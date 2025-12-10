Caravana Navideña del Acueducto recorrerá Bogotá por primer vez: esta es la programación

Caravana Navideña del Acueducto visita sectores de Bogotá para destacar la importancia del páramo - crédito Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) organiza, por primera vez, la Caravana Navideña del Acueducto.

Este recorrido festivo cambia la geografía de la celebración y acerca a la ciudadanía el mensaje sobre la importancia del agua y la protección de los páramos.

Entre el 10 y el 18 de diciembre de 2025, la caravana visitará 18 localidades de Bogotá a través de nueve rutas, que hacen parte de la programación distrital “Navidad es Cultura 2025”.

La convocatoria busca movilizar a miles de familias en torno a “la valoración de los ecosistemas que abastecen de agua a la ciudad”.

En este evento, la Eaab empleará vehículos emblemáticos que reflejan la identidad de la empresa y la conexión con los ecosistemas de páramo.

“Esta iniciativa es una invitación a celebrar desde el lugar donde nace nuestro recurso más valioso, el agua; queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo. Los invito a estar pendientes de los recorridos para que salgan a las calles y la disfruten con sus familias”, afirmó Natasha Avendaño, gerente general de la Eaab.

La Caravana Navideña suma al recorrido la participación de:

Renacua y sus amigos Roloso.

Candino.

Frailejón Augusto.

Colibrithany y Beny el venado.

Estos personajes, diseñados por la EAAB, representan la vida de los páramos y se integran a la caravana para reforzar el mensaje ambiental.

A lo largo de cada trayecto, se realizarán actividades de pedagogía ambiental, presentaciones musicales y dinámicas de participación para visibilizar el papel de los páramos en la garantía del agua potable en Bogotá.

El cronograma detalla que cada ruta se despliega una vez por día en distintos sectores, con puntos de partida y llegada pensados estratégicamente para facilitar el acceso a la mayor cantidad de habitantes. Rutas como el trayecto desde Fontibón hasta la sede central del Acueducto o el recorrido en la localidad de Suba garantizan la presencia de la actividad en sectores representativos y de alta concurrencia.

Ruta navideña del Acueducto de Bogotá

La EAAB anunció los siguientes recorridos específicos:

Ruta 1, miércoles 10 de diciembre: parte de la Avenida Calle 24 con Carrera 100 en Fontibón y llega a la Avenida Calle 24 con Carrera 37, sede central de la EAAB.

Ruta 2, jueves 11 de diciembre: recorre desde la Calle 63 Sur con Carrera 100A hasta la Avenida 68 con Calle 11.

Ruta 3, viernes 12 de diciembre: inicia en la Avenida Carrera 7 con Calle 126 y finaliza en la Avenida Carrera 10 con Calle 26.

Ruta 4, sábado 13 de diciembre: va desde la Avenida Carrera 30 con Avenida 1.° de Mayo hasta la Avenida Carrera 9 con Calle 147.

Ruta 5, domingo 14 de diciembre: conecta la Calle 63 con Carrera 24 y la Calle 64 con Carrera 123 en Engativá.

Ruta 6, lunes 15 de diciembre: inicia en la Avenida Caracas con Calle 42 Sur, Sede Santa Lucía EAAB, y concluye en la Carrera 3A con Calle 136A Sur.

Ruta 7, martes 16 de diciembre: se desplaza desde la Avenida Calle 127 con Carrera 71D hasta la Avenida Carrera 7 con Calle 126.

Ruta 8, miércoles 17 de diciembre: parte de la Avenida Carrera 19C con Calle 48C Sur, en el parque El Tunal, y llega a la Avenida Ciudad de Cali con Avenida 1.° de Mayo.

Ruta 9, jueves 18 de diciembre: abarca un circuito en Suba, desde la Avenida Carrera 91 con Calle 147 en el Parque Central Suba, hasta la Avenida Carrera 91 con Calle 146C Bis, con regreso al mismo punto.

Estas nueve rutas pasan por puntos estratégicos de la ciudad, como:

La Central de Operaciones de la EAAB.

El Planetario.

Hacienda Santa Bárbara.

Tunjuelito.

Parque Central de Suba.

Al terminar cada jornada, la EAAB incentiva a los asistentes a compartir imágenes y videos en redes sociales usando los hashtags #CaravanaDelAcueducto y #NavidadEsCultura2025.

Durante los recorridos, la ciudadanía participará en activaciones itinerantes que incluyen pedagogía ambiental, música y contenidos lúdicos enfocados en el valor de los ecosistemas de páramo para la sostenibilidad urbana.

La empresa garantiza una cobertura amplia, pues cada jornada se realiza en sectores con alta densidad de población y busca asegurar la participación de diversas comunidades.

La EAAB apuesta por la apropiación social del mensaje, vinculando la celebración navideña al cuidado del recurso hídrico.

El enfoque en la protección y reconocimiento de los páramos refleja la intención de la administración distrital de situar el tema ambiental en el centro de las festividades de fin de año. “Queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo”, insistió Natasha Avendaño.

Familias, barrios y comunidades tendrán la oportunidad de unirse en torno a esta experiencia que conecta las tradiciones decembrinas con el propósito de proteger los recursos naturales.

La programación completa, mapas y horarios de las rutas se encuentran disponibles en canales oficiales de la EAAB y del Distrito. De esta manera, la caravana se presenta como punto de encuentro para la convivencia y la sensibilización colectiva.

La última jornada de la caravana contempla un circuito especial en la localidad de Suba. Allí, la caravana sale desde el Parque Central de Suba, avanza por varios sectores y retorna al punto de inicio, permitiendo que los habitantes sigan el recorrido sin desplazarse grandes distancias.