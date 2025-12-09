Quemaduras infantiles en diciembre no solo se atribuyen a la pólvora, existen otros peligros en casa: esto dicen los expertos

El riesgo de quemaduras en niños aumenta en Colombia durante diciembre por el uso de pólvora y accidentes domésticos con líquidos calientes - crédito Colprensa

Durante la temporada decembrina, el riesgo de quemaduras en niños se incrementa de manera significativa en Colombia, no solo por el uso de pólvora, sino por accidentes domésticos relacionados con líquidos calientes y descuidos en el hogar.

El Hospital Infantil Universitario de San José advirtió que incluso lesiones pequeñas pueden dejar secuelas permanentes si no reciben atención médica inmediata y especializada, lo que subraya la importancia de la prevención y el manejo adecuado desde el primer momento.

Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 y el 8 de diciembre se registraron 333 lesionados por pólvora pirotécnica en el país, una cifra que representa una reducción del 14,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta, ya que 86 de los casos corresponden a menores de 18 años, y en 14 de ellos los niños estaban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez. Hasta la fecha, no se han reportado fallecimientos ni intoxicaciones por fósforo blanco o licor adulterado.

El doctor Jorge Poveda, cirujano plástico, estético y reconstructivo del Hospital Infantil Universitario de San José enfatizó que las quemaduras por líquidos calientes constituyen la causa más frecuente y severa de lesiones en niños durante diciembre, especialmente en el grupo de dos a cinco años.

Estas lesiones suelen ocurrir durante la preparación de alimentos navideños, el uso de velas o por recipientes calientes mal ubicados en reuniones familiares.

Poveda advirtió en diálogo con El Tiempo que: “Las quemaduras por líquidos calientes siguen siendo las más graves en niños durante diciembre. Un descuido en la cocina o un recipiente con agua o aceite hirviendo puede causar lesiones profundas en cuestión de segundos”.

Las complicaciones derivadas de una quemadura no se limitan a la cicatrización de la piel. Entre las secuelas más frecuentes se encuentran cicatrices permanentes, queloides, retracciones y contracturas en párpados, cuello y manos, que pueden limitar la movilidad y afectar el desarrollo del menor.

Algunas lesiones requieren cirugías reconstructivas para corregir deformidades o liberar bridas, mientras que otras pueden derivar en infecciones graves si no se tratan adecuadamente desde el inicio.

El especialista recalcó: “Una quemadura profunda mal manejada puede comprometer la movilidad de los dedos, la capacidad de cerrar los ojos o incluso el desarrollo normal del niño. El manejo especializado desde el primer momento es determinante”.

El INS detalla que las entidades territoriales con mayor número de lesionados por pólvora son Antioquia (47 casos), Bogotá (18), Cauca (16), Cali (14), Córdoba y Norte de Santander (13 cada una). En cuanto a las principales ciudades, Medellín encabeza el registro con 25 lesionados, seguida de Cúcuta (8), Montería (6) y Pasto (7). Estas cifras reflejan la persistencia del problema en diferentes regiones del país, especialmente durante las festividades.

El Hospital Infantil Universitario de San José señaló que diciembre es el mes con mayor incidencia de quemaduras pediátricas y que la atención oportuna es crucial para evitar secuelas.

El Servicio de Cirugía Plástica del hospital advierte sobre los errores más comunes que agravan las lesiones: consultar tardíamente, aplicar remedios caseros como crema dental, aceite, café, sábila o tierra; reventar ampollas; retirar piel suelta o no quitar la ropa impregnada con aceite caliente.

Muchos cuidadores también evitan acudir a centros médicos por temor a sanciones. El doctor Poveda insistió: “Ninguna sustancia casera cura una quemadura. Enfriar el área con agua a temperatura ambiente y consultar de inmediato puede ser la diferencia entre una lesión superficial y una secuela permanente”.

Aunque el hospital no cuenta con una unidad de quemados, ofrece manejo especializado inicial, incluyendo protocolos estandarizados de reposición de líquidos, lavado quirúrgico, desbridamiento y una clínica de heridas equipada con apósitos avanzados, productos enzimáticos, dermátomos eléctricos para injertos de piel y cultivos de dermis en casos seleccionados.

Las quemaduras pueden clasificarse en tres grados según su profundidad y gravedad. Las de primer grado afectan sólo la epidermis y suelen ser causadas por el sol, resultando dolorosas pero sin dejar secuelas.

Las de segundo grado, ocasionadas por líquidos calientes como agua de panela, sopas o café, afectan la dermis y pueden ser superficiales o profundas; si no reciben tratamiento adecuado, pueden evolucionar a tercer grado y requerir cirugías como injertos de piel.

Las de tercer grado, producidas por líquidos a muy alta temperatura, llama o electricidad, destruyen todas las capas de la piel y requieren un proceso de cicatrización prolongado, con múltiples cirugías e injertos.

La institución recomienda enfriar la zona afectada con agua potable durante 10 a 20 minutos, evitar remedios caseros y acudir de inmediato a urgencias. Si hay telas adheridas a la piel, no deben retirarse, y en caso de ampollas, no deben manipularse. El hospital enfatiza que la valoración médica inicial es indispensable, ya que el uso de remedios caseros puede empeorar la lesión y aumentar el riesgo de secuelas permanentes.

Para prevenir quemaduras, el hospital sugiere ubicar el fogón en un lugar seguro, no dejar recipientes con líquidos calientes en el piso, evitar moverlos cuando haya niños cerca, no servir alimentos muy calientes a los menores, revisar la temperatura del agua antes de bañarlos y ubicar los mangos de las ollas en dirección contraria a la circulación de personas.

Además, recomienda no utilizar pólvora ni permitir que los menores la manipulen, vigilar a los niños en fogatas callejeras y vestirlos preferiblemente con ropa de algodón o tipo jean, ya que muchas prendas contienen poliéster, un material inflamable.

Las quemaduras pueden dejar cicatrices difíciles de corregir, afectando la autoimagen y la salud mental de quienes las padecen. Aunque una cicatriz no puede borrarse completamente, el manejo adecuado durante un año puede mejorar su aspecto hasta en un 80%. El hospital recuerda que la atención oportuna e inmediata es fundamental para una buena cicatrización y para reducir el impacto negativo en la vida de los niños afectados.