Roy Barreras afirmó que las bandas criminales se apoderaron de Colombia: “El matón más grande de Colombia fue Pablo Escobar y lo derrotamos”

Roy Barreras comparó el desafío actual con el enfrentamiento a Pablo Escobar, recordando que la institucionalidad derrotó al narcotraficante más temido del país - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El expresidente del Senado y actual precandidato presidencial Roy Barreras expresó hoy que el país se encuentra frente a “múltiples bandas dedicadas a traquetiar, a extorsionar, y que pretenden controlar territorios”, advirtiendo que los grupos armados están equivocados en sus propósitos.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Barreras resaltó la fortaleza del Estado colombiano frente a organizaciones criminales y recordó que “el matón más grande de Colombia fue Pablo Escobar y lo derrotamos”.

El pronunciamiento ocurrió en el contexto de los recientes hechos de violencia y desafíos de seguridad nacional. El exsenador remarcó que la autoridad estatal mantiene el control y no permitirá avances del crimen organizado en distintas regiones del país.

Barreras dirigió un mensaje directo a quienes integran estructuras ilegales: “Tienen dos salidas, o sometimiento a la justicia por la vía legal, o sometimiento por la fuerza del Estado”, declaró el parlamentario.

El mensaje, apunta a reafirmar la determinación institucional frente a intentos de intimidación o control por parte de bandas delictivas.

Roy Barreras habló sobre la inseguridad que vive actualmente Colombia desde sus diferentes municipios - crédito @RoyBarreras

Esto dijo Roy Barreras sobre el tema de la inseguridad en Colombia: “El Estado siempre prevalece”

El exsenador Roy Barreras, reconocido por su papel en la negociación del acuerdo que puso fin a la antigua insurgencia armada en Colombia, advirtió sobre el panorama actual de seguridad en el país durante una entrevista con Noticias Caracol.

Según explicó, la dinámica de la violencia ha cambiado radicalmente desde la firma de la paz con la guerrilla más grande y antigua de América Latina.

De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, Barreras puntualizó que en la actualidad existen “multiplicidad de bandas criminales, todas ellas financiadas por el narcotráfico”.

Colombia enfrenta una realidad en la que el narcotráfico se mantiene como la principal fuente de recursos de las estructuras armadas ilegales, fenómeno que complica los esfuerzos oficiales por garantizar la seguridad interna.

Enfatizó, además, que la historia reciente ha demostrado el desenlace de quienes desafían abiertamente al poder estatal. “El matón más grande que se conoció en el mundo fue quizá Pablo Escobar, y terminó muerto en un tejado”, afirmó.

Roy Barreras señaló que, tras la paz con la guerrilla, el país enfrenta expansión de mafias dedicadas al narcotráfico y la extorsión - crédito Roy Barreras/Facebook

Con la adhesión del Partido de los Trabajadores de Colombia y MAIS, Roy Barreras fortalece su propuesta electoral

La campaña presidencial de Roy Barreras sumó el respaldo de actores clave en el panorama político nacional tras recibir la aprobación del Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Con este apoyo, Barreras anunció en sus redes sociales que avanza con “la Fuerza de los Trabajadores y la decisión de los pueblos indígenas” rumbo a las próximas elecciones en Colombia.

El mensaje fue publicado por el candidato y replicado por sus seguidores, destacando el impacto de los recientes avales en la carrera electoral.

Según el trino difundido oficialmente, Barreras agradeció a las agrupaciones que avalaron su aspiración presidencial. “Gracias desde aquí, desde mi Cali del alma, al PTC, al Partido del Trabajo de Colombia, y gracias también al Partido Mais, que como corazón del Frente Amplio, han decidido el día de ayer que Roy es su candidato presidencial”, escribió el senador en su cuenta de X, marcando un punto de inflexión en su estrategia.

Además, enfatizó que estas organizaciones “serán partido de Gobierno y en el Gobierno”.

El apoyo de las nuevas agrupaciones impulsa la estrategia de Roy Barreras, quien se compromete a involucrar a los sectores que han avalado su candidatura - crédito @RoyBarreras

El mensaje en redes sociales plantea una nueva hoja de ruta para la campaña, que ahora incluye el compromiso de integrar estas fuerzas políticas en una eventual administración presidencial.

Varios representantes de ambas colectividades, según el perfil político, ya participan activamente en actividades proselitistas y en la promoción de propuestas.

La decisión de estos partidos agrega competitividad en el proceso electoral y abre espacio para que más sectores sociales se vinculen al proyecto de Barreras.

Usuarios de plataformas digitales han destacado la alianza como una oportunidad para ampliar la representación y la participación de diversos actores en el debate nacional. El propio candidato concluyó su mensaje con una expresión optimista: “Avanzamos. Ganaremos”.