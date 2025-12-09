Suspensiones de agua afectarán a barrios de Medellín, Bello y Envigado del 9 al 15 de diciembre: así está la programación

Los cortes de agua responden a proyectos de modernización y expansión de la red de acueducto en el Valle de Aburrá - crédito Freepik

Empresas Públicas de Medellín (Epm) informó a la ciudadanía del Valle de Aburrá sobre una serie de suspensiones programadas del servicio de agua potable que afectarán diferentes barrios y zonas en los municipios de Medellín, Bello y Envigado durante varios días en diciembre de 2025.

Estas interrupciones responden tanto a proyectos de modernización y expansión de la red de acueducto, como a la atención de eventualidades, y se han planificado bajo los más altos estándares técnicos para garantizar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las suspensiones obedecen a necesidades operativas como el mantenimiento y modernización de la infraestructura, la construcción de nuevas redes y la atención a emergencias imprevistas, como fugas o averías detectadas en el sistema. Epm señaló que cada corte se notifica con antelación a la comunidad y que los equipos técnicos estarán trabajando de manera ininterrumpida para restablecer el suministro en los tiempos programados.

Barrios como El Triunfo, Picacho y París estarán sin servicio de agua en horarios nocturnos específicos según el cronograma de Epm - crédito Freepik

A continuación, el detalle de los cortes por días, barrios y zonas:

Martes 9 de diciembre de 2025

Los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho, en el Distrito Medellín, junto al barrio París en Bello, tendrán suspensión del servicio desde las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m., del miércoles 10 de diciembre.

En Envigado, los sectores La Mina y San Rafael estarán sin agua desde las 8:00 p. m., hasta las 3:00 a. m., del miércoles. Las direcciones afectadas corresponden, en Bello, a la zona comprendida entre calle 20F y calle 27 entre las carreras 77 y 83, así como entre la calle 20F y la calle 20B entre carreras 77 y 78; en Medellín, entre calle 107 y calle 97 entre carreras 85 y 87. El sector en Envigado será de la carrera 25A hasta la carrera 24DD entre calle 40F sur y calle 41B sur.

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Para el miércoles, los mismos barrios mencionados anteriormente en Medellín y Bello verán suspendido el suministro de agua desde las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m., del jueves 11 de diciembre. También se registrará suspensión en los barrios Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal), de 8:00 p. m., a 4:00 a. m.

Las interrupciones buscan atender tanto el mantenimiento preventivo como emergencias imprevistas en la infraestructura de acueducto - crédito Freepik

Las áreas afectadas incluyen desde calle 64B hasta 64GG, entre carrera 115B y 117; además de otros tramos detallados hasta la zona de Villa Campiña Etapa III y urbanizaciones como Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora y Mirador de la Huerta.

Jueves 11 de diciembre de 2025

De nuevo, entre las 8:00 p. m., y las 4:00 a. m., del viernes 12 de diciembre, habrá interrupción de seis horas para los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito, Picacho en Medellín y el barrio París de Bello.

Ese mismo intervalo aplicará para las zonas Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2, cubriendo direcciones desde calle 17 sur a calle 16 Sur, entre carrera 25B y 30A, y desde calle 12 Sur a 5 Sur, entre carrera 25 y 32, así como otras comprendidas entre las calles 10E y 18.

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025

Para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, continuará la interrupción del servicio todos los días, en el mismo horario nocturno de 8:00 p. m., a 4:00 a. m., para los barrios mencionados en Medellín y Bello. Las mismas coordenadas barriales y de dirección serán objeto de suspensión con el respaldo del tanque de abastecimiento París.

Las zonas afectadas incluyen sectores de San Cristóbal, El Poblado, Bello y Envigado, con detalles de calles y carreras impactadas - crédito Freepik

Recomendaciones e información adicional

Epm recomendó a los habitantes de los barrios y zonas afectados almacenar el agua necesaria para las horas establecidas de suspensión y seguir las indicaciones comunicadas a través de sus canales oficiales. La empresa reitera que las acciones forman parte de proyectos de inversión y modernización de la red de acueducto, fundamentales para la estabilidad y eficiencia del suministro a futuro.

En caso de daños o fugas reportadas fuera de los horarios previstos, Epm activa de inmediato sus equipos de emergencia para reducir el impacto sobre la comunidad y acelerar la normalización del servicio.

Finalmente, se invita a los usuarios a informarse sobre cualquier novedad del servicio a través de los medios oficiales de Epm, los canales digitales y la línea de atención telefónica habilitada las 24 horas, garantizando una comunicación directa durante las jornadas de mantenimiento y suspensión.