usted adjunta:

  • Factura o documento que pruebe la compra del vehículo.
  • Certificados técnicos del carro eléctrico o híbrido.
  • Información básica del solicitante.
  • Documentos del proyecto (en este caso, la adquisición del vehículo como inversión en energía limpia).

No se necesita intermediario ni tramitador: todo se hace en línea.

2. Revisión de documentos

Una vez radicada, la Upme tiene 10 días hábiles para verificar que esté completa la información. Si falta algo, le piden corregir y volver a cargar.

3. Evaluación técnica

Como los vehículos eléctricos e híbridos hacen parte de las Fuentes No Convencionales de Energía (Fnce), la evaluación puede tardar hasta 20 días hábiles. Aquí los expertos verifican que efectivamente el vehículo cumple las características necesarias para generar beneficios tributarios.

4. Emisión del certificado

Si la evaluación sale positiva, la Upme emite el certificado y se lo notifica por el SUU. Ese documento es la llave para ir a la Dian y hacer válidos los beneficios.

¿Hasta cuándo se pueden presentar solicitudes?

Los propietarios de vehículos eléctricos
Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos pueden reducir significativamente el costo de su compra gracias a deducciones en renta y beneficios tributarios que alivian el bolsillo - crédito Reuters

Si usted quiere aplicar este año, debe radicar la documentación antes de que termine 2025.Quienes no alcancen podrán hacerlo a partir del 15 de febrero de 2026, fecha en la que inicia el nuevo ciclo de recepción.

Así que hay tiempo, pero ojo: como siempre, las solicitudes de fin de año suelen congestionar el sistema.

¿Realmente vale la pena?

Para muchos compradores, sí. La deducción del 50 % de la inversión en el impuesto de renta puede representar millones en ahorros. Y si a eso se suman los beneficios de no pagar pico y placa en varias ciudades, el costo reducido de la energía frente a la gasolina y el mantenimiento más barato, el panorama es aún mejor.

Temas Relacionados

Carrlos eléctricosCarros híbridos ColombiaVenta de carrosCarro eléctricos decuentosImpuestos carros híbridosColombia-AutosColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella se refirió a la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado: “Sumaremos esfuerzos para que el cáncer del socialismo jamás vuelva a tener las riendas”

La entrega del galardón a la opositora venezolana fue interpretada por el abogado colombiano como un mensaje internacional de apoyo a la democracia y de rechazo a los regímenes autoritarios en América Latina

Abelardo de la Espriella se

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

El comunicador dedicó unos segundos de la emisión del informativo para saludar a María Helena, gesto que fue valorado por sus seguidores en redes sociales con varios mensajes

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Un grupo indígena emberá ingresó al Portal 80 sin pagar pasaje: también están ubicados en el Puente de Guadua

La Alcaldía reportó que varias decenas de miembros de la comunidad emberá permanecen en inmediaciones del puente de Guadua desde la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre de 2025

Un grupo indígena emberá ingresó

Gustavo Petro se enfureció con congresistas que apoyaron el archivo de la reforma tributaria y los acusó de odiarlo: “Tan parásitos”

El presidente de la República también se metió en la pelea por las elecciones legislativas de 2026 e hizo un llamado al “poder constituyente” para modificar el Congreso

Gustavo Petro se enfureció con

Roy Barreras presentó propuesta para mejorar la escasez de medicamentos en Colombia: “Vamos a pagarles a farmacias sin retrasos”

El precandidato presidencial propone utilizar plataformas digitales para llevar medicamentos a domicilio, como alternativa para evitar filas y retrasos en el sistema de salud colombiano

Roy Barreras presentó propuesta para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El testimonio de la mamá

El testimonio de la mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Todo lo hacía por su hijo”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango, de Noticias Caracol,

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

J Balvin compartió su reacción al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

Dani Duke reveló que se someterá a una cirugía urgente y alertó a sus seguidores: “Evita problemas mayores”

El nuevo rol de Shakira en el Mundial 2026: de los escenarios al consejo asesor de la FIFA

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Deportes

Daniel Muñoz recibe el apoyo

Daniel Muñoz recibe el apoyo de fanáticos del fútbol tras rumores que vinculaban al defensor en una riña en Londres: “Se merece una disculpa”

La FCF recordó los goles de James Rodríguez con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana: “Los 14 cañonazos de James”

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El Colombiano Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina