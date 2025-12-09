Salario mínimo de 2026: así de diferentes son las propuestas definitivas de los empresarios y los trabajadores

El salario mínimo en Colombia en la actualidad es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El debate sobre el ajuste del salario mínimo 2026 en Colombia se intensificó tras la presentación de propuestas divergentes en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Mientras las centrales obreras solicitaron un incremento del 16%, mientras que los gremios empresariales propusieron un aumento del 7,21%. La diferencia refleja la distancia entre las expectativas de los trabajadores y las preocupaciones de los empleadores, en un contexto donde la decisión impactará a millones de colombianos.

Las organizaciones sindicales fundamentaron su solicitud de un 16% de aumento en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el encarecimiento de bienes y servicios esenciales. De aprobarse esta propuesta, el salario mínimo mensual pasaría de $1.423.500 a $1.651.260, lo que representa un incremento de $227.760. Al sumar el auxilio de transporte, el monto total alcanzaría $1.883.260, es decir, entre $227.760 y $259.760 más que el valor vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, los gremios empresariales —entre los que se encuentran la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi)— propusieron un incremento del 7,21%. El ajuste llevaría el salario mínimo a $1.526.191, con un aumento de $102.691, y el total con auxilio de transporte a $1.740.554, lo que supone un incremento cercano a los $117.000.

Las empresas proponen un aumento de $102.69 para el salario mínimo de 2026 - crédito Andi/SAC/Asobancaria/Acopi

Los representantes empresariales justificaron su propuesta en criterios técnicos, al tomar como referencia la inflación observada del 5,3%, la productividad total de los factores (0,91%) y un componente adicional de ganancia real de 100 puntos básicos. En una comunicación dirigida al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los gremios expresaron su inquietud por el deterioro del mercado laboral y el aumento de la informalidad.

Según cifras del Dane, presentadas en la mesa de concertación, 11,38 millones de colombianos perciben menos de un salario mínimo, lo que representa un incremento de 1,23 millones respecto al año anterior. Además, el número de personas que reciben el salario mínimo disminuyó de 3,7 millones a 2,4 millones entre 2024 y 2025. La informalidad laboral también mostró un crecimiento, al alcanzar los 13,6 millones de personas, con un aumento de 732.000 en los últimos doce meses.

Dificultades para pagar créditos

Los empresarios advirtieron que una decisión por fuera de criterios técnicos dificultaría la reducción en la tasa de interés (9,25% actual), lo que afectaría a millones de colombianos que tienen microcréditos, créditos de vivienda, libranzas y tarjetas de crédito, entre otros productos financieros. Además, agradecieron el ambiente de diálogo promovido por el Ministerio de Trabajo y el esfuerzo de la Secretaría Técnica de la Comisión en el suministro de información.

La mesa de concertación del aumento del salario mínimo de 2026 recibió información macro económica de Colombia en 2025 - crédito Ministerio del Trabajo

Postura de los sindicatos: proteger el poder adquisitivo

Las centrales obreras insistieron en la urgencia de un incremento importante para compensar el impacto de la inflación, en especial, en sectores sensibles como la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos, con énfasis en el agua potable. Argumentaron que el ajuste propuesto busca salvaguardar el poder de compra de los trabajadores, quienes han visto erosionados sus ingresos por el aumento sostenido de los precios.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, manifestó que quedaron “sorprendidos” ante la propuesta de los sindicatos para el incremento del salario mínimo y señaló: “Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta”.

Respecto a las razones de la posición del gremio, la dirigente explicó que analizaron varios factores, como la inflación reportada por el Dane, la productividad y el panorama del empleo en Colombia. Indicó que de los 23.000.000 de ocupados en el país, “11.300.000 ganan menos de un salario mínimo y 2.400.000 ganan un salario mínimo”. Ante esto, aseguró que determinaron una fórmula “responsable con las empresas y con los empleados, con nuestros trabajadores”. Detalló que, al considerar las variables de productividad, inflación y sumar un punto adicional, presentaron una propuesta de incremento del 7,21% para el salario mínimo en 2026.

Sobre la propuesta de las centrales obreras de un aumento del 16%, Ospina afirmó que “realmente nos quedamos asombrados, porque es que en este momento una propuesta del 16% se sale de todo contexto de lo que estamos viviendo hoy en el país”.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, resaltó que la diferencia entre el 16% y el 7,21% puede interpretarse como un amplio margen para la discusión - crédito Ministerio del Trabajo

Qué dijo el ministro del Trabajo sobre las propuestas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que tras seis horas y media de deliberación en la Comisión de Concertación, se escucharon las propuestas de ambas partes, sustentadas en supuestos macroeconómicos y en información sobre productividad e inflación.

Sanguino resaltó que la diferencia entre el 16% y el 7,21% puede interpretarse como un amplio margen para la discusión y la búsqueda de acuerdos que satisfagan a las partes y, sobre todo, beneficien a los trabajadores que devengan hasta un salario mínimo.

Frente a esto, enfatizó en que el proceso de concertación continuará en la próxima sesión, convocada para el jueves 11 de diciembre, a las 8:00 a. m., y que el Gobierno no se anticipará a ninguna decisión hasta agotar el diálogo. El plazo máximo para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre a las 11:59 p. m., y el nuevo salario mínimo regirá a partir del 1 de enero de 2026.